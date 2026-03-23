Haftalık burç yorumları (23 - 30 Mart 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?
23 - 30 Mart 2026 haftasına ait haftalık burç yorumları burada. Ayın astrolojik açıdan yoğun başlangıcından sonra, her şeyin nihayet yerine oturmaya başlamasıyla birlikte bu hafta her burç için nispeten sakin geçiyor. Peki bu hafta burçlarda neler yaşanacak? İşte 23-30 Mart 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık haftalık yorumları...
Haftanın başında İkizler burcundaki Ay, canlı bir enerji getirerek insanlarla tanışmayı ve bağ kurmayı kolaylaştırıyor. Ay 25’inden itibaren Yengeç burcuna geçtiğinde, genişleme ve kişisel gelişim için harika bir dönem başlıyor. 27’sinde Aslan burcuna geçen Ay ise Güneş ile üçgen açı yaparak haftaya “başrol enerjisi” katıyor ve Cuma gününü haftanın en iyi günlerinden biri haline getiriyor. Peki, 23 - 30 Mart 2026 haftası burçları neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumları
23-30 MART 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU
Haftanın başında Ay İkizler burcundayken, kardeşler veya akrabalarla ilgili yeni bir şey keşfedebilirsin.
Merkür’ün yeniden düz harekete geçmesi, arkadaşlarınla kaçındığın konuşmaları yapmanı kolaylaştırıyor. Bu nedenle barışmak veya uzlaşmak için iyi bir hafta.
Hafta ortasında evde daha fazla vakit geçirmek, özellikle sorumluluklardan bunaldıysan, enerjini yenilemeni ve denge bulmanı sağlar.
BOĞA BURCU
Haftanın başında İkizler burcundaki Ay, maddi konularla ilgili yeni alışkanlıklar oluşturman için seni hazırlıyor. Bu hafta sınırlarının farkında olmaya çalış ve daha dengeli bir yaşam için alışkanlıklarını gözden geçir.
Hafta ortasında Yengeç burcundaki Ay, özellikle Perşembe günü Jüpiter ile kavuştuğunda, yaratıcı enerjini artırır.
Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, ev hayatında daha enerjik hissetmeni sağlar. Merkür düz hareketteyken kariyerinle ilgili daha uyumlu planlar yapabilirsin.
İKİZLER BURCU
Haftanın başında Ay burcunda ilerlerken, sosyal bağlarını güçlendirir. Bu Koç sezonunda yeni insanlarla tanışıyor ve farklı bakış açıları kazanıyorsun.
Hafta ortasında Yengeç burcundaki Ay, kariyerinde ne istediğini daha net görmeni sağlar. Merkür ve Jüpiter’in düz harekette olması, önündeki engelleri kaldırarak seni motive eder.
Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, sana daha derin bir anlayış kazandırır. Bu hafta acele etmek yerine sabırlı ve dikkatli olmak daha fazla başarı getirir.
YENGEÇ BURCU
Haftanın başında İkizler burcundaki Ay, iletişim becerilerini güçlendirir.
Hafta ortasında Ay burcuna geçtiğinde adeta sahnenin yıldızı sen olursun. Jüpiter’in düz harekette olması bu dönemi daha heyecanlı hale getirir. Aşkta olanlar için yeni bir başlangıç mümkün.
Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, öz değerini hatırlatarak kendini daha güçlü hissetmeni sağlar. Hafta sonu arkadaşlarla eğlenmek için ideal.
ASLAN BURCU
Sevgili Aslan; Bu hafta hayallerinle daha fazla bağlantı kuruyorsun. Perşembe günü Ay ve Jüpiter’in kavuşumu, tek başına çalışırken kendini güçlü hissetmeni sağlar.
Merkür’ün düz harekete geçmesiyle, retro döneminde düşündüğün fikirleri hayata geçirme isteğin artabilir. Fikirlerini yazıya dök ve akışına bırak. Hafta sonunda Başak burcundaki Ay, sürecinde daha dikkatli ve sabırlı olmanı sağlar.
BAŞAK BURCU
Sevgili Başak; Bu hafta daha diplomatik olmaya odaklan. Dramadan uzak dur ve ihtiyacı olanlara destek ol.
Hafta ilerledikçe kendine iyi bakmaya ve ihtiyaçlarının farkında olmaya özen göster. Hafta sonunda Ay burcuna geçtiğinde kendine dönmek daha kolay olacak. Koç sezonu, kendine karşı aşırı eleştirel olmayı bırakman için seni güçlendiriyor.
TERAZİ BURCU
Haftanın başında İkizler burcundaki Ay, eğitim ve öğrenme alanında seni destekler. Koç sezonunda yeni şeyler öğrenmekten keyif alıyorsun.
Hafta ortasında Yengeç burcundaki Ay, kariyerinde kontrolü eline alman gerektiğini hatırlatır. Bu dönem yeteneklerini geliştirme zamanı.
Hafta sonunda ihtiyacın olan desteği çevrenden bulabilirsin.
AKREP BURCU
Bu hafta kendine daha iyi bakmayı öğreniyorsun. Haftanın başında, içsel iyileşme için gerekli fırsatlarla karşılaşabilirsin.
Hafta ortasında Yengeç burcundaki Ay, yaratıcı fikirler ve ilham getirir. Seni ileriye taşıyan enerjilerle daha cesur hissedebilirsin.
Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, hedeflerine odaklanmanı sağlar ve sabırlı olmanı teşvik eder.
YAY BURCU
Haftanın başında İkizler burcundaki Ay, ilişkilerine sıcaklık ve ilgi getirir. Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek sana iyi gelir.
Hafta ortasında Yengeç burcundaki Ay, gücünü yeniden keşfetmeni sağlar. Jüpiter’in düz harekette olmasıyla daha özgüvenli ilerleyebilirsin.
Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, kariyerin için yeni başlangıçlar yapman konusunda seni teşvik eder.
OĞLAK BURCU
Haftanın başında zamanını dengeli kullanmak çok önemli.
Bu hafta iş birliği yapmak ve gerektiğinde rehberlik etmek öne çıkıyor. İlişkilerin zamanla daha anlamlı hale geliyor.
Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, geçmişle yüzleşmeni teşvik eder; ancak kendine inanırsan gücünü kolayca bulursun.
KOVA BURCU
Haftanın başında İkizler burcundaki Ay, sana ilham ve yeni öğrenme fırsatları getirir.
Hafta ortasında Yengeç burcundaki Ay, rutinlerini geliştirmeni ve zaman yönetimine odaklanmanı sağlar.
Hafta sonunda Aslan burcundaki Ay, ilişkiler alanını aydınlatarak romantik enerjiyi artırır ve bağlarını güçlendirir.
BALIK BURCU
Sevgili Balık; bu hafta ev ve aile konuları ön planda.
Hafta ortasında Yengeç burcundaki Ay ile aşk daha heyecan verici hale gelir. Yaratıcı fırsatlar ortaya çıkabilir; mevcut projelere odaklanmak önemli.
Merkür’ün düz harekette olması, düşüncelerini düzenlemeyi kolaylaştırır ve projelerinde düzenleme yapmak daha az yorucu olur.
Hafta sonunda arkadaşların sana ilham verir ve hayatına huzur katar.
