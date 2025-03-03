Haftalık burç yorumları (3-9 Mart 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 3-9 Mart 2025 haftası burçları neler bekliyor? Elele Astroloji, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

3-9 MART 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Sevgili Koç; Elveda, grup düşüncesi. Merhaba, bağımsız düşünce. Entelektüel Merkür bugün cesur, ateşli Koç burcuna doğru ilerliyor ve cüretkar ve açık sözlü bir enerji kıvılcımı ateşliyor. Fikirlerinizi tereddüt etmeden dile getirmeye hazır mısınız? Koç burcu doğrudan iletişimi teşvik eder. Tam olarak ne demek istediğinizi söyleyin ve kelimelerinizin niyetlerinizle uyumlu olduğundan emin olun. 15 Mart'ta Merkür, Venüs'ün ayak izlerini takip edecek ve hem Koç burcunda (29 Mart'a kadar) hem de Balık burcunda (7 Nisan'a kadar) gerilemeye başlayacak. Geri dönüşten önce bile, yardımsever ve sert arasındaki çizgi neredeyse görünmez hale gelebilir. Söylemek istediğiniz önemli bir nokta mı var? Mesajınızı net ve açık tutun. Uzun açıklamaları atlayın ve noktalarınızı keskin tek satırlık sözlerle vurgulayın.

Sevgili Boğa; Şubat ayında sosyal kelebek kanatlarınızı iyi bir şekilde çırptığınızı umuyoruz, çünkü duraklama zamanı geliyor. 3 Mart Pazartesi günü, zihinsel Merkür dışa dönük on birinci evinizden ayrılıp Koç burcunda ve şifa, rahatlama ve ilahi indirmelerin on ikinci evinde sona eriyor. Şu andan 29 Mart'a kadar, ilham perisinin sanatsal yaşamınıza durdurulamaz dönüşünü hissedeceksiniz ve muhtemelen en iyi işinizi yalnızken yapacaksınız. Kozmik yöneticiniz Venüs 1-27 Mart tarihleri ​​arasında Koç burcunda geri harekette olduğundan, bir süredir "geliştirme aşamasında" veya "beklemede" olan bazı materyalleri canlandırmak için arşivlerinizde veya bilinçaltınızda kazma isteği hissedebilirsiniz. Ancak bu yaratıcılığın bir kısmı rahatlatıcı olacak - özellikle Merkür 15 Mart'tan 7 Nisan'a kadar geri harekette döndüğünde (Koç burcunda, ardından 29 Mart'tan sonra Balık burcunda). Tamamen iyileşmek ve devam etmek için, sonunda bağları koparmak ve onları ait oldukları yerde, yani geçmişinizde bırakmak için bazı rahatsız edici durumları yeniden ziyaret etmeniz gerekebilir. Herhangi bir hassas Boğa burcunun bildiği gibi, birçok sanatçı kendi acı dolu geçmiş hikayelerinden ilham alır ve acıyı güzellik eserlerine dönüştürür.

Sevgili İkizler; Pazartesi, 3 Mart'tan itibaren (en sevdiğin!) etkileşime geçme zamanı başlıyor, meşgul arı kozmik yöneticiniz Merkür çok çalışan onuncu evinizden çıkıp Koç burcuna ve işbirlikçi on birinci evinizde uçuşa geçiyor. Üç haftalık tek amaçlı kendi hedeflerinize odaklanmanın ardından, vizörünüz artık sadece daha akıllıca çalışmak için değil, aynı zamanda bu görevleri tamamlamak için daha iyi zaman geçirmek için ekip çalışmasının ve teknolojinin gücünden nasıl yararlanabileceğinizi düşünmek için açılıyor. Sadece çok işlevli burcunuzun yapabileceği bir beceriyi kullanarak işi zevkle birleştirirken sosyal bir döngüye hazır olun.

