'Hepsi' grubu karıştı! Cemre Kemer'den Gülçin Ergül'e yanıt

'Hepsi' grubuyla bilinen ve yıllar önce solo kariyerine yönelen Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski grup arkadaşlarına dikkat çeken göndermelerde bulundu.

"KIZ HEPSİ BENİM"

Gülçin Ergül, konserinde 'Yalan' adlı parçayı solo olarak seslendirdiği anları paylaşarak videoya şu notu düştü: Kız Hepsi benim.

"3 KİŞİ YALAN"

Bu paylaşımının ardından bir adım daha atan şarkıcı, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer’in birlikte seslendirdiği 'Yalan' şarkısının orijinal versiyonundan bir kesiti paylaştı. Paylaşıma ise imalı bir yorum ekledi: Haklısınız, belki de ayrılmakla farkımı belli ettim. 3 kişi yalan.

Ergül, solo kariyerine ait şarkılarını da takipçileriyle paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: Buyurun, beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarımın hepsi burada.

CEMRE KEMER'DEN YANIT

Tüm bu yaşananların ardından Cemre Kemer, sosyal medya hesabından Gülçin Ergül'e sert bir yanıt verdi.

"BİR YAKININ TELEFONU ELİNDEN ALSIN"

Cemre Kemer; "Yahu ülkemiz ne halde yangınlarımız, şehitlerimiz sen oturdun bizim videolarımızı izliyorsun. Psikolojin iyi değil. Yine şarkın mı çıkacak ne olacak bilmiyorum ama bunu yapma bu tamamen sana zarar. Beni içine çekme. Ben hiç şu an bu şekilde konuşulmak istemiyorum. Bir yakının el atsın, alsın telefonu elinden illa vardır yanında, dürüst seni seven bir dostun"ifadelerini kullandı.