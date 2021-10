Olgu Ilgın Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor? Yılı kapatırken…

2021’in ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi yeni hayaller kurma zamanı. Değişimin en kuvvetlisini istesek de istemesek de yaşadık. Hem hayat şeklimiz hem duygularımız değişti. Sadece yeni bir normalle değil, çoğumuz yeni bir ‘ben’ ile karşılaştı. Hayatımızdan elememiz gerekenleri elediysek, bu süreçten doğru dersleri aldıysak şimdi yeniden yola koyulma ve hikayemizi yeniden yazma zamanı gelmiş demektir. Bu yılın ikinci yarısı her ne kadar ekonomik olarak bizi zorlayacak olsa da manevi dönüşümlerimiz sayesinde kazançlı çıkmamız olası. Yani ilk bilmemiz gereken; her kayıp aslında yeni bir başlangıcın habercisi...

Ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Hande Kazanova, Duygu Demir, Olgu Ilgın, Demet Hoşman, Filiz Özkol ve Elif Bozkurter 2021 yılının ikinci yarısını bizim için değerlendirdi. Sağlık, aşk, para, kişisel gelişim, eğitim, kazançlar ve ilişkiler alanlarını her biri ayrı ayrı bizim için yorumladı. Ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor?, Pandemi sonlandı mı?, Ekonomik kriz kapıda mı?... Sizin de kafanızda onlarca soru olduğuna eminiz. Yılı Kapatırken Olgu Ilgın'ın burçlarla ilgili yorumu...

2021 sosyal reform yılı. Bu uyanış ve sıçrayış, kapitalist sistemin bitişini ve eşit hakların gündeme gelişini destekleyecek nitelikte. Kolektif çalışmalar ve sosyal projeler ses getirecek ve insanlığa hizmet edecek. Yeni buluş ve icatlar hayatımızı kolaylaştıracak. Paranın kölesi olma bilinci sona eriyor. Doğa kanunlarına göre, üstünlük sağlayarak hayatını devam ettirme dönemi bitiyor. Kötü davranıp hor gördüğümüz doğa ve diğer canlılar adeta intikamını almak isteyecek bizlerden. Bunun en güzel örneği, denizlerimizdeki salyalar!

Aşk ve ilişkiler açısından karmik ve kadersel bir yıl. Başlangıçlar sağlam ve istikrarlı olurken, bitişler de bir o kadar sert olacak. Özellikle ruh eşi ve ruh ikizi yolculukları açısından önemli tanışmalar, karşılaşmalar ve kavuşmalar olabilir. Bu etkiyi her burç farklı alandan alarak deneyimleyecektir. En büyük sınavlarımız; eşitlik, özgürlük, teknoloji, kolektif bilinç ve arkadaşlıklar olacaktır. Hayatımıza kadersel olarak girecek kişiler, varlıkları ve fikirleriyle vizyonumuzu genişletecek, hedeflerimize ulaşmamız için bize destek olacaklar.

Yılın en önemli başlığı DEĞİŞİM. Eskinin yeniye bırakması gerekiyor kendini. Ve bu yılın en büyük zorluğu da alışkanlıkların kırılması ve yeni etkileri kabul etmek olacak. Bu yazımda, sizlere yılın son çeyreğinin etkilerinden bahsedeceğim. Ağustos ayı, atacağımız adımlar, alacağımız kararlar açısından bizi destekleyen bir ay. Çalışıp, üretenler ve emek harcayanların hiç beklemediği anlarda karşılığını alacakları bir dönem. O yüzden vazgeçmeyin. Diğer yandan ağustos ayında Satürn Ay düğümleri bağlantısı güçlenecek ve bu durum zamanı gelmiş her türlü başlangıcı kadersel olarak ayağımıza getirecek. Sosyal yaşam alışkanlıklarımızı, yeni çağ enerjilerine uyumlamaya ve hatta buna alışmaya başlayacağız. Jüpiter yıl sonuna kadar tekrar Kova burcuna geri dönecek. Bu durum gelecek hedef ve planlarımızı yeniden gözden geçirmemize, arkadaşlıklar aracılığı ile bazı fırsatları elde etmemize, değişimi daha kolay ve keyifle kabul etmemize destek olacaktır.

Eylülün sonu ve ekim ayı boyunca ilişkilerimizde adeta bir geriye çekilme hissedebiliriz. Geçmiş ilişkilerimiz ve bize bıraktığı derin duygular tekrar yüzeye çıkabilir. Bazı ilişkiler bu dönem ikinci bir şansla yeniden alevlenebilir. Eski ortaklıklar, eski ilişkiler bu dönem hareketlenebilir.

