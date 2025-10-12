Haftalık burç yorumları (13 - 19 Ekim 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Venüs, en güçlü olduğu Terazi burcunda bize ihtiyacımız olan taze başlangıcı Pazartesi günü getiriyor. Haftanın başındaki Yengeç burcundaki Ay bu öncü enerjiyi destekleyerek, bizi tereddüt etmeden harekete geçmeye teşvik ediyor. 14 Ekim’de Ay Aslan burcuna geçtiğinde Plüton’a karşıt açı yapacak ve bu da kendi ihtiyaçlarımızı önceliklendirmeyi öğrenmemizi kolaylaştıracak. Terazi sezonu, ilişkilerimizi onarma ve güçlendirme dönemini başlatıyor; özellikle de yaz aylarında Koç’taki Satürn’ün zorlamış olabileceği bağları yeniden yapılandırma zamanı. 16 Ekim’de Ay Başak burcuna geçtiğinde, iletişim ön plana çıkacak; kendimizi daha açık, dürüst ve net ifade etmemizi sağlayacak. Peki, 13 - 19 Ekim 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

13 - 19 EKİM 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Venüs’ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte bu hafta ilişki evinde yumuşak, sevgi dolu bir enerji başlıyor. Başkalarıyla işbirliği yapmak hem profesyonel hem de akademik alanlarda seni destekleyecek. Bu dönem, güven ve öz sevgi temalarıyla da seni büyütecek. Terazi sezonu tutkularını uyandırıyor ve hafta ortasında Aslan burcundaki Ay, yaratıcılığını tetikleyerek seni ilhamla dolduracak. Perşembe günü Ay’ın Başak’a geçişi, rutinlerine düzen getirecek ve dengeyi yeniden bulmana yardımcı olacak.

Sevgili Boğa; senin yönetici gezegenin Venüs bu hafta Terazi’ye geçiyor ve bu harika bir başlangıç enerjisi getiriyor. Venüs’ün bir diğer Venüs burcu olan Terazi’de olması seni dönüşüm sürecinde destekleyecek. Hafta başında Yengeç burcundaki Ay, Jüpiter’le etkileşerek arkadaşlarınla yeni fikirler üretmen için uygun bir atmosfer yaratıyor. Hafta ilerledikçe Aslan’daki Ay, seni evinden çalışmaya veya yavaşlamaya yönlendirebilir.

Bu dönemi araştırma, düzenleme ve potansiyelini keşfetme zamanı olarak değerlendir.

Sevgili İkizler; haftanın başındaki Kardinal enerji seni yeniden motive edecek.

Ay ve Jüpiter’in bağlantısı sürprizlerle dolu bir hafta vaat ediyor. Venüs’ün Terazi’ye geçişi, ilişki evinde romantizm, neşe ve keyifli enerji yaratıyor. İlişkisi olanlar partnerine yeniden aşık olabilir, bekarlar ise yeni insanlarla tanışabilir. Aslan burcundaki Ay seni yaratıcılığa ve özgüvene yönlendirirken, haftanın ikinci yarısı sağlam bir temel kurma ve fikirlerini büyütme zamanı olacak.

Sevgili Yengeç; haftanın başında Ay senin burcundayken planlarını netleştiriyor ve içsel gücünü yeniden buluyorsun. Terazi sezonu, seni evin ve huzurlu alanlarınla yeniden bağlantıya geçiriyor. Venüs’ün Terazi’ye geçmesiyle birlikte yaşam alanını düzenlemek, dekore etmek veya genişletmek isteyebilirsin. Aslan burcundaki Ay salı günü maddi konulara odaklanmanı sağlarken, hafta sonunda Başak’taki Ay, yazılarını düzenlemek veya gelecek planlarını netleştirmek için uygun bir zaman yaratıyor.

Sevgili Aslan; Venüs’ün Terazi’ye geçişi seni sosyalleşmeye ve keşfe yönlendiriyor.

Yakın yerlere seyahat etmek veya yeni insanlarla tanışmak bu hafta seni besleyecek. Haftanın başındaki Yengeç Ayı, dinlenmek ve rahatlamak için fırsat veriyor. Salı günü Ay senin burcuna geçtiğinde, içsel huzur ve yaratıcılık ön plana çıkacak. Hafta sonuna doğru Başak’taki Ay, aile ilişkilerinde iletişim tarzını dönüştürmeni sağlayabilir.