Sevgili Yengeç; 3 Mart Pazartesi günü, zeki Merkür'ün Koç burcuna ve 29 Mart'a kadar kariyer hırsınızın onuncu evine girmesiyle yeni bir dönem başlıyor. Venüs 1-27 Mart tarihleri ​​arasında aynı bölgede geri harekette olduğundan, iletişim veritabanınızın geçmişinin derinliklerinden bazı mücevherler çıkarabilirsiniz. Kazıyın. Etkili insanlarla bağlantı kurabileceğiniz ağ oluşturma etkinliklerine katılın. Merkür, 15 Mart'tan 7 Nisan'a kadar Venüs'e geri hareketinde katılacak (Koç burcunda, ardından 29 Mart'tan sonra Balık burcunda) ve geçmişteki insanlarla yeniden bağlantı kurmanız için başka bir teşvik getirecek. Zaten yüksek mevkilerde arkadaşlarınız varsa, onlara tavsiye ve bağlantılar için veya hatta birlikte geliştirebileceğiniz bir projeyi sunmak için kozmik izniniz var.

Sevgili Aslan; Asil Aslanlar her ayrıntıyı yaldızlamayı ve yüceltmeyi severler, ancak bu Pazartesi, 3 Mart'tan itibaren, mesleğinizin en önemli araçları kocaman gözlü merak ve geniş bir mizah anlayışı olacak. Zihinsel Merkür, 29 Mart'a kadar Koç burcuna ve vizyon sahibi dokuzuncu evinize doğru hareket ediyor ve dikkatinizi bazen dağınık olan büyük resme çekiyor. Küçük şeylerle uğraşmayı bırakın ve dikkatinizi bir sonraki durağınızın neresi olmasını istediğinize verin; örneğin, "Haziran'a kadar borçsuz" veya "Eylül ayında kira sözleşmem bitmeden yeni bir dairede." Yakın gelecekte gerçek bir yolculuk olabilir, bu yüzden ruhunuza şarkı söyleyen yerleri araştırın. Ormanda o manevi inzivaya çekilmeyi veya Positano'daki resim atölyesini ayırtmanın zamanı geldi mi? Görüş açınızı genişletmek ve daha geniş ufuklara bakmak için bu fırsatı kaçırmayın. Ancak şunu aklınızda tutun: Merkür 15 Mart'tan 7 Nisan'a kadar (Koç'ta, ardından 29 Mart'tan sonra Balık'ta) geri hareketine girecek, bu da seyahat planlamak için seyahate çıkmaktan daha iyi bir zaman olabilir.

Sevgili Başak; 3 Mart Pazartesi'den itibaren, bir yerlere gitme düşüncesi bir Başak burcunu kıvrandırabilir ancak bundan kaçış yok. Özellikle baştan çıkarıcı Venüs, 1 Mart'ta altı haftalık gerilemesine başladığından beri Koç burcunda sırtüstü yüzüyor. Bu yoğunlaşan döngüyü, birkaç kartı yanınızda tutmanın sorun olmadığını hatırlayarak yönetebilirsiniz. Bu, şu anda çekicilikleri artırmak için en iyi stratejiniz bile olabilir.

Sevgili Terazi; "Ben"den "biz"e geçmeye hazır olan Teraziler için mutlu haberler. 3 Mart Pazartesi günü, sosyal Merkür Koç burcuna ve 29 Mart'a kadar ilişki bölgenize yıllık yolculuğunu yapacak. Bekar Teraziler bu döngüde büyüleyici insanlarla tanışmak için bolca fırsata sahip olmalı ve ne kadar açık fikirli olursanız, başkalarıyla o kadar çok bağlantı kurma şansınız olur. Hiçbir varsayımda bulunmayın veya söz vermeyin ve sadece bu kadar çok potansiyel seçeneğe sahip olmanın tadını çıkarın. Eğer bir tane arıyorsanız, mükemmel bir yaratıcı veya profesyonel partnere de rastlayabilirsiniz. Venüs'ün ters yönde hareket etmesiyle birlikte Merkür'ün 15 Mart'tan 7 Nisan'a kadar kendi geri hareketine geçmesiyle (önce Koç'ta, sonra 29 Mart'tan sonra Balık'ta) elde edebileceğiniz her türlü istihbarata ihtiyacınız var. Mevcut birlikteliklerde, bu daha derin bir diyalog ve birlikte bir ortak proje keşfetmek için harika bir zaman.

Sevgili Akrep; Sakin ol, Akrep, ciddileşmenin zamanı geldi. Eğlenceli, romantik beşinci evinizde birkaç hafta geçirdikten sonra, analitik Merkür bu Pazartesi, 3 Mart'ta büyük bir değişikliği gidiyor ve 29 Mart'a kadar Koç burcunda. İlk başta bahar ateşinin baş döndürücü coşkusunu özleseniz de, olumlu tarafı yaz tam anlamıyla başlamadan önce sistemlerinizi düzene sokabilir ve tüm hayatınızı istikrarlı bir düzene sokabilirsiniz. Bununla birlikte, bu Merkür evresi bahçecilik, bitki temelli her şey ve eğer mümkünse yeni bir hayvan arkadaş edinmek hakkında daha fazla şey öğrenmek için mükemmeldir. Güzel hava yaklaşıyor veya muhtemelen çoktan geldi, dizüstü bilgisayarınızı sadece açık hava kafesine götürüyor veya bir çatı katından bir teklifi inceliyor olsanız bile, dışarıda daha fazla zaman geçirerek temiz hava soluyun.

Sevgili Yay; Bu hafta, Yay burcunda, Mars geri hareketi sona ererken, mali durumunuz hakkında daha iyi hissedeceksiniz. Paranızı tasarrufa veya yatırım amaçlı bir satın almaya yatırın veya faturalarınızı ve birikmiş borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Balık burcundaki yeni ay ile, evle ilgili sorumluluklara da odaklanacaksınız. Evinizi taşıma veya dekore etme sürecine girebilirsiniz. Ailenizle bağlantı kurabilir ve muhtemelen onları da ziyaret edebilirsiniz.

Sevgili Oğlak; Bu hafta, Oğlak burcu, Mars geri hareketi sona ererken yakın ilişkilerinizde enerjik olacaksınız. Partnerinizle bir sonraki adımları atıyor veya iyi bir arkadaşınızla bağlantı kurmuş hissedebilirsiniz. Ayrıca son zamanlarda ortaya çıkan herhangi bir ilişki çatışmasını çözebilir veya flört etmeye başlamak isteyebilirsiniz. Balık burcundaki yeni ay ile kısa bir yolculuğa çıkabilir veya kültürel deneyimlere katılırken veya yeni yerleri ziyaret ederken şehrinizi keşfedebilirsiniz. Ayrıca yazma veya diğer iletişim tabanlı işler için fikirler de alabilirsiniz.

Sevgili Kova; Kova, Mars geri hareketi sona ererken bu hafta işte kendinizi motive hissedeceksiniz. Aynı anda birçok küçük görevi idare ediyor olabilir veya hangi iş projelerinin sizin için daha derin bir anlam taşıdığından daha emin olabilirsiniz. Düzenli egzersiz yaparak veya daha sağlıklı beslenerek vücudunuza daha iyi bakmalısınız. Balık burcundaki yeni ay ile zam almaya hazır olun veya kendi işinizi büyütebilirsiniz. Ayrıca, çok sayıda masraf çıkabilir veya biraz alışveriş yapabilirsiniz.

Sevgili Balık; Mars geri hareketi sona ererken daha fazla özgüveniniz olacak, zorlukların üstesinden etkili bir şekilde gelecek ve hayatın çeşitli alanlarında anlamlı ilerlemeler kaydedeceksiniz. Hatta yaratıcı bir projede ilerleme kaydedebilir veya kendinizi ifade etmek için yeni bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Burcunuzdaki yeni ay ile, bir sonraki adımda takip etmek istediğiniz kişisel hedefler belirleyin veya kişisel tarzınızı veya kendinizi sunma şeklinizi değiştirin. Ayrıca yalnız vakit geçirmek konusunda daha rahat olacaksınız.

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