Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer’in doğum gününü kutladı
Doğum sonrası verdiği aranın ardından Ege'nin incisi Urla'da çekilen romantik komedi türündeki "Sonunda Sen" filmiyle hayranlarıyla buluşan Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer’in doğum gününü kutladı.
Ünlü oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer çifti, özel hayatlarındaki mutlu karelerle hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. 21 Haziran 2023’teki görkemli düğünlerinin ardından, 4 Nisan 2024’te kızları Mina İpek’i kucağına alan Ece, annelik heyecanını sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyordu.
Son olarak, Urla’nın huzurlu atmosferinde çekilen ve başrolünde yer aldığı "Sonunda Sen" filmiyle setlere dönen başarılı oyuncu, eşi Buğrahan Tuncer’in 33. yaş gününü romantik bir jestle kutladı.
Çift, baş başa gittikleri şık bir mekanda pasta keserek yeni yaş kutlaması yaptı. Eda Ece, eşiyle birlikte çekildikleri o samimi kareyi Instagram hesabından pasta ve kalp emojileriyle paylaştı.
Paylaşımın ardından kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa, "Göz kamaştıran çift", "Nice mutlu yıllara" ve "Mina İpek'in anne ve babasına mutluluklar" şeklinde yorumlar yağdı.