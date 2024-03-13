Muhtemelen destinasyon düğünü isteyecek 3 burç

Bu burçlara göre, kumsalda veya Eyfel Kulesi'nin önünde evlenmedikleri sürece evlilikleri meşru olmayacak. Çünkü bu özel günlerini olabildiğince büyülü kılmak istiyorlar. Bu yüzden Fransa'da bir peri masalından daha azına asla razı olmayacaklar.
Astrolog Catherine Gerdes'e göre, bir destinasyon düğünü tercih etme olasılığı en yüksek olan burçlar, heyecan ve macera için yaşayanların yanı sıra lüks bir yaşam tarzına yönelenlerdir. Bazıları uzak bir ülkede dans etmenin ve yemek yemenin heyecanına kapılırken, diğerleri kendilerini en güzel tatil yeri, en gösterişli fotoğraflar ve en romantik gün batımı anlarıyla şımartmak isterler. Ama tabii ki gün batımı Hawaii'deyse...
Ancak bu kişiler destinasyon düğünlerinin pahalı olduğunu bilmelerine rağmen bir şekilde arkadaşlarını ve ailelerini katılmaya ikna etmeyi başarıyorlar.
İtalya'daki mekanları, otel ve havaalanı detayları hakkında bilgiler ve tanıdıkları herkesi gezi rezervasyonu yapmaya teşvik edecek birkaç ikna edici cümle içeren bir düğün web sitesi bile oluşturmayı planlıyorlar.
Bir astrolog, destinasyon düğününün olması muhtemel üç burcu sizler için açıklıyor...