Keyif alanımız 5. evden soruluyor! Astrolojide 5. ev konuları nelerdir? 5. ev konumu nasıl yorumlanır?

Astrolojiye olan ilgi her geçen gün artıyor! Kadın ve erkekler arasında oldukça popüler bir konu olan astroloji, gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından araştırılırken 5. ev konuları da sıklıkla merak konusu oluyor. Aşk ve çocuk evi olarak adlandırılan 5. ev pek çok kişinin kaderini değiştiriyor, geleceği yorumlamasını sağlıyor. Ünlü astrologların gerçekleştirdiği açıklamalara göre 5. ev hakkında yapılan yorumlar hem aşk hayatını hem de aile hayatını etkiliyor! Peki, 5. ev konuları nelerdir?

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5. EV KONULARI NELERDİR?

Astrolojiye ve doğum haritalarına göre 5. ev aşk evi olarak biliniyor. 5. evde bulunan burca göre çocukların nasıl bir birey olacağı, nasıl ilişkiler içerisinde bulunulacağı, cinsellik, hamilelik süreci, flört ve romantizm üzerine konular hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Bu sayede hem nasıl ilişkiler yaşanılabileceği hem de aşk konusunda nasıl mutluluklar ve hayal kırıklıkları ile karşılaşılabileceği önceden aşağı yukarı belirtilebiliyor. Kısa bir özetle 5. Ev konuları şu şekilde ifade edilebiliyor;

Aşk hayatı

Romantizm

Cinsellik

Spor

Eğlence hayatı

Çocuklar

Duygusallık



5. EV NASIL YORUMLANIR?

5. evin doğru bir şekilde yorumlanması durumunda hayat hakkında pek çok bilgiye ulaşılabiliyor. 5. ev aşk ve çocuk evi olarak bilindiği için bu ev yorumlandığında genellikle aşk ve gelecekteki çocuklar hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Genel bir değerlendirme yapıldığında ve 5. evdeki gezegene bakıldığında aşk hayatının nasıl olacağı, sevgililik hayatı, gelecekteki çocukların nasıl bir karaktere sahip olacağı, eğlence hayatı ve cinselliğe olan düşkünlük hakkında yorum gerçekleştirilmesi mümkün. Siz de aşk hayatınız ve gelecekteki çocuklarınız hakkında şimdiden fikir sahibi olmak istiyorsanız 5. evinizi yorumlatabilirsiniz!

5. EVİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

5. evde bulunan gezegen her ne olursa olsun 5. evin özellikleri benzerlik gösteriyor! Bu özelliklere dikkat edilmesi durumunda hayat hakkında bilgi sahibi olunurken aynı zamanda farklı potansiyeller de ortaya çıkarılabiliyor. Ünlü astrologların açıklamaları doğrultusunda 5. evin özellikleri şu şekilde sıralanıyor;

5. evde bulunan gezegene göre üretkenlik hakkında pek çok bilgi ortaya çıkarılıyor. Üreme ve üretkenlik üzerine çeşitli bilgiler elde etmek isteyen kişiler 5. ev yorumuna bakıyor.

5. evden elde edilen bir diğer bilgi ise yaratıcılık oluyor. 5. Evde bulunan gezegene göre hangi alanda yetenekli olunduğu ya da olunacağı öğrenilebiliyor. Bilinmeyen potansiyeller bu ev sayesinde ortaya çıkarılabiliyor.

5. evde bulunan gezegene göre kişinin tutkuları da öğrenilebiliyor. Genel bir ifadeyle 5. evde bulunan gezegen sayesinde kişinin sevdiği hobiler, yarışmalar, aktiviteler öğrenilebiliyor.

5. eve göre anne ve babalarla kurulan ilişkiler de ortaya çıkıyor. Genellikle bu eve sahip olan kişiler anne ve babaları ile olumlu iletişim kuruyor. Kendilerini sevebildikleri gibi çevresindeki insanları da sevebiliyor.

5. evin bir diğer özelliği de çekicilik olarak biliniyor. 5. evde bulunan gezegene göre soy bilgisi de elde edilebiliyor. Soyu devam ettirmeye yönelik bilgilere de 5. ev yanıt veriyor!

5. EVİN BOŞ OLMASI NE ANLAMA GELİR?

5. evini yorumlatmak ve aşk hayatı hakkında bilgi sahibi almak isteyen kişiler kimi zaman 5. evin boş olmasıyla karşılaşabiliyor! 5. evde herhangi bir burcun bulunmaması durumunda endişe duyulmasına gerek yok! 5. evinde herhangi bir gezegenin bulunmadığını gören kişiler yönetici gezegenine bakabilir. Örneğin oğlak ve kova burçlarının yönetici gezegeni Satürn olarak bilinir. 5. evi boş olan kişiler bu şekilde yönetici gezegenden yararlanabilir. Eğer sizler de 5. evinizin boş olduğundan şikayetçiyseniz yönetici gezegeninize bakarak bir yorum elde edebilirsiniz!