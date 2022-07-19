Gizli kalmış konular ortaya çıkıyor: Astrolojide 12. ev konuları nedir?

Son zamanlarda astrolojiye olan ilginin bütün olarak artması ile birlikte astrolojinin içinde bulunan evler konusu da ilgi çeken bir hal aldı. Doğum haritasına göre evler karakterimizi ve yaşayacak olduğumuz durumlar hakkında da bilgi veriyor. Bu evlerden en son sırada yer alan 12. ev başkalarından ve kendinizden saklamış olduğunuz pek çok bilgiyi içerir. Peki 12. evin konusu nedir? Burçlara ve gezegenlere göre 12. evin konularını inceledik...

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12. EVİN KONUSU NEDİR?

12. Ev, sizi huzursuz eden ya da hayatınızı zenginleştiren bilinçdışı olayların size etkilerin açıklamak için kullanılır. Çeşitli astroloji okumaları ile hayatınıza yön veren evrenin derin ve karanlık ilimlerini anlarken ev konuları ile de geçmiş ve geleceğinizde yer alan kişileri ve yaşanan olayları kendinize izah edebilirsiniz. Gölge yaşantımızı temsil eden 12. Ev içerisinde yer alan potansiyelleriniz genel olarak uyku, meditasyon, rüya ve hipnoz halinde olduğunuzda ortaya çıkar. Yani dış yaşantıdan uzaklaştığınız ve kendi iç dünyanızın enerjisine odaklandığınız anlarda 12. Evde saklamış olduğunuz bilgiler yaşantınız üzerine yayılabilir. Uyku düzeniniz, psişik deneyimleriniz, rüyalarınız, aile ve sosyal karmanız, gizli yetenekleriniz, yaptığınız fedakarlıklar, inkâr ettiğiniz ve bastırdığınız şeyler, sonuca ulaşmamış ve yarım kalmış olaylar, engeller, kompleksleriniz, gizli düşmanlarınız ve bağımlılıklarınız, asla büyümen yanlarınız ve fantezileriniz bu evin konuları arasında yer alır.



12. EV NASIL YORUMLANIR?

Ay düğümleri dışında 12. Evin de yaşantımızda bulundurduğumuz karma enerjisi üzerinde etkileri bulunur. Anne karnından itibaren ilk çocukluk dönemleriniz ve yaşantınız boyunca gelişmiş bilinçdışı olaylar bu evde yorumlanır. 12. Ev zayıflıklarınız ve gizli güçlerinizin bilgisini bir arada bulundurur. 12. Ev bir nevi aşil topuğunuzdur. 12. Ev geçmişten bugüne yaşanan olayların size olan etkilerini gezegenler ve burçlar aracılığı ile evrenin karma enerjisini kullanarak yorumlanır.

12. EVDEKİ BURÇ VE GEZEGENLER

Bir haritada 12. Evi doğru bir şekilde analiz etmek için bu evde yer alan yönetici gezegeniniz ve etili olan burcunuzun yaptığı açılar göz önünde bulundurarak yorum yapılır. Whole Sign ev sistemi göz önünde bulundurulduğunda 12. ev içerisinde yer alan burç yükselen burçtam bir önceki sırada bulunan burç olarak belirlenir. Yani yükselen burcunuz koç ise 12. Evdeki burcunuz balık olur. Özellikle ay ve güneş birlikte 12. Evinizde yer alıyorsa ya da bu evde 3 veya daha fazla gezegen birleşmiş ise 12. Evinizde yer alan konular yaşantınızın büyük bir bölümüne etki eder.

12. EVİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Oldukça manevi açılımları olan 12. Ev konuları hayallerin ve yaratıcı özelliklerin gücüdür. Derin ve mistik duygular ile yaşantınızda gölge olarak hareket eden üstü kapalı enerjilerinizi ortaya çıkarmaya ve hayatın size getirdiği olayları açıklamaya yardımcı olur. Karma enerjisi ile birlikte geçmişten ders çıkaran ve gelecek hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayan 12. Ev astrolojide yer alan güçlü ve çok tercih edilen açılımlarda oldukça fazla tercih edilir. Gezegenlerin 12. Eve yaptığı teğet geçişler de ek konular olarak yorumlanarak diğer evlere etki eden gezegenlerin bu eve yaptığı etkiler yorumlanır. Çeşitli kart açılımlarında kullanılan 12. Ev okumaları yapılırken psikedelik bir ruh hali içinde olmanız gerekir.

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12. EVİ HANGİ GEZEGEN YÖNETİR?

Yay ve balık burcunun yöneticisi olan Jüpiter gezegeni 12. Evin de yönetici gezegenidir. 12. Evi yöneten Jüpiter hapis konusunun da yöneticisi olur. Zihinsel ya da fiziki olarak hapis ettiklerimiz bu ev ile ilintilidir. Bu nedenle 12. Evin yönetici gezegeni bulunurken oldukça dikkatli davranılmalı. Eğer sizler de 12. Evinizi hangi gezegenin yönettiğini bilmiyorsanız ve bu konuda merakınız varsa astrologlardan yardım almanız önerilir. Bu şekilde doğru bilgiye kısa süre içerisinde ulaşılır.