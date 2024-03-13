Muhtemelen destinasyon düğünü isteyecek 3 burç

Ancak bu kişiler destinasyon düğünlerinin pahalı olduğunu bilmelerine rağmen bir şekilde arkadaşlarını ve ailelerini katılmaya ikna etmeyi başarıyorlar.

İtalya'daki mekanları, otel ve havaalanı detayları hakkında bilgiler ve tanıdıkları herkesi gezi rezervasyonu yapmaya teşvik edecek birkaç ikna edici cümle içeren bir düğün web sitesi bile oluşturmayı planlıyorlar.