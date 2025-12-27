Haftalık burç yorumları (28 Aralık - 4 Ocak 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

28 ARALIK - 4 OCAK 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Gerçek her zaman güzel değildir; bazen oldukça çirkin olabilir. Ancak yaratabileceği tüm kaosa rağmen, gerçek mutlaka söylenmelidir. Bu hafta dünyayla paylaşmak istemediğin özel bir konuyla yüzleşmek zorunda kalacaksın… ama konuşmalısın. Kendini daha iyi tanımaya başladığın için seni tebrik etmek gerek, Koç.

Bu hafta heyecan arıyorsun! Ekibinle bir partiye giderken eğlenceyi abartmamaya dikkat et. Çok geç kalırsan aileyle sorun yaşayabilirsin ve gece geç yatmak günlük sorumluluklarını aksatabilir. Zaman zaman aşırıya kaçabilsen de, bu hafta ölçülülüğü benimsemeye çalış. Böylece hem eğlenir hem de sorumluluk sahibi kalırsın.

Bu haftanın olumlu kozmik enerjisi ve hayatına girecek yeni bir hoşlantı sayesinde “hüzünlü sonbahar” dönemi sona eriyor. Uzun zamandır kalbine bir şans vermemiştin; şimdi biriyle flört etmek heyecan verici olacak. Küçük bir tavsiye: bu sefer yavaş ilerle. Hemen kendini kaptırma. Gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığından ve yeni bir ilişkiye hazır olup olmadığından emin ol.

Herkes açık bir kitap değildir. Utanç ya da çekingenlik nedeniyle paylaşmadığımız sırlarımız olabilir. Bu hafta bazı sırların ortaya çıkarsa, arkadaşlarının ve aileni ne düşüneceğinden korkma. Açık olduğunda, onlardan yardım ve tavsiye almak çok daha kolay olacak. Dayanabileceğin, ağlayabileceğin güçlü omuzları kabullen

Sevgili Aslan; Ateşli ve enerjik bir burç olarak, yaptığın her işte birinci olmak senin için çok önemli — konu ya da proje seni ilgilendirmese bile. Birinciliği paylaşmak sana yetmeyecek ve önümüzdeki günlerde içindeki rekabet ateşi alevlenecek. Ancak işe karışıklık katmadan önce şunu hatırla: karma gerçektir. Herkesin başarılı olabileceği bir alan var, Aslan. Egonun önüne geçmesine izin verme.

Sevgili Başak; En yakın arkadaşlarınla ilgili sorunlar gün yüzüne çıkıyor ve bu da seni yaklaşan tartışmalardan kaçmak istemeye itiyor. Sorunları tamamen çözmek zor olabilir; yapabileceğin en iyi şey, verdiğin tepkilerde nazik olmak. Provokasyona gelme. Seni manipüle ediyorlarsa ya da sözünü kesiyorlarsa, öfkeyle patlama. Yanıt vermeden önce derin bir nefes al ve sakin bir şekilde konuşmayı dene.

Şu anda tam anlamıyla “yuvalanma” modundasın. Bu da şehirdeki en popüler mekânlardan çok, yatarken giydiğin pijamaya odaklandığın anlamına geliyor. Kendine biraz dinlenme ve rahatlama borçlusun. Tatil için yemek yapmak, temizlik ve ev süslemek oldukça yorucu. Ailenle vakit geçirmek, yemek yemek ve koltukta film izlemek hem TikTok için güzel içerik olur hem de seni gerçekten dinlendirir.

AKREP BURCU

Herkes zaman zaman huzursuz olabilir; ancak can sıkıntısından drama yaratmak için bir sebep yok. Bu hafta sırf eğlenmek için ortalığı karıştırma eğiliminde olabilirsin. Bu da arkadaşlarına karşı iki yüzlü davranmak ve özel paylaşılan bilgileri başkalarına aktarmak anlamına gelir. Uyarıldın: dedikodu her zaman dolaşıp geri döner. Sonunda söylentilerin merkezinde sen olabilirsin ve bu hiç keyifli olmaz. Heyecan arıyorsan bir gerilim filmi izle — arkadaş grubunla drama başlatma.

Bu hafta büyüklüğe doğru adım atıyor ve oldukça fazla ilgi görüyorsun. Ne yazık ki bu süreçte bazı arkadaşlıkları geride bırakman gerekebilir. Seni gerçekten destekleyen, arkanda duran “doğru” insanlarla bağlantıda kalmak için mecazi anlamda bir temizlik yapmalısın. Seni olumsuz etkileyen ve popülerliğinden faydalanan kişilerle vakit geçiriyorsun. Seni geri tutan bu çevreden uzaklaştığında, doğuştan sahip olduğun o efsanevi okçu enerjisiyle parlayacaksın. Gerçekten iyiliğini isteyen insanlarla çevrildiğinde çok daha güçlü olacaksın.

Hayal kurmakta sorun yok, yeter ki ayakların yere bassın. Düşüncelere fazla kapılıp sorumluluklarını unutma. Gerçeklerle hayaller arasında denge kurmak, renkli bir hayatın anahtarı. Bu hafta hayal ettiklerini ve hissettiklerini yaratıcı bir şeye dönüştür: belki analog bir fotoğraf çek, belki resim yap. İçsel vizyonunun seni yeteneklerine yönlendirmesine izin ver.

Son birkaç aydır arkadaşlarından birine gizliden gizliye ilgi duyuyorsun. Ancak onun sana karşı ne hissettiğinden emin olmadığın için nasıl ilerleyeceğini de bilemiyorsun. Onun bekar olup olmadığını ve enerjinin uyup uymadığını anlamak için küçük ipuçları bırak. Ortak bir arkadaş üzerinden bilgi almaya çalışma; bu sadece işleri daha karmaşık hale getirir. Çok yakında net cevaplar alacaksın.

Sevgili Balık; Arkadaşlıklarında sınırların nerede başlayıp nerede bittiğini ayırt etmekte zorlanıyorsun. Bu kadar güçlü bağlar özel olabilir, ancak sağlıksız bir bağımlılığa da dönüşebilir. Sınırların gücünü asla küçümseme. Arkadaşlarından sınırlarına saygı duymalarını istemeye başlarsan, her an her şeye hazır olmadığını anlayacaklardır. Omuzlarındaki baskı azalacak ve hak ettiğin alanı elde edeceksin.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...