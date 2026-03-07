Haftalık burç yorumları (9 - 15 Mart 2026): Bu hafta burçları neler bekliyor?

9-15 MART 2026 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Haftanın başındaki Yay Ayı enerjisi, Merkür retrosu sırasında rayından çıkmış olabilecek şeyleri yeniden düzenlemek için iyi bir zaman. Özellikle evde kalmak ve yarım kalan işleri toparlamak size daha huzurlu gelebilir. Sizi rahatlatan şeylere odaklanın ve ailenizle zaman geçirin.

Perşembe günü Oğlak Ayı ile birlikte dikkatler sizin üzerinizde olacak. Burcunuzdaki Venüs sayesinde bu enerjiyi kullanmak daha kolay; özgüveniniz oldukça yüksek. Venüs’ün Satürn ile buluşması romantik hayatınızda daha ciddi bir enerji getirebilir.

Hafta sonunda Kova Ayı sizi daha hırslı ve başarıya odaklı hale getirecek.

Pazartesi günü Akrep burcundaki Ay ilişkiler alanınızı aydınlatıyor. Bu yüzden anlamlı bağlantılara öncelik verin.

Ay günün ilerleyen saatlerinde Yay burcuna geçtiğinde arkadaşlıklarınıza odaklanabilir ve özellikle Merkür retrosunun yarattığı yanlış anlaşılmaları düzeltmek için planlar yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi düzenlemek için zaman ayırın; sabırla düşündüğünüzde kendinizi bile şaşırtabilirsiniz.

Perşembeden itibaren Oğlak Ayı, Balık’taki Satürn transitinden öğrendiğiniz dersleri pekiştiriyor. Ancak hafta sonundaki Kova Ayı, Satürn Koç burcundayken planlama konusunda daha dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor.

Pazartesi günü, büyük hedeflerinize ulaşmak için ne kadar emek vermeniz gerektiğini daha iyi anlayabileceğiniz bir gün. Ay Yay burcuna geçtiğinde ilişkileriniz size ilham kaynağı olabilir.

Perşembe gününden itibaren Oğlak Ayı ile birlikte fikirlerinizi yapılandırmak daha kolay hale geliyor; disiplininiz artıyor.

Hafta sonundaki Kova Ayı enerjisi ise yeteneklerinizi ortaya çıkarabilir ve sahip olduğunuz değerleri fark etmenizi sağlayabilir. Bu dönemde daha hareket odaklı olabilirsiniz.

Bu hafta içgüdülerinize güvenin. Haftanın başındaki Yay Ayı sayesinde kendinize karşı daha az eleştirel olabilirsiniz; bu da size cesaret ve öz sevgi kazandırır.

Perşembeden itibaren Oğlak Ayı yeni fikirler getirebilir ve özellikle kariyer alanında inisiyatif almanızı teşvik edebilir. Engellere takılıp kalmayın; odaklanmaya devam edin.

Hafta sonundaki Kova Ayı enerjisi, mentorlarınıza veya öğretmenlerinize liderlik potansiyelinizi gösterebilir.

Pazartesi günü Yay Ayı, Koç burcundaki Venüs ile uyumlu bir açı yaparak haftaya romantik bir enerji katıyor. Aynı zamanda yeni sanatsal projelerle uğraşanlar için de harika bir dönem.

Perşembe günü Oğlak Ayı ile ufkunuzu genişletmek isteyebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek cazip gelebilir. Ancak Merkür düz harekete geçene kadar planlama aşamasında kalmanız daha iyi olabilir.

Hafta sonundaki Kova Ayı ise size aşkın şu an sizin için ne anlama geldiğini hatırlatabilir.

Burcunuzdaki Ay tutulmasının ardından bu hafta daha düşünceli bir ruh halinde olabilirsiniz.

Haftanın başındaki Yay Ayı, aile, arkadaşlar ve evin önemini hatırlatıyor. Ev ortamınız enerjinizi yenilediğiniz yer olabilir. Bu enerji, iş ve ev hayatı arasında denge kurmanız gerektiğini gösteriyor.

Oğlak Ayı ile birlikte yeni becerilerinizi geliştirmek için daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Ancak yöneticiniz Merkür düz harekete geçene kadar biraz daha çalışmanız gerekebilir.

Pazartesi günü Akrep Ayı günlük rutinlerinizde değişiklik yapmanız için sizi motive edebilir.

Haftanın başındaki Yay Ayı enerjisi sizi parlatır; liderlik özelliklerinizi başkalarına gösterebilirsiniz.

Perşembeden itibaren Oğlak Ayı, geçen yıl Satürn Koç burcuna geçtiğinde ektiğiniz tohumları hatırlatıyor. Artık fikirlerinizi büyütmek için emek verme zamanı.

Hafta sonundaki Kova Ayı ise sosyal açıdan yeni insanlarla tanışmanıza yardımcı olabilir.

Haftanın başında Ay burcunuzdayken özgüveniniz ve motivasyonunuz artabilir.

Pazartesi gecesi Ay Yay burcuna geçtiğinde ilişkileriniz ve maddi konular üzerine daha fazla düşünmeye başlayabilirsiniz. Özellikle finansal hedeflerinizi daha ciddiye almak için iyi bir hafta.

Perşembeden itibaren Oğlak Ayı fikirlerinizi geliştirmek ve devam eden projeleri yeniden düzenlemek için uygun bir zaman sunuyor. Hafta sonundaki Kova Ayı ve Balık’taki Mars enerjisi ise odaklanmanızı artırabilir.

Hafta kısa bir süreliğine Akrep Ayı ile başlayarak ev ve aile alanınıza enerji getiriyor.

Perşembeden itibaren Oğlak Ayı geçmiş ilişkiler üzerine düşünmenize neden olabilir. Bu deneyimlerden öğrenmek gelecekte daha anlamlı bağlar kurmanıza yardımcı olacak.

Hafta sonundaki Kova Ayı, uzun süredir ihmal ettiğiniz eski bir projeye geri dönmek için iyi bir zaman olabilir.

Bu hafta düşüncelerinizi hazırlamak için iyi bir zaman. Aklınıza çok güçlü bir fikir gelebilir; ancak yeni başlangıçlar için Merkür’ün ileri harekete geçmesini beklemek daha iyi.

Haftanın başındaki Yay enerjisi arkadaşlarınızla bağlantı kurmanızı teşvik ediyor. Eğlenceli bir şeyler yapın. Geçmişten sevdiğiniz biri sizinle iletişime geçerse, tekrar vakit geçirmek sizi mutlu edebilir.

Pazartesi günü Akrep Ayı sırasında finansal konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu hafta sabırla bir şeyler inşa etmeye yönelik bir zihniyet geliştirebilirsiniz.

Hafta ilerledikçe Yay Ayı rutinlerinizi geliştirmeye yardımcı olur ve sizi daha verimli hale getirebilir. Perşembeden itibaren Oğlak Ayı, tek başınıza çalışarak işleri tamamlamanız için uygun bir ortam sunar.

Hafta sonunda Ay burcunuzdayken kendinize biraz sevgi göstermeyi unutmayın.

Burcunuzdaki Mars nedeniyle bu hafta öfkenizi kontrol etmek ve daha sakin hareket etmek önemli. Sabırlı olmak şart. Tutulma enerjileri hâlâ güçlü hissedilebilir.

Kariyer hedeflerinizle ilgili yeni bakış açıları kazanabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlardan destek istemek için iyi bir dönem.

Hafta sonundaki Kova Ayı sırasında sabır çok önemli. Dramadan uzak durmak önemli farkındalıklar getirebilir.

