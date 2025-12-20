Aşkları Hudutsuz Sevda'da başlamıştı! Oyuncu Hayal Köseoğlu evlenme teklifi aldı
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı cephesinden beklenen haber geldi. "Hudutsuz Sevda" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen ünlü çift, birlikteliklerini resmiyete dökme kararı aldı.
Ekranların sevilen yüzü Hayal Köseoğlu, kariyerindeki başarısını özel hayatındaki mutlulukla taçlandırarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.
Show TV’nin reyting rekorları kıran "Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?" dizisinde Maral karakteriyle sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, bu kez romantik bir haberle magazin gündeminin merkezine oturdu.
Hudutsuz Sevda dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla tutkulu bir aşka dönüşen Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı çifti, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıma kararı aldı. Bir süredir gözlerden uzak ancak dolu dizgin devam eden bu ilişki, Köseoğlu'nun doğum gününde unutulmaz bir ana sahne oldu. Nezir Çınarlı, hayat arkadaşlığı için en anlamlı adımı atarak sevgilisinin doğum gününde ona evlilik teklifinde bulundu.
Bu romantik teklif karşısında büyük bir heyecan yaşayan Hayal Köseoğlu, sevgilisine "Evet" yanıtını vererek hayatını Nezir Çınarlı ile birleştirme yolundaki ilk resmi sözü vermiş oldu. Mutluluğunu gizlemeyen ünlü oyuncu, o anlara dair kareleri ve yaşadığı sevinci sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşımın altına kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve beğeni yağarken, her iki oyuncunun meslektaşları da bu mutlu haberi sevinçle karşıladı.