Kasım ve aralık aylarında da iki tutulma daha var. Bunlardan ilki 19 Kasım’da Boğa burcunda Ay tutulması, diğeri 4 Aralık’ta Yay burcunda Güneş tutulması şeklinde olacak. Yılın son iki ayında da, kadersel başlangıç ve bitişlerle muhatap olacağız.

Hiper ekonomik krizin uzantıları yılın son zamanlarında da etkisini hissettirecek. Diğer yandan iş ve kazançlarında yeni çağ düzenine göre düzenlemeler yapanlar, teknolojiyi iş alanında akılcı kullananlar için güzel kazançlar da olacak.

Sağlık, yılın yine önemli başlıklarından. Yılın sonuna kadar nefes ve ciğerler önemini korumaya devam ederken, pandemi sürecinin de yavaş yavaş sonuna gelmeye başlayacağız. Özellikle kasım ayındaki tutulma, hormonlar ve boğazla ilgili hastalıklar açısından dikkat edilmesi gereken zamanlardan.

Koçlar, yılı kapatırken hedeflerine ve gelecek planlarına odaklı olacak. Sosyal yaşamınızdaki hareketlilik, yeni çevrelere girmenize ve yeni kararlar almanıza neden olacak. Yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınızdan alacağınız destekler devam ederken, yeni ve genç fikirlere açık olacaksınız. Yaşamınızdaki birçok başlığı elden geçirip yenileneceğiniz bir dönem olacak.

Ağustos ayı, para ve finansal alanda yeni başlangıçlar için çok uygun. Yeni bir iş veya kazanç kapısı gündeme gelebilir. Çok çalışanlar ve emek harcayanlar için emeklerinin meyvesini yeme zamanı.

Eylül sonu ve ekim ayı boyunca tüm dikkatinizi ilişki ve ortaklıklara vereceksiniz. İlişkileriniz açısından önemli bir zaman. Ayrıldığınız sevgili veya eşten sürpriz haberler gelebilir. Eski ilişkilere ikinci bir şans verebilirsiniz. Devam eden ilişkinizde iletişim ve yanlış anlama yüzünden sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Ortaklı iş yapıyorsanız, sözleşme ve anlaşmalarla ilgili eski sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı evraklar başınızı ağrıtabilir. Eksik ve tamamlanması gereken maddeleri tamamlayın.

Kasım ve aralık ayında radikal değişikliklere hazır olun. Kasım ayında büyük bir borca girerek mal sahibi olabilir, bunun için kredi almak isteyebilirsiniz. Borcunuz sebebiyle evinizi satmak isteyebilir veya kredi çekerek borç kapatmak isteyebilirsiniz.

Aralık ayında yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular odağınızı oluşturabilir. İnternet, medya, basın, reklam alanlarında dikkat çekici çalışmalar yapabilirsiniz. Mesleğinizde parlayabilirsiniz. Aralık ayının sonlarında meslek ve kariyer yaşamınızda eski yaptığınız ve sonuçlandırdığınız işlerin üstünden geçmek ve revize işleri ile uğraşabilirsiniz. Beklediğiniz terfi varsa yıl sonunda alabilirsiniz. Bu dönem eski işiniz değilse, yeni bir işe geçiş yapmayın. Eski işinizi değerlendirebilirsiniz.

Boğalar yılı kapatırken meslek ve kariyer yaşamları ile toplumsal statülerine odaklanacaklar. Meslek değiştirmek, yeni göreve atılmak, evlenmek, boşanmak gibi başlıklar hayatınızın radikal anlamda değişmesine neden olabilir. Birden fazla iş yapabilir, gelen çift kısmetleri geleceğiniz için değerlendirebilirsiniz. Sizin için bu yılın en önemli sınavı yenilenmek ve değişim. Direnmez ve esnerseniz sonuçlardan memnun bile olabilirsiniz.

Ağustos ayında aşk yaşamınız ve çocuklarınızla ilgili konularda vereceğiniz kararlardan olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Bekarlar için yeni bir ilişkinin tohumları atılabilir. Aşka veya sevgiliye bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor, eski davranışlarla yeni sevgili veya yeni aşk sizi mutsuz edecektir. Aynı şekilde çocuklarınızla ilgili yapacağınız eylemlerde daha farklı ve marjinal adımlar atmalısınız. Özetle, eski alışkanlıklarınızı geride bırakmalısınız.

