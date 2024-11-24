Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 25 Kasım-1 Aralık 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



25 KASIM - 1 ARALIK 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ilişki, ortaklık konularıyla başlıyorsunuz. İş hayatınızda bazı krizel durumlar gerçekleşebilir ancak aşk, tatil, çocuk ve hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca seyahat, eğitim, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında Merkür retroya başlıyor ve yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda geçmişten gelen konular ön plana çıkabilir ve bazı aksilikler gerçekleşebilir. Yepyeni kararlar almak için pek uygun bir zaman dilimi olmayacaktır. Öte yandan; finans, sağlık veya özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir ancak iş hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konularında hareketli bir süreç gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik işlerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ve finansal alanda, ev-aile konularında şanslı olabilirsiniz. Ancak seyahat, hukuk, yurt dışı konularında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında Merkür retroya başlıyor ve finans, sağlık veya özel hayatınızda bazı sorunlar ve ani gelişmeler gerçekleşebilir. Öte yandan; ilişki ve ortaklıklarınızda bazı ani gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; finans, sağlık ve özel hayatınız ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz ve partnerinizle beraber hareket edebilirsiniz. Ancak finans, sağlıkla ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek Merkür retrosuyla beraber; ilişki ve ortaklıklarınızda geçmişten gelen konu ve kişiler ön plana çıkabilir. Önemli kararlar almak için üç hafta boyunca dikkatli olmanız tavsiyemdir. Öte yandan; çalışma hayatı, sağlık veya gündelik işlerinizde ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ilişki ve ortaklığınızla ilgilenebilirsiniz. Geçmişten gelen konu ve kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlayabilirsiniz ancak ortağınızla veya partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında başlayacak ve üç hafta sürecek olan Merkür retrosuyla; çalışma hayatı, sağlık veya gündelik işlerinizde bazı sorunlar ve iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Öte yandan aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizle ilgili ani ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; gündelik işler, çalışma hayatı ve çalışma arkadaşlarınız, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz ve aşk, tatil, çocuk ve hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir ancak çalışma hayatı, sağlık veya gündelik hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında başlayacak ve üç hafta sürecek olan Merkür retrosuyla; aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizle ilgili geçmiş konu ve kişiler tekrar gündeme gelebilir. Öte yandan; ev, aile, gayrimenkul konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk veya hobileriniz ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya para ve kazançlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bilhassa aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ancak ev, aile yapınıza yapabileceğiniz yatırımlar güzel sonuçlanabilir. Hafta ortasında başlayacak Merkür retrosuyla; ev, aile, gayrimenkul konularında geçmişten gelen yapılar tekrar gündeme gelebilir ve yepyeni karar almak, taşınmak, ev değişikliği yapmak için pek uygun bir süreç olmayacaktır. Öte yandan; yakın çevre, kardeşler, eğitim veya seyahatlerle de ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; aile ve evinizle ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya imajınızla ilgilenerek, kendinize zaman ayırarak başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ve yakın çevrenizle ilgili şanslı olabilirsiniz. Hafta ortasında başlayacak Merkür retrosuyla; yakın çevre, eğitim, seyahat veya kardeşlerinizle ilgili geçmiş konular gündeme gelebilir ayrıca bu konularda bazı aksilikler gerçekleşebilir. Öte yandan; para, kazançlarınızda ani gelişmeler ve harcamalar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya duygusal olarak bunalımlı ve yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Hastane, sağlık ve herkesten gizlediğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Ancak gizli kadın düşmanlara dikkat. Hafta ortasında başlayacak olan Merkür retrosuyla; para, kazançlar, ticaret konularında bazı sorunlar ve gecikmeler, dolandırılmalar söz konusu olabilir. Dikkatli olmanız tavsiyemdir. Öte yandan; imajınızla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında başlayacak ve üç hafta sürecek olan Merkür retrosuyla; hayatınızın her alanında geçmiş konu ve kişilerle karşılaşabilirsiniz ve bazı durumları yeniden ele alabilirsiniz. Öte yandan; hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Ancak bazı sorunlar gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek Merkür retrosuyla; içsel konuşmalarınız artabilir ve manevi konulara eğilebilirsiniz. Bir taraftan ise; arkanızdan konuşulanları öğrenebilirsiniz. Öte yandan; sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak bunalmış hissedebilirsiniz ancak güzel gelişmeler de gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konularıyla başlayabilirsiniz ancak gizli düşmanlara dikkat. Hafta ortasında başlayacak ve üç hafta sürecek olan Merkür retrosuyla; sosyal çevre, topluluk ve derneklerde geçmiş konu ve kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Ancak yepyeni konular için karar almak daha sonrasında bazı aksiliklere neden olabilir. Öte yandan; iş, kariyer hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya finans, sağlık veya özel hayatınızda ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. İş hayatınızda ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında başlayacak Merkür retrosuyla üç hafta boyunca; iş, kariyer hayatınızda bazı sorunlar ve iletişimde aksilikler gerçekleşebilir. Geçmiş konu ve kişilerle karşılaşabilirsiniz ancak dikkatli olmanız tavsiyemdir. Öte yandan; yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; iş hayatınız ve sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

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