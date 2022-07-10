Kim olduğunuzu belirleyen Güneş burcu hesaplama: Güneş burcu nedir nasıl hesaplanır?

Eski çağlardan beri insanların astrolojiye yoğun bir ilgisi olduğu biliniyor. Günümüzde de büyük bir kitle tarafından astroloji takibi gerçekleştiriliyor. Bu konuya ilgisi olan ve astroloji hakkında fikir edinmek isteyen kişilerin öncelikle Güneş burcu hesaplaması yaptığı görülüyor. Karakterinizin bir açıdan yansıtan güneş burcu nasıl hesaplanır? Güneş burcunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor bir bakalım... (Yükselenim ne? diyorsanız Yükselen Burç Hesaplama modülümüze bakabilirsiniz)

Farklı kültürlerde ve milletlerde yoğun ilgi gören astrolojinin, harita bazında ve hesaplama bazında da farklılıklar gösterebildiği biliniyor. Güneş burcu hesaplama noktasında ise ortak bir hesaplama yöntemi benimseniyor. Güneş burcunu hesaplayabilmek için kişilerin doğduğu yeri, doğum tarihlerini ve doğum saatlerini dakikası ile birlikte hesaplama sistemine girmesi gerekiyor.. Daha sonrasında bu bilgiler doğrultusunda Güneş burcunu hesaplamak mümkün oluyor.

Güneş burcu, doğum anında güneşin Zodyak içerisinde bulunduğu konumu yansıtıyor. Zodyak içerisinde 12 burç bulunuyor. Bu burçlardan her birinin kişinin karakteristik özelliklerine ve yaşantısına etkileri farklı oluyor.

Güneş burcuna göre karakter özellikleri

12 adet Güneş Burcu bulunması ve bu burçların her birinin farklı kişilik özelliklerini yansıtması sebebiyle kişilerin Güneş burçlarına bağlı olarak mizaçları değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda burçlara göre karakteristik özellikler şu şekilde sıralanabiliyor:

Koç burcu : Güneş burcu koç olan kişilerin oldukça hırslı ve aceleci kişiler oldukları biliniyor. Bu burç grubu saldırganlığı ve cesareti temsil ediyor oluşuyla öne çıkıyor. Kafa tutmak ve inatlaşmak noktasında da Güneş burcu koç olan kişilerin kendilerini belli ettikleri biliniyor. Genel itibariyle liderliği temsil eden bu burç grubu ateş burçları arasında yer alıyor.

Boğa burcu : Azimli olmayı, gücü ve materyalistliği temsil eden boğa burçları rahatına oldukça düşkün kişiler olarak biliniyor. Bu burç grubundaki kişiler sakinliğe ve huzurlu bir yaşantıya büyük önem veriyor. Genel itibariyle güneş burcu boğada olan kişilerin ani değişikliklerden rahatsız oldukları ve istikrarı önem verdikleri biliniyor. Bu burç grubu toprak burçları arasında yer alıyor.

İkizler burcu: Genellikle dengesizlik eğilimi olan ve değişkenlik gösteren bu burç grubundaki kişilerin çift karakterli olarak anıldıkları da biliniyor. Bu çift karakterli olma durumu olumsuz olarak değerlendiriliyor olsa da ikizler burcunun aslında son derece pozitif ve esnek kişiler olması dikkat çeken bir diğer yön oluyor. Özellikle pozitif yanları ve samimi oluşları ile dikkat çeken ikizler burcundaki kişilerin son derece iyimser ve neşeli kişiler oldukları biliniyor. İkizler burcu hava grubu burçlar arasında yer alıyor.

Yengeç burcu : Zodyak'ın en anaç burcu olarak anılan yengeç burcu, duygusal oluşu ile ve aşırı hassasiyeti ile biliniyor. Kırıldıkları noktalarda içi dönmeyi tercih eden yengeç burcundaki kişilerin, dışarıdaki diğer insanlara karşı da son derece merhametli ve hassas yaklaşımlar sergiledikleri de görülüyor. Yengeç burcu su grubu burçlar arasında yer aldığı biliniyor.

Aslan burcu: Liderliği ve gururu temsil eden aslan burcundaki kişilerin son derece güçlü kişiler oldukları biliniyor. Bu burç grubundaki kişilerin asil ve soylu bir tavrın sahibi oldukları da görülüyor. Öfkelerinin yıkıcı olması ve tembelliğe yatkın olmaları ise bu burç grubunun olumsuz özellikleri arasında yer alıyor. Aslan burcu, ateş grubu burçlar arasında bulunuyor.

Başak burcu: Analitik, eleştirel ve son derece çalışkan olan başak burcundaki kişilerin genellikle utangaçlığı ve saflığı temsil ettiği de söyleniyor. Başak burcundaki kişilerin oldukça sakin ve doğal kişiler olduğu biliniyor. Aşırı çalışma eğilimi olan bu burç grubundaki kişilerin mükemmeliyetçi bir tavırları da bulunuyor. Başak burcu, toprak grubu burçlar arasında yer alıyor.

Terazi burcu: Son derece sosyal olan ve girişkenlikleri ile dikkat çeken terazi burcu kişilerin oldukça sevimli ve zarif kişiler olduğu da biliniyor. Bu burç grubundaki kişiler için adalet ve diploması büyük bir önem arz ediyor. Genellikle denge arayışı içerisinde olan terazi burcundaki kişilerin haksızlıkların her zaman karşısında durdukları da görülüyor. Terazi burcu, hava grubu burçlar arasında yer alıyor.

Akrep burcu : Oldukça tutkulu olan ve manevi yönleriyle bilinen akrep burcu kişilerin sezgilerinin son derece kuvvetli olduğu da herkes tarafından bilinen bir gerçek olarak öne çıkıyor. Bu burç grubundaki kişilerin oldukça kurnaz ve intikamcı olabildikleri de görülüyor. Son derece cesur ve güçlü olan akrep burcu kişilerin aynı zamanda zekayı ve bağımsızlığı temsil ettiği de biliniyor. Olaylara her daim net yaklaşan ve algılama güçlerini sonuna kadar kullanan akrep burcu kişilerin önsezileri de son derece yüksek oluyor. Akrep burcu, su grubu burçlar arasında yer alıyor.

Yay burcu: Son derece pozitif ve hareketli kişileri olarak bilinen yay burcu kişiler genellikle yeniliklere ve değişimlere karşı açık bir tavır sergiliyor. Yay burcu kişilerin son derece coşkulu, hevesli ve maceracı bir yapıları olsa da zaman zaman kavgacı bir tutumu da benimseyebilecekleri görülüyor. Yay burcu, ateş grubu burçlar arasında yer alıyor.

Oğlak burcu: Çalışmaya veya sorumluluklarına son derece bağlılık gösteren oğlak burcu kişilerin disiplinli ve hırslı kişiler olduğu da biliniyor. Otoriter bir tavrı benimseyen ve oldukça akıllı ve ölçülü olan oğlak burcu kişilerin genellikle güvenlik arayışı içerisinde olduğu görülüyor. Başarıya giden yolda bu burç grubundaki kişiler yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Oğlak burcu, toprak grubu burçlar arasında yer alıyor.

Kova burcu: Bireyselliğine ve bağımsızlığına son derece düşkün olan kova burcu insanların diğer insanlara karşı da oldukça özverili bir tutum sergilediği görülüyor. Eksantrik ve havalı olarak da anılabilen bu burç grubundaki kişilerin yeri geldiğinde son derece inatçı oldukları da söylenebiliyor. Kova burcu, hava grubu burçlar arasında yer alıyor.

Balık burcu: Zodyağın en duygusal burcu olarak bilinen balık burcundaki kişilerin son derece sempatik, şefkatli, merhametli ve duyarlı kişiler olduğu biliniyor. Bu burç grubundaki kişilerin aynı zamanda sanatsal bir yönleri de bulunuyor. Genellikle bağımlılığa meyilli olan bu kişilerin son derece anlayışlı olması da dikkat çekiyor. Balık burcu, su grubu burçları arasında yer alıyor.





