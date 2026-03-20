2 Nisan 2026 Terazi Dolunayı'ndan hangi burç nasıl etkilenecek?
Astrolojik takvimde dengelerin sarsıldığı, adaletin arandığı ve ilişkilerin mercek altına alındığı en kritik duraklardan birine yaklaşıyoruz. 2 Nisan 2026 tarihinde, Terazi burcunun 12 derecesinde gerçekleşecek olan bu Dolunay, nam-ı diğer "Pembe Ay" (Pink Moon), baharın gelişiyle birlikte kadersel bir temizliğin de habercisi olacak. Peki, 2 Nisan 2026 Terazi Dolunayı'ndan hangi burç nasıl etkilenecek?
Nisan ayının bu ilk dolunayı, adını baharda açan pembe çiçeklerden alsa da enerjisi her zaman o kadar yumuşak olmayabilir. Terazi burcu; ortaklıkları, evlilikleri, adaleti ve estetiği temsil eder. Gökyüzünde Güneş Koç burcundayken (benlik), Ay’ın Terazi (biz) karşısında parlaması, "Ben mi, biz mi?" sorusunu en yüksek sesle sorduracak.
Dolunayın Genel Etkileri: Adalet Yerini Buluyor
Mart sonunda ektiğimiz tohumların veya verdiğimiz kadersel kararların ilk net sonuçlarını 2 Nisan’da göreceğiz.
İlişkilerde Final: Sallantıda olan ortaklıklar veya evlilikler için bir karar anı yaşanabilir.
Diplomasi ve Uzlaşma: Sert tartışmaların yerini, orta yolu bulma çabası alacak. Ancak Terazi'nin gölge yanı olan "hayır diyememe" tuzağına düşmemek önemli.
Hukuki Süreçler: Devam eden davalar veya resmi işlerde netleşmeler yaşanabilir.
Terazi Dolunayı’nın Burçlara Etkileri
Koç (Yükselen Koç)
Odak noktanız tamamen ikili ilişkiler ve ortaklıklar. Uzun süredir devam eden bir belirsizlik sonlanabilir. Bir evlilik kararı alabilir veya size yük olan bir ortaklığı bitirebilirsiniz. Aynaya baktığınızda kendinizi değil, karşınızdakini göreceğiniz bir dönem.
Boğa (Yükselen Boğa)
İş hayatınız ve günlük rutinlerinizde bir düzenleme vakti. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde dengeyi kurmanız gerekecek. Sağlık konularında (özellikle böbrekler ve bel bölgesi) daha dikkatli olmalı, kendinize daha zarif bir yaşam alanı yaratmalısınız.
İkizler (Yükselen İkizler)
Aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerinizde parlıyorsunuz! Eğer flört aşamasında olduğunuz biri varsa, bu dolunayla birlikte ilişki ciddiyete binebilir. Çocuklarla ilgili konular veya hobilerinizden kazanç elde etme şansı gündeme gelebilir.
Yengeç (Yükselen Yengeç)
Ev, aile ve yerleşim konularında bir döngü kapanıyor. Ev içindeki huzursuzlukları dindirmek için diplomasi yapmanız gerekebilir. Taşınma, tadilat veya aile büyükleriyle ilgili bir mevzu netlik kazanacak. Kendi iç dünyanızda huzuru arayacaksınız.
Aslan (Yükselen Aslan)
Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim trafiğinizde bir yoğunluk var. Önemli bir imza veya sözleşme gündeme gelebilir. Sözlerinizin ağırlığının farkında olmalısınız; kırıcı olmadan haklılığınızı kanıtlama zamanı. Kısa bir seyahat planı netleşebilir.
Başak (Yükselen Başak)
Maddi değerler ve öz saygı alanınız tetikleniyor. Gelir-gider dengenizi kurmak zorundasınız. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir veya yeni bir bütçe planı yapabilirsiniz. Kendi değerinizi başkalarının onayı üzerinden tanımlamaktan vazgeçme zamanı.