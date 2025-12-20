Aşkları Hudutsuz Sevda'da başlamıştı! Oyuncu Hayal Köseoğlu evlenme teklifi aldı

Hudutsuz Sevda dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla tutkulu bir aşka dönüşen Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı çifti, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıma kararı aldı. Bir süredir gözlerden uzak ancak dolu dizgin devam eden bu ilişki, Köseoğlu'nun doğum gününde unutulmaz bir ana sahne oldu. Nezir Çınarlı, hayat arkadaşlığı için en anlamlı adımı atarak sevgilisinin doğum gününde ona evlilik teklifinde bulundu.