Haftalık burç yorumları (30 Mart- 5 Nisan 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta başkalarıyla uyum içinde çalışmak seni motive ediyor Koç. Ayrıca Venüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle kendi değerini daha iyi anlıyorsun. Haftanın başındaki Başak Ayı seni daha planlı ve sistemli yaparak ekip çalışmalarında öne çıkarıyor.

Bu hafta şefkatin oldukça yüksek. Haftanın ortasında Terazi Dolunayı ilişkiler alanını aydınlatırken, son altı ayda ne kadar geliştiğini düşün. Satürn burcundayken ilişkilerinde denge kurmayı ve bunları nasıl iyileştirebileceğini öğreniyorsun.

Hafta sonu Akrep Ayı, geçmişe daha objektif bir gözle bakman için seni teşvik ediyor.

Boğa, bu hafta hayatında ilerleme kaydediyorsun. Balık ve Koç sezonlarının şifalı enerjisi, kendinle olan ilişkini önemli ölçüde iyileştirdi.

1 Nisan’daki Terazi Dolunayı, enerjini nasıl koruduğunu fark etmeni sağlıyor. Kendine zaman ayırmak ve önemsiz şeylere fazla takılmamak önemli. Bu hafta seni neyin yorduğunu, neyin yormadığını daha iyi ayırt edeceksin.

Hafta sonu Akrep Ayı, sevdiklerinle bağ kurmayı adeta yeniden doğuş gibi hissettirecek ve uzlaşmaya daha açık olacaksın.

Analitik Başak Ayı haftanın tonunu belirliyor. Bu hafta başkaları için orada olmaya öncelik ver İkizler, özellikle bu enerji ev alanında etkili. Yönetici gezegenin Merkür’ün ileri harekete geçmesi, hem evde hem işte ilişkilerini güçlendiriyor çünkü artık daha empatik davranıyorsun.

1 Nisan’daki Terazi Dolunayı, özellikle hava grupları için oldukça güzel bir enerji getiriyor. Yaratıcılığın ve kendini ifade etme gücün artıyor. İçine kapanık hissediyorsan, bu hafta sahneye çıkmaya teşvik edileceksin.

Hafta sonu Akrep Ayı, zamanını ve enerjini dengelemenin önemini hatırlatıyor. Daha verimli olmak için planlı hareket et.

Yengeç, bu hafta birçok değişime hazır ol. 1 Nisan Dolunayı özellikle öncü burçları dönüşüme teşvik ediyor.

Haftanın başındaki Başak Ayı sana yeni fikirler veriyor ve insanlarla bağlantı kurmanı kolaylaştırıyor. Kimi kardeşleriyle, kimi de toplulukla daha fazla iletişim kurmak isteyebilir.

Çarşamba günü Dolunay yükseldiğinde iş hayatına odaklan. Kariyer temellerini güçlendirmek için harika bir zaman, özellikle disiplin gezegeni Satürn bu alanda etkiliyken.

Hafta sonu Akrep Ayı enerjisi eğlenceli ve keyifli. Arkadaşlarınla müze gezebilir, sergiye gidebilir ya da merak ettiğin bir restoranı deneyebilirsin.

Sevgili Aslan; haftanın başında gizlilik ve içe dönüklük ön planda. Ancak hafta ortasında Dolunay ile birlikte tüm dikkatler senin üzerinde olacak.

Bu hafta arabulucu rolünü üstlen. Özellikle iş yerinde dramadan uzak durmaya çalış; bu sayede insanların sana duyduğu güven artacak.

Boğa’daki Venüs bazı sınavlar getirebilir. Baskı arttıkça güvendiğin kişilerden destek alman gerektiğini hatırlıyorsun. Hafta sonu Akrep Ayı sana netlik ve güçlü bir odaklanma getiriyor.

Sevgili Başak; Hafta, Ay’ın burcunda olmasıyla başlıyor ve özellikle aşk hayatına odaklanmanı sağlıyor. Yeni bir döngüye giriyorsun; daha meraklı ve keşfetmeye açık hissediyorsun.

Hafta ortasındaki Terazi Dolunayı akademik ve kişisel hedefler açısından oldukça verimli. Hedeflerini geliştirmek isteyenler için büyüme fırsatları var.

Hafta sonu Akrep Ayı, dostlukların gücünü hatırlatıyor ve seni destekleyen insanlara daha çok değer vermeni sağlıyor.

Terazi, bu hafta burcundaki Dolunay nedeniyle yoğun bir süreçtesin. Öncesinde Başak Ayı sana bir sıfırlanma fırsatı sunuyor: yavaşla, meditasyon yap ve kendi hızında ilerle.

1 Nisan’daki Dolunay, kendine nasıl davrandığını ve potansiyeline gerçekten inanıp inanmadığını gösteriyor. Bu Koç sezonu büyümene odaklanmanı sağlıyor. Ay burcundayken seni engelleyen şeyleri aşmanın yolunu görüyorsun.

Hafta sonu Akrep Ayı, harcamalarına daha fazla dikkat etmeni sağlıyor ve tasarrufa yönlendiriyor.

Haftanın başında Başak Ayı’nın romantik enerjisi seni etkiliyor. Geçmişten biri ya da bir anı, daha savunmasız olup aşka açılmanı sağlayabilir.

1 Nisan’daki Terazi Dolunayı, daha iyi bir arkadaş ya da partner olmanın önemini hatırlatıyor. Eski alışkanlıkları bırakıp geleceğe odaklanman gerekebilir. Kinleri bırakmak için harika bir hafta.

Hafta sonu Ay burcuna geçerken seni yeniden motive ediyor, yeni fikirler veriyor ve hırsını artırıyor.

Yay, bu hafta kendine güven. Son altı aydaki emeklerin sonunda fark ediliyor. Bu hafta seni bir mentor konumuna getiriyor; arkadaşların senden tavsiye isteyebilir. Sabırlı ol ve onları dinle.

1 Nisan Dolunayı seni göz önüne çıkarabilir, bu yüzden iletişimine dikkat et. Hem arkadaşlık hem iş çevrende daha diplomatik olman önemli.

Hafta sonu Akrep Ayı dinlenmeni söylüyor: rahatla, enerjini yenile ve kendini zorlamadan ilerle.

Oğlak, Terazi Dolunayı kariyer alanını etkileyerek önemli bir enerji getiriyor. Haftanın başındaki Başak Ayı ise seni hazırlıyor ve yaptığın işle daha uyumlu hissetmeni sağlıyor.

Planlarını gözden geçirmek ve hedeflerini güncellemek için harika bir hafta. Merkür retrosunun zorlaştırdığı konular artık daha kolay ilerliyor. Ertelediğin şeyleri yeniden düzenleyebilirsin.

Hafta sonu Akrep Ayı sosyal ve keyifli bir enerji getiriyor.

Kova, bu hafta daha girişkensin. Başak Ayı ile haftaya adeta dedektif gibi başlıyorsun; tamamlaman gereken döngüleri çözmeye çalışıyorsun.

Terazi Dolunayı sana hedeflerin için hazır olduğunu hissettiriyor. Ektiğin tohumları büyütmek için motivasyonun yüksek.

Hafta sonu Akrep Ayı, son altı aydaki emeklerinin karşılığını almaya başlayabileceğini gösteriyor.

Sevgili Balık; Haftanın başındaki Başak Ayı, burcundaki Merkür retrosuna bağlı dersleri yeniden gündeme getiriyor. Eski ilişkilerin üzerindeki etkilerini anlamak için geçmişe dönüyorsun.

Terazi Dolunayı seni duygusal olarak zorlayabilir çünkü derinlere inmeni sağlar. Ancak bu süreç sana güç, cesaret ve dayanıklılık kazandırır. Satürn’ün etkisiyle artık daha hazırlıklı hissediyorsun.

Hafta sonu Akrep Ayı, kariyer hedeflerini büyütmek için hangi yolu izlemen gerektiğini düşünmeni sağlıyor.