Eylül sonu ve ekim ayı boyunca, iş ve günlük yaşamınızda bağlantılı olduğunuz kişilerle yoğun bir iletişim trafiği içine girebilirsiniz. Eski çalışma arkadaşlarınızdan kısa dönem proje bazlı iş teklifleri alabilirsiniz. Eski sağlık sorunlarınız, özellikle hormonal rahatsızlıklar tekrar edebilir. Bu dönem mini bir check-up yaptırabilirsiniz. Yurt dışı konularında, uzak seyahatlerde bu dönem sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Bazı gecikmeler ve iptaller olabilir.

Kasım ayında, 2022’nin fragmanını görmeye hazır olun. Önümüzdeki yıl sizi ne ile meşgul edecekse, bunun ilk etkileri veya ilk tohumları kasım ayında atılacaktır. Yaşamınızda önemli değişimler olmaya başlayacak.

Aralık ayı, yaşamınızda maddi veya manevi bir süredir devem eden büyük bir krizi sonlandırabilir. Bu bir borcu kapatmak olabilir, bir hastalıktan kurtulmak için yapılacak ameliyat olabilir, yaşadığınız ruhsal bir travmadan şifalanarak çıkmak olabilir. Her durumda bir dönem kapanıyor olacak. Aralık ayının 20’sinden sonra, her ne yapıyorsanız bırakın ve kendinizi adeta dinlenmeye alın.

İkizler yılı kapatırken, tüm yıl boyunca süren radikal değişim süreçlerini devam ettirecekler. Yeni insanlar, yeni çevreler ve yeni bakış açılarıyla arzu ettikleri değişimi bir hayli yaşıyorlar. Yurt dışı olanaklarını sınırsız kullanmaya ve bunu mesleki alanlarına da taşımaya devam edecekler.

Ağustos ayı, bu yılın en önemli aylarından biri. Yaşamınız için çok önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar sizi biraz zorlasa da adım atacaksınız ve bu kararlar hayatınızın uzun bir döneminde etkili olacak. Belki de internet yoluyla gelen bir aşk, ruh eşinizi bulmanızı sağlayabilir. Ve hatta bu durum ülke veya şehir değiştirmenize neden olabilir.

Eylül sonu ve ekim ayı boyunca, yönetici gezegeninizin retro yapması nedeniyle, çocuklarınız veya sevgilinizle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bu dönemde genel olarak enerjiniz düşebilir ve keyifsiz hissedebilirsiniz. Sağlığınız açısından en riskli dönem bu dönem. Bu süreci, eksikleri tamamlayarak veya yarım kalan işleri bitirerek geçirmeniz yerinde olur. Eski sevgilinizden geri dönüş sinyali gelebilir. Eğer ikinci bir fırsat vermek istiyorsanız, bu dönemi değerlendirin.

Kasım ayında, 2022’nin fragmanını göreceksiniz. Buradaki etkileri iyi takip edin. Çünkü önümüzdeki yıl bu etkinin uzantısını yaşayabilirsiniz. Bu dönem, gizli olan konular açığa çıkacaktır. Sizden gizlenen ya da sizin gizlediğiniz ne varsa, buna dikkat edin.

Aralık ayında ilişkilerinizle ilgili ya tamam ya devam diyeceksiniz. Bazı sonlar bazı başlangıçlara gebe olabilir. Ayın 20’sinden sonra, resmi kurumlarla ilgili olan işlerinizde bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

Yengeçler, yılı kapatırken eş veya aileyle ilgili parasal konulara yine odaklanabilirler. Banka, krediler, miras, nafaka, vergi veya prim gibi başlıklarla ilgilenmek, şartları zorlayıp genişletmek durumunda olabilirler. Gelir ve giderlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak yıl genelinde, tahmin etmedikleri kişi veya yerlerden de destekler almaya devam edecekler. Ağustos ayında maddi, manevi yaşadığınız zorluklara sanki sihirli bir değnek değmişçesine sistem tarafından destekler göreceksiniz. Eş veya ailenizle ilgili parasal sorunlarda bir hafifleme hissedebilirsiniz. Rüyalarınıza dikkat edin, haberci nitelikte olacaklar. Çalışıyorsanız, ikramiye veya prim alabilirsiniz. Çevreniz veya arkadaşlarınızdan da destek göreceksiniz.

Eylül sonu ve ekim ayında ev ve ailenizle ilgili eski konular tekrar gündeme gelebilir. Aile içindeki sorunlu evlilikler masaya yatırılabilir veya ailenizdeki sorunlar yüzünden eşinizle aranız açılabilir ya da tam tersi.

Kasım ve aralık aylarında kadersel süreçlerden geçeceksiniz. Kasım ayında 2022’nin fragmanını görebilirsiniz. Bu dönem olana bitene farkındalıkla yaklaşın, çünkü bu etkilerin uzantısı sizi 2022’ye taşıyacak. Sosyal çevreniz ve kimliğinizle ilgili önemli değişimlere hazır olun. Arkadaşlarınızla yol ayrımları gündeme gelebilir. Aralık ayında iş yaşamınızda yeni bir döneme girebilirsiniz. İşle ilgili seyahatler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız ayrılabilir, yenileri ekibe dahil olabilir. Bu dönem sağlığınıza dikkat edin. Karaciğerle ilgili sıkıntılı durumlar olabilir. Aralık ayının 20’sinden sonra ilişkilerinizde tatsız rüzgarlar esmeye başlayabilir. Duygusal yaklaşmayın ve kimsenin sizi sevip sevmediğini sınamayın.

Aslanlar yılı kapatırken, evlilik, ortaklık ve ilişkilerine daha odaklı bir döneme girecekler. İlişkilerinde karşı tarafın daha baskıcı olduğu bu dönemde gurur ve ego sınavı vermeye devam edecekler. Meslek, kariyer ve toplumsal imajlarındaki büyük değişim olmaya devam ederken, bu değişim neredeyse tüm hayatlarını etkileyecek nitelikte olacak. Bu önemli zamanlarda tek yapmanız gereken şey, inadı ve sabitliği bırakıp esnemek olmalı. Ağustos ayında iş ve parayla ilgili çok önemli adımlar atmaya başlayacaksınız. Bu değişim sizi ürkütse de, zor gelse de çok çalışarak emek verdiğiniz işlerin karşılığını alacaksınız. Diğer yandan, kadersel olarak ruh eşi veya ikizinizle karşılaşma zamanında olacaksınız. Bu tanışma, sosyal çevreniz veya arkadaşlarınız aracılığıyla gelebilir.

Eylül sonu ve ekim ayında her türlü iletişim ve haberleşme alanınız hareketlenecek ve aynı zamanda sorunlar yaşanacaktır. Yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınızla ilgili eski defterler açılabilir. Fikirlerinizi iş arkadaşlarınız veya çevrenizdeki kişilere kabul ettirmek için manipülasyon yapmamaya özen gösterin.

Kasım ve aralık aylarında önemli kadersel süreçlerden geçeceksiniz. Kasım ayı 2022’nin fragmanını gösterecek size. Bu dönem olan etkileri iyi izleyin, çünkü seneye de bunların uzantısı olacaktır. Emekli olmak, işten ayrılmak, yeni bir iş kurmak veya başlamak gibi konular gündeminizi meşgul edebilir.

Aralık ayında aşk yaşamınızda bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Bitiyor mu, devam ediyor mu? Bitse de, devam etse de, bazı değer yargıları ve fikirler çok kırılacaktır.

Başaklar yılı kapatırken, iş ve günlük yaşam aktivitelerine, planlarına ve koşullarına odaklanıyorlar. Ekip veya grup çalışması yaparak hizmet etmeyi öğreniyorlar. Yeni iş imkanları, farklı çalışma koşulları ve değişik kişilerle bir arada yapacakları çalışmalar günlük yaşamlarının daha tempolu olmasını sağlayacak. Yıl sonuna kadar, sağlıklarını ihmal etmesinler. Özellikle kas ve bacak kramplarına karşı dikkatli olsunlar. Teknoloji hayatlarının hemen her alanına giriyor ve onların pratik hızına hız katıyor.

Ağustos ayında temponuz ve ritminiz yükselecektir. Çok gezecek, çok çalışacak iki dakika yerinizde duramayacaksınız. Öfke enerjinizin yüksek olacağı bir dönem; o yüzden ilişkilerinizde agresyona dikkat edin. Meslek ve kariyer yaşamınızda iz bırakacak, kalıcı ve sağlam teklifler alabilirsiniz. Toplum imajınız da güçlenecektir.

