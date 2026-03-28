Taşacak Bu Deniz Emine öldü mü? Seda Soysal diziden ayrılıyor mu?
TRT 1 ekranlarının her Cuma akşamı izleyiciyi Trabzon’un hırçın doğasına götüren dizisi Taşacak Bu Deniz, son bölümlerdeki dramatik yapısıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin en sevilen yan karakterlerinden biri olan Emine'nin (Seda Soysal) akıbeti, yayınlanan son fragmandaki sahnelerle birlikte izleyicide büyük bir endişe yarattı. Peki Taşacak Bu Deniz Emine öldü mü? Seda Soysal diziden ayrılıyor mu?
Gemini şunu dedi:
Taşacak Bu Deniz dizisinin 27 Mart Cuma akşamı yayınlanan 22. bölümü, izleyicileri şoke eden bir finalle ekranlara veda etti. Şerif'in sinsi planı ve Sevcan'ın ihanetiyle en hassas noktasından vurulan Emine'nin akıbeti şu an sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı durumunda.
Bölümün sonunda, Şerif’in talimatıyla Sevcan tarafından ilaç verilerek bayıltılan Emine, İso ve Fadime tarafından hareketsiz bir halde bulundu. Fadime'nin "Nabzı atmıyor!" feryadı ve Emine’nin cansız bedeniyle karşılaşılması, izleyicide karakterin öldüğüne dair kesin bir yargı oluşturdu. Ancak dizi dünyasında "nabzın durması" her zaman kesin bir veda anlamına gelmiyor.
Dün gece yayınlanan 23. bölüm fragmanı, umutları tazeleyen çok kritik sahneler içeriyor:
Fragmanda, Oruç (Burak Yörük) ve Eleni'nin (Sude Zülal Güler) zamanla yarışarak Emine'ye kalp masajı yaptığı görülüyor.
Karakterlerin hastane koridorlarındaki bekleyişi, Emine’nin hayata döndürülmüş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Bazı kaynaklar fragmandaki atmosferin "bir vedaya" işaret ettiğini söylese de, kalp masajı sahneleri genellikle bir geri dönüşün (mucizenin) habercisi olarak yorumlanır.