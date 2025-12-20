Haftalık burç yorumları (22 - 28 Aralık 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

22 - 28 ARALIK 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Oğlak sezonu sana büyük hedefler koyma fırsatı sunarken, çevrendekilerin desteğine de ihtiyaç duyabileceğini fark ediyorsun. Haftanın başında “topluluk” anahtar kelimen; insanlarla bağ kurmaya odaklanıyorsun.

Perşembe ve Cuma günleri Ay Balık burcundayken, içe dönük enerji seni dinlendiriyor ve Cumartesi günü Ay burcuna geçtiğinde başlatabileceğin projeler için harika fikirler getiriyor.

Hafta Ay’ın burcundaki etkisiyle sona eriyor; bu da seni önümüzdeki haftanın heyecanına hazırlıyor. Hobilerine zaman ayır, seni mutlu eden şeylere odaklan — Oğlak sezonu enerjini yükseltiyor.

Bu hafta merak ettiğin konuları keşfediyorsun. Oğlak sezonu, özellikle haftanın başındaki Kova geçişiyle hedeflerine odaklanmışken, yeni bir öğrenme yolculuğuna çıkmak için ideal.

Perşembeden itibaren Ay Balık burcundayken hayal gücünle bağlantı kurman kolaylaşıyor. İlham verici bir hafta; fikirleri seninkiyle örtüşen insanlarla karşılaşman daha olası.

Hafta sonu Ay Koç burcundayken biraz yavaşla, dinlen ve önümüzdeki haftayı planla.

Bu Oğlak sezonunda geçmişinle yüzleşiyor ve içindeki çocuğu iyileştirmeye odaklanıyorsun. Haftanın başındaki Kova Ayı sana güçlü bir motivasyon veriyor; bu enerji dönüşümleri tetikliyor ve kalıpların dışına çıkmanı sağlıyor.

Perşembe ve Cuma günleri Ay Balık burcundayken daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Enerjini dengede tut ve her şeyi aynı anda üstlenmemeye dikkat et.

Hafta sonu Ay Koç burcundayken Mars etkisi devrede: macera, hareket ve yeni şeyler öğrenme isteğiyle dolu, heyecanlı bir hafta sonu seni bekliyor.

Bu Oğlak sezonunda dostluklarını korumak ve güçlendirmek sana büyük güç veriyor. Haftanın başında Kova Ayı, seni derinlere inmeye ve seni güçlü kılan şeyleri keşfetmeye yöneltiyor.

Perşembeden itibaren Ay Balık burcundayken öğrenme isteğin artıyor. Akademik alanda olanlar dersleriyle daha güçlü bir bağ kurabilir.

Hafta sonu bir liderlik fırsatı doğarsa, başkalarına karşı daha sabırlı olmayı unutma.

Sevgili Aslan; Bu hafta Oğlak sezonunda önde kalabilmek için öz bakıma odaklanman önemli. Haftanın başındaki Kova Ayı, ilişkilerde denge kurmanı ve başkalarına daha fazla alan açmanı teşvik ediyor.

Perşembeden itibaren Ay Balık burcundayken hedeflerine daha fazla odak, sabır ve özenle ilerleyebilirsin. Ay’ın Satürn’le buluşması disiplinini artırıyor.

Hafta sonu Ay Koç burcundayken kendini ifade etmen kolaylaşıyor. Kişisel projelerine yönel.

Sevgili Başak; Bu Oğlak sezonunda romantizm ön planda. Haftaya Kova Ayı ile başlıyorsun; düzen ve yapı teması seni kendi alanında hissettiriyor.

Perşembe günü Ay Balık burcundayken ilişkilerine farklı bir bakış açısı getiriyorsun. Arkadaşlarınla ya da partnerinle bağ kurmak kolaylaşıyor.

Hafta sonu Ay Koç burcundayken heyecanlı bir atmosfer var. Başkalarından sevgi almayı zor buluyorsan, bu hafta sonu bu durum değişiyor.

Oğlak sezonunun topraklayıcı enerjisi odağını ev ve aileye çeviriyor. Kova burcundaki Ay seni canlandırıyor ve hedeflerin konusunda daha özgüvenli hissetmeni sağlıyor.

Perşembe ve Cuma günleri Balık enerjisi adeta şifa gibi; kendinle daha fazla ilgilenmeni ve ihtiyaçlarını anlamanı sağlıyor. Kendinle olan ilişkin güçleniyor.

Hafta sonu Ay Koç burcundayken ilişkiler alanın aydınlanıyor. Seni motive eden insanlarla birlikte çalış.

AKREP BURCU

Bu Oğlak sezonunda taze bakış açıları kazanıyorsun. Yaratıcı bir alandaysan ya da ilhama ihtiyacın varsa, önündeki haftalar fikirlerle dolu. Not al, keşfet. Haftanın başındaki Kova Ayı, kontrolü ele almaya hazır olmanı sağlıyor — sürecine güven.

Hafta boyunca ilham verici insanlarla karşılaşabilirsin. Balık burcundaki Ay, ilişkileri derinleştirmeyi ya da yeni biriyle tanışmayı kolaylaştırıyor.

Hafta sonu Ay Koç burcundayken günlük rutinlerine daha fazla özen gösteriyorsun. Gerekirse düzenlemeler yap.

Güneş Oğlak burcundayken, önümüzdeki haftalarda harcamalarına daha dikkatli yaklaşabilirsin.

Kova Ayı, planlar yolunda gitmediğinde bile kontrolü elinde tutmanı sağlıyor. Mars’ın Oğlak burcunda olması, bir kursa başlamak ya da daha fazla okumak gibi yollarla becerilerini geliştirme isteğini artırıyor.

Ay Balık burcundayken odağın eve kayıyor; sağlam temeller atarak yeni planlarını şekillendirebilirsin. Hafta sonu Ay Koç burcundayken çevrendeki insanlardan ilham alıyorsun.

Sevgili Oğlak; Güneş dönüşün kutlu olsun! Mars’ın burcunda olması bu sezonu senin için son derece güçlendirici kılıyor; inisiyatif almaya ve kendine inanmaya teşvik ediliyorsun.

Bu hafta şüphelerle sınırlanmadan olasılıkları görme zamanı. Haftanın başındaki Kova Ayı, konsantrasyonunu artırarak işte parlamanı sağlıyor. İş birliklerinde uyumlu olmaya ve gerektiğinde uzlaşmaya öncelik ver.

Bu hafta başkalarına tavsiye vermekte oldukça iyisin. Haftanın sonunda Ay Balık burcundayken ortak çalışmalar lehine gelişiyor; önemli projeleri tamamlayabilirsin.

Hafta sonu Ay Koç burcundayken, yoğun emeğinin ardından kendini ödüllendirmeyi öğreniyorsun.

Bu hafta dinlenmek ve kendine daha iyi bakmak önemli. Haftanın başında Ay burcundayken, yeni yıla yaklaşırken hedeflerine ve hayallerine yeniden odaklanmak için harika bir zaman.

Bu hafta senin için yeni bir döngü başlatıyor ve önündeki ay için sağlam planlar yapmanı teşvik ediyor. Ay Balık burcundayken becerilerini geliştirmeyi ve yeni fikirlere açık olmayı öğreniyorsun.

Hafta sonu Ay Koç burcundayken bakış açın değişiyor; daha fazla netlik ve iyimserlik kazanıyorsun.

Sevgili Balık; Güneş Oğlak burcundayken arkadaş çevrenle bağ kurmak ve yeni insanlarla tanışmak senin için daha kolay.

Haftanın başında Ay Kova burcundayken sakin ol ve sınırlarına dikkat et. Evde vakit geçirmek, film izlemek ya da meditasyon yapmak iyi gelir.

Perşembeden itibaren Ay burcuna geçtiğinde ve Satürn’le buluştuğunda daha eylem odaklı oluyorsun. Düzenleme yapmak, çalışmalarını gözden geçirmek ve yaratıcı projelere odaklanmak için uygun bir zaman.

Haftanın sonunda Ay Koç burcundayken öz değerini yeni bir gözle görüyorsun. Zamanını ve enerjini kime ve neye verdiğin konusunda daha seçici ol.