Sevgili Başak; haftaya Yengeç burcundaki Ay ile başlıyorsun; bu da seni sevdiklerinle derin bağlar kurmaya yönlendiriyor. Venüs artık burcundan ayrılıp Terazi’ye geçtiği için odak noktan özdeğer ve öz sevgi olacak. Salı günü Aslan burcundaki Ay, geçmiş yılın derslerini yeniden düşünmeni sağlayabilir. Perşembe günü Ay senin burcuna geçtiğinde, kendine güvenme ve sınırlarını koruma temaları öne çıkacak. Bu dönemde, geçmişin seni tanımlamasına izin verme; kendi kendinin en büyük destekçisi ol.

Sevgili Terazi; Venüs artık senin burcunda! Bu senin haftan! Aşk, güzellik ve yeni başlangıçlar hayatına giriyor. Venüs sana ilham, sıcaklık ve şans getirirken, Yengeç Ayı seni sorumluluklarına odaklanmaya çağırıyor. Salı günü Aslan’daki Ay, dostlardan gelen destekle moralini yükseltecek.Hafta sonunda Başak Ayı, geçen ayki tutulmanın getirdiği bir döngüyü tamamlıyor, yeni bir sayfa açıyorsun.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; sezonun yaklaştığı bu günlerde enerjin artıyor. Mars senin burcunda, Venüs ise Terazi’de; bu da seni harekete geçmeye ve tutkularını izlemeye motive ediyor.

Hafta başında Yengeç Ayı, seni öğrenmeye ve bilgi derinleştirmeye yönlendiriyor.

Salı günü Aslan Ayı, başarılarını ön plana çıkaracak, dikkatleri üzerine çekebilirsin. Perşembe günü Başak Ayı, kendini açıkça ifade etme cesareti getiriyor. Yalnız, dürüstlüğünü diplomasiyle dengelemen önemli.

Sevgili Yay; Venüs’ün Terazi’ye geçmesiyle birlikte kişisel projelerine odaklanıyorsun.

Hafta başında Ay, yöneticin Jüpiter’le birleşerek yoğun bir konsantrasyon ve öğrenme isteği getiriyor. Salı günü Aslan burcundaki Ay, hayallerinin peşinden gitmeni kolaylaştırıyor.

Perşembe günü Başak Ayı, disiplin ve planlama enerjisiyle hedeflerine istikrarlı biçimde ilerlemeni sağlayacak.

Sevgili Oğlak; bu hafta Ay ve Jüpiter ilişkiler alanında buluşuyor ve bu da romantik ve neşeli bir atmosfer yaratıyor. Venüs’ün Terazi’ye geçişi, ortaklıklarını ve işbirliklerini güçlendiriyor. Libra sezonundaki Kardinal enerji seni kariyerinde stratejik adımlar atmaya teşvik ediyor. Perşembe günü Başak Ayı, disiplinini artırarak planlarını sağlamlaştırmana yardımcı olacak. Bu hafta “zirveye tırmanmak” artık daha ulaşılabilir hissedilecek.

Sevgili Kova; Venüs’ün Terazi’ye geçişi senin için öğrenme, yaratıcılık ve keşif enerjisini artırıyor. Hafta ortasında Ay ilişkiler alanına geçerken Pluto karşıtlığı bazı gerilimler yaratabilir, diplomasi seni kurtaracak. Venüs’ün etkisiyle özellikle iş veya okul ortamında ekip çalışmasında başarılı olacaksın. Perşembe günü Başak Ayı, geçmişle barışma ve bırakma enerjisini getiriyor. Bu dönem, tutulmadan bu yana geçen bir ayın ardından duygusal bir kapanış sunuyor.

Sevgili Balık; bu hafta enerjin yükseliyor; insanlarla iletişimin güçleniyor. Venüs’ün Terazi’ye geçmesiyle odak noktan finans ve kaynak yönetimi olacak. Partnerinle birlikte gelir artışı için çalışabilir veya tasarruf planları yapabilirsin. Salı günü Aslan Ayı, seni sorumluluklarını düzene sokmaya yönlendirecek. Perşembe günü Başak Ayı, ilişkilerde uzlaşma, anlayış ve empati enerjisi getiriyor.