Eylül sonu ve ekim ayında enerji düşebilir, bağışıklığınızı güçlendirin. Enerjinizi biraz içeri çekmek isteyebilirsiniz. Ancak bu dönem parasal konularda yoğun iletişim trafiği olacaktır. Özellikle eski iş yaptığınız ve ilişkinizde olan kişilerden haberler alabilirsiniz. Bazı iş birlikçi, proje bazlı iş teklifleri de gündeme gelebilir.

Kasım ayında 2022’nin fragmanını görebilirsiniz. Bu dönem yaşadıklarınıza dikkat edin, çünkü önümüzdeki yıl bunların uzantısını yaşayacaksınız. Yurt dışı kapıları açılabilir ve seyahat planı yapabilirsiniz. Web sitesi açmak, kitap çıkarmak, makale yayınlamak gibi başlıklar gündeme gelebilir.

Aralık ayı, ev ve aile yaşamınızda önemli değişimleri başlatabilir. Ülke veya şehir değiştirmek, taşınmak isteyebilirsiniz. Ev almak, evlenmek veya boşanma kararları alabilirsiniz. Aralık ayının 20’sinden sonra, eski aşkınız size geri dönmek isteyebilir. Eskiden yaptığınız bir işi yine size teklif olarak getirebilirler.

Teraziler yılı kapatırken, yaratıcı enerjilerini daha faydalı ve kalıcı bir noktaya taşımayı hedefleyecekler. Yeteneklerini ortaya çıkarmak için grup çalışmalarına ihtiyaç duyabilirler. Kalıcı bir iz bırakmak için bu yılı çok iyi değerlendirmeliler. Ağustos ayı, kadersel olarak çok verimli kullanmanız gereken bir ay. Yalnızsanız hayatınızda kalıcı olacak sağlam bir aşka hazır olun. Sizden yaşça büyük, olgun bir partner her an kapınızı çalabilir. Bu kişiyi gideceğiniz eğlenceli mekanlarda, arkadaş ve dost meclislerinde tanıyabilirsiniz. Bu kişi sizin hem sevgiliniz hem de arkadaşınız olacak kapasitede biri. Hayatınızda birisi varsa, ilişkiyi daha ciddi bir zemine taşıyabilirsiniz. Öfke biriktirmemeye, içsel enerjinizi doğru kullanmaya dikkat edin.

Eylül sonu ve ekim ayında hemen her şeyi yeniden değerlendirmek ve sorgulamak isteyeceksiniz. Bağlı olduğunuz çevreyi ve ilişkilerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Eski küslükler, ayrılıklar bu dönem ortaya çıkabilir. Söylenmemiş ne varsa paylaşın ve içinizi dökün. Devam eden ilişkiniz varsa, partneriniz sizi bu dönem yanlış anlayabilir. Kasım ayında, 2022’nin fragmanını göreceksiniz. Bu ay yaşadığınız etkileri iyi değerlendirin, zira önümüzdeki yıl bunun uzantısını deneyimleyeceksiniz. Eş veya aile üzerinde ortak gelirlerle ilgili başlıklar gündeme gelebilir. Miras, vergi, nafaka, kredi gibi konularda ilginç gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Aralık ayı, tüm değer yargılarınızı geride bırakacağınız bir dönem. Düşünce sisteminiz ve felsefeniz değişiyor. Kısa seyahatler ve kısa eğitimler gündeme gelebilir. Mesleki anlamda kendinizi yenileyecek, rakiplerinizin önüne geçecek hamleler yapacaksınız. Aralık ayının 20’sinden sonra, yönetici gezegeniniz Venüs 4., yani ev ve aile evinizde retro yapacak. Bu dönem aile ve ev konularında eski defterler açılabilir. Ebeveynliğinizi, aileye karşı sorumluluklarınızı sorgulayabilirsiniz.

Akrepler yılı kapatırken, ev ve aile yaşamlarındaki sorumluluklara ve değişen koşullara adapte olmak adına çaba göstermeye odaklanacaklar. Hayatlarındaki tüm yapı taşları yıkılırken, yaşamlarını yeniden inşa edecekler. Ancak siz çok güçlü bir burçsunuz ve her şeyin üstesinden gelebilirsiniz.

Ağustos ayında maddi manevi yaşadığınız zorluklara, aile veya eş bağlantılı destekler alarak daha kolay katlanacaksınız. Bazılarınız için bu maddi bir destek olurken, bazılarınız için manevi destek olacak. Yaşadığınız her kriz sizi biraz daha güçlendiriyor, unutmayın. Diğer yandan arkadaşlarınız ve ilişkileriniz üzerinden vereceğiniz doğru kararlarda size destek olacak. Arkadaşlarınızın sizi yönlendireceği durumlar, var olan zorlukları kolayca atlamanızı sağlayacak. Gelecek hedefleriniz için ilişkileriniz üzerinden önemli kararlar alacaksınız. Bazılarınız için bu evlenme, bazılarınız içinse ayrılık olabilir.

Eylül sonu ve ekim ayında gizli kalmış konular, arkanızdan yapılan konuşmalar, sizden saklananlar hepsi açığa çıkacak. Eğer gizli bir ilişki yaşıyorsanız o da ortaya çıkabilir buna dikkat edin. Sezgileriniz çok güçlenecek ve haberci rüyalar görmeye başlayacaksınız.

Kasım ayı, 2022’nin fragmanını göreceksiniz. Bu ay, aldığınız etkilerin farkına varın; zira önümüzdeki yıl bu etkilerin uzantısı niteliğinde olacak. Evlilik, ortaklık ve tüm ilişkilerinizde önemli bir döneme girmeye başlayacaksınız. Her an her şeye hazır olun.

Aralık ayı, finansal olarak yeni başlangıç ve kararların gündeme geleceği bir dönem. Yeni başlangıçlar için eskiyle ilgili konulara nokta koyacaksınız. İşinizden ayrılıp başka bir işe geçebilirsiniz. Aralık’ın 20’sinden sonra, yakın çevreniz kardeş ve akrabalarınızla sevgi alışverişinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişim problemlerine açık olacaksınız. Mesleğinizde satış ve pazarlama alanında kendinizi başarısız hissedebilirsiniz.

Yaylar yılı kapatırken, son 8 yılın da muhasebesini yaparcasına adeta defter temizliği yapmaya devam edecekler. Kendilerini büyük ve yüksek gördükleri ne varsa, onun sınavını vermeye devam edecekler. Teknolojiyi mesleklerine dahil ettikleri her başlıktan fayda görecekler.

Ağustos ayında Yaylar ilişkilerinde iletişim kurma konusunda büyük destek görecekler. Bunu olumlu kullansınlar. Kiminle bağlantı kurmak istiyorlarsa bu dönemi değerlendirsinler. Konuşarak ve doğru iletişimle açamayacakları kapı yok. Kariyer yaşamınızla ilgili zorlansanız da, alacağınız kararlar atacağınız adımlar o kadar önemli bir yere taşıyacak ki sizi… O yüzden bu ayı verimli kullanın. Yeni iş, yeni gündem, yeni görev… Hepsi olabilir. Emeklerinizin karşılığını alma zamanı.

Eylül sonu ve ekim ayında arkadaşlarınızla aranızda fikir ayrılıkları oluşabilir. Eski arkadaş veya sevgilinizden ilginç haberler alabilirsiniz. Hedeflerinizi arkadaşlarınızla tartışacak, adeta onların onayına sunacaksınız. Kararsızlık yaşamamak için kafanızı fazla karıştırmayın. Danışın ancak kendi kararınızı verin.

Kasım ayında 2022’nin fragmanını göreceksiniz. Bu yüzden alacağınız etkilerin farkına varın; zira önümüzdeki yıl bu etkilerin uzantısını yaşayacaksınız. Sağlık konularına özellikle bu ay dikkat edin.

Aralık ayında yaşamınızın her alanında temiz bir sayfa açarak başlangıç yapacaksınız. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir. Aralık ayının 20’sinden sonra parayla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

Oğlaklar yılı kapatırken daha iyi bir gelecek için kolları sıvayacak, belki para biriktirerek ev alacak veya yatırım yapacaklar. Bütçelerini ayarlamak için strateji yapmaları gerekecek.

Ağustos ayı, iş yaşamlarını ve kazançlarını ayarlayacakları önemli bir ay. Yeni bir iş gündeme gelebilir. Arkadaşlarıyla birlikte başlayacakları belki de internet yoluyla kuracakları iş konuları onları meşgul edebilir. Birden fazla işle uğraşmak zorunda kalabilirler. Kendi işini yapan Oğlaklar, personeli yenilemek ve daha genç bir kadro kurmak isteyebilirler. İşinizi yurt dışına taşımak için dijital pazarlama tekniklerini dahil edebilirsiniz. Bunun için web sitesi açabilir ve buna bağlı işler yapabilirsiniz