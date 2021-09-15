Kasım Hangi Burç? Kasım Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Koronavirüs pandemisinin başladığı günlerden bugüne Türkiye'de astrolojiye olan ilgi de artmış durumda. Daha önce belki de burcunu merak etmeyenler artık günlük burç yorumlarını okuyor. Bir ilişkiye başlayanlar karşısındakinin burç özelliklerini daha fazla araştırıyor. Kişinin burcunun bilinmesi içinse doğduğu ay, gün ve saatin bilinmesi önemli. Peki, örneğin Kasım ayı hangi burç? Kasım ayında doğanların burç özellikleri ne? Gelin birlikte bakalım:

KASIM AYI HANGİ BURÇTUR

Kasım ayı hangi burçtur sorusunun 2 yanıtı var: Kasım ayında doğanlar duygusallığı işaret eden su grubundan Akrep ya da enerjiyi temsil eden hava grubundan Yay burcu olabilir. 1 Kasım-22 Kasım arasında doğanlar Akrep, 23 Kasım-30 Kasım arasında doğanlar yay burcudur.

Akrep burcu tarihi: 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi: 23 Kasım - 21 Aralık

BURÇLARIN SIRALAMASI

Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Burçların sıralanması, Zodyak’ın kaçıncı burcu olmasıyla orantılıdır.

● Koç Burcu: 21 Mart - 20 Nisan

● Boğa Burcu: 21 Nisan - 21 Mayıs

● İkizler Burcu: 22 Mayıs - 21 Haziran

● Yengeç Burcu: 22 Haziran - 23 Temmuz

● Aslan Burcu: 24 Temmuz - 23 Ağustos

● Başak Burcu: 24 Ağustos - 23 Eylül (Eylül'de doğanların özellikleri)

● Terazi Burcu: 24 Eylül - 22 Ekim (Eylül'de doğanların özellikleri)

● Akrep Burcu: 23 Ekim - 22 Kasım

● Yay Burcu: 23 Kasım - 22 Aralık

● Oğlak Burcu: 23 Aralık - 20 Ocak

● Kova Burcu: 21 Ocak - 19 Şubat

● Balık Burcu: 20 Şubat - 20 Mart

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

23 Ekim-31 Ekim arasında doğam Akrep Burcu mensuplarının özellikleri:

Akrep Burcu Erkeği Özellikleri:

Gizemlidir. Akrep burcu erkeğinde her zaman farklı bir gizem vardır. Onları tam olarak çözmek imkansız olabilir.

Akrep erkekleri bir kez kendilerine bir hedef belirledilerse o hedeften asla vazgeçmezler.

Akrep burcu erkeği hırslıdır. Ulaşmak istediği şeyi elde etmek için elinden geleni yapar.

Akrep burcu erkeği birisi hakkında düşüncelerini asla saklamazlar. Bu bazen küstahça gelebilir ama dürüst oldukları için bir şey gizlemezler.

Akrep erkekleri cinselliğe düşkündür. Tutkulu olan akrep burcu erkeği ile cinsel birlikteliğiniz mükemmel olabilir.



Akrep Burcu Kadını Özellikleri:

Akrep kadınları genelde dominant kadınlardır. Herkese uyum sağlamak istemezler. Kendi istekleri uğruna savaşırlar.

Akrep burcu kadını akrep burcu erkeği kadar tutkuludur.

Duygularını gizlemeyi iyi bilir. Dışarıdan çok soğuk görünseler de aslında içlerinde yoğun duygular yaşalar. Fakat bunu belli etmek istemezler.

Akrep burcu kadını sezgilerine güvenerek hareket eder. Sezgileri oldukça kuvvetlidir.

Akrep burcu kadını çok çalışkan bir burçtur. İnandıkları yolda sonuna kadar risk almayı severler.

AKREP BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Akrep Burcu-Boğa Burcu

Akrep Burcu-Oğlak Burcu

Akrep Burcu-Başak Burcu

Akrep Burcu-Aslan Burcu

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

22 Kasım-21 Aralık arasında doğan Yay burcu özellikleri ise şöyledir:

Yay Burcu Erkeğinin Özellikleri:

Bağımsızlığı seven yay burcu erkekleri kısıtlanmayı hiç ama hiç sevmezler.

Yay burcu erkekleri genelde tutumludur. Gerektiği yerde sadece para harcamayı severler.

Yay burcu erkekleri maceraya açıktır. Maceraya atılmak için mükemmel bir partner olabilir.

Hayatı dolu dolu yaşamayı seven yay burcu erkeğini dizginlemek zor olabilir. Fakat size hayat katacaktır.

Yay burcu erkeği cana yakındır. Girdiği her ortamda arkadaş edinebilirler.

Yay Burcu Kadını Özellikleri:

Yay burcu kadınının espri anlayışı oldukça yüksektir. Girdiği ortamda herkesi güldürmeyi iyi bilir.

Yay burcu kadını sabırsızdır.

Yay burcu kadını iş ortamında her zaman dakik ve düzenlidir.

Yay burcu kadını asla yalan söylemez. Hakikate ve dürüstlüğe çok değer verir.

Yaylar her zaman akışta gibi görünseler de, gergin ve stresli bir yapıya sahipler ama bunu iyi gizlerler. Çünkü asla zayıf veya savunmasız görünmek istemezler.

YAY BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Yay Burcu-Aslan burcu

Yay Burcu-Kova Burcu

Yay Burcu-İkizler Burcu