Nisan Hangi Burç? Nisan Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Astroloji pandemi döneminde ilginin en çok arttığı alanlardan. Yeni bir kişiyle tanıştınız ve burcu merak ediyorsunuz. Bir kişinin burcunun belirlenmesi için hangi ayda, ayın kaçında ve hangi saatte doğduğu bilgileri önemli. Mesela Şubat ayı hangi burç? Şubat ayında doğanların burcu ne, özellikleri? Gelin bu iki soruyla başlayalım. Bu arada önemli bir not... Farklı kaynaklarda burç tarihleriyle ilgili farklılıklar görebilirsiniz. Çünkü burçlar yıla göre, saate göre, ekinoksa göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle ayın 21'i ve 22'sinde doğanlar, aynı gün içinde iki farklı burca sahip olabilirler. Örneğin; bu yıl 22 eylül saat 21.50'ye kadar doğanlar başak burcu, 22.22'de doğanlar terazi burcuna aittir. Bu yüzden doğru burcunuzu öğrenmek için doğum haritasına baktırmanız gerekir.

NİSAN AYINDA DOĞANLARIN BURÇLARI

Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Onun ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Peki Ocak hangi burç? Burç sıralamasına göre Mart ayında doğanlar Koç Burcu veya Boğa Burcu olabilir. 21 Mart ve 19 Nisan tarihleri arasında doğanların burcu Hava grubundan grubundan olan Koç'dur. Boğa burcu ise 20 Nisan'da başlamaktadır.

19 Şubat'tan itibaren doğanların burcu ise Su grubundan Balık burcudur. Balık burcu 19 Şubat-20 Mart tarihleri arasında doğanları kapsamaktadır.

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

21 Mart-19 Nisan BOĞA BURCU:20 Nisan-20 Mayıs

BURÇLARIN SIRALAMASI

KOÇ BURCU: 21 Mart-19 Nisan

21 Mart-19 Nisan BOĞA BURCU: 20 Nisan-20 Mayıs

20 Nisan-20 Mayıs İKİZLER BURCU: 21 Mayıs-20 Haziran

21 Mayıs-20 Haziran YENGEÇ BURCU: 21 Haziran-22 Temmuz

21 Haziran-22 Temmuz ASLAN BURCU: 23 Temmuz-22 Ağustos

23 Temmuz-22 Ağustos BAŞAK BURCU: 23 Ağustos-22 Eylül

23 Ağustos-22 Eylül TERAZİ BURCU: 23 Eylül-22 Ekim

23 Eylül-22 Ekim AKREP BURCU: 23 Ekim-21 Kasım

23 Ekim-21 Kasım YAY BURCU: 22 Kasım-21 Aralık

22 Kasım-21 Aralık OĞLAK BURCU: 22 Aralık-19 Ocak

22 Aralık-19 Ocak KOVA BURCU: 20 Ocak-18 Şubat

20 Ocak-18 Şubat BALIK BURCU: 19 Şubat-20 Mart

NİSAN AYINDA DOĞANLARIN BURÇ ÖZELLİKLERİ

21 Mart-19 Nisan arasında doğan Koç burcu özellikleri ise şöyledir:

Koç Burcu Erkeği Özellikleri

İlişkilerinde her zaman ölçülü davranırlar. Mantıksal ilerlerler. Bir anda size kapılmalarını bekleyemezsiniz ama size sadık kalırlar.

Hırslı yapısından dolayı iş hayatında her zaman ön plana çıkmak isteyeceklerdir.

Otoriter yapıları başta onlardan çekinmenizi de sağlasa yakınlaştıkça size kendini daha rahat açacaktır.

Koç burcu erkeğinin egosu yüksektir bu yüzden sürekli onaylanma ihtiyacı duyacaktır.

Koç burcu erkeği kolay kolay birine aşık olmak ama eğer size aşıksa bunu savaşçı karakterinden anlayabilirsiniz çünkü sizin için yapmayacağı hiçbir şey yoktur.

Koç Burcu Kadını Özellikleri

Koç burcu erkeği gibi koç burcu kadınında hırslı yapısından dolayı her zaman ön planda olmak isterler.

Koç burcu kadını sinirli yapısı ile bilinir her zaman dikkat çeken çekici bir görünüme sahiptir.

İnatçı karakteri sayesinde kafasına koyduğunu yapmak ister onun için yapamam diye bir kavram yoktur.

Özgürlüğüne düşkün olan koç burcu kadını baskıya kolay kolay gelemez baskı hissettiği anda oradan uzaklaşacaktır.

Koç burcu kadını aşkta tutkuyu arar onun için en önemli olan şey tutkudur eğer heyecan tutku ve adrenalin yoksa koç kadınını aşık etmek zor olacaktır.

KOÇ BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ

20 Nisan-20 Mayıs arasında doğan Boğa burcu özellikleri ise şöyledir:

Boğa Burcu Erkeği Özellikleri

Boğa burcu erkeği ilişkilere başlamadan önce teşvik bekler onları yerinden kaldırmanız lazımdır.

Boğa burcu erkeği lükse düşkündür bu yüzden rahat konfor alanlarının dışına çıkmazlar

Boğa burcu erkeği disiplini sever otorite kurmak ister.

Boğa burcu erkeği sadık bir eştir. Evcimen yapısıyla bilinir.

Boğa burcu erkekleri genelde kibar, uyumlu çevresiyle iyi anlaşmalarıyla bilinir. Kimseyi kolay kolay kırmak istemezler.

Boğa Burcu Kadını Özellikleri

Boğa burcu kadını anaçtır. İlişkilerinde sabit ve güvenilir yapısı her zaman fedakar bir eş yapar

Boğa burcu kadını zekasıyla da ön plana çıkar. Genelde çok çalışırlar yaptıkları işte en iyisi olmak isterler.

Boğa burcu kadını sadık bir eştir. Size kendini açarsa ona sonsuza kadar güvenebilirsiniz.

Boğa burcu kadını yemeğe düşkündür veya mutfakta oldukça yeteneklidir.

Disiplini seven boğa burcu kadını çocuklarını da disiplinli büyütmek ister.

Boğa burcu kadını ayrıca her zaman gerçek aşkın peşinden koşar.

BOĞA BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

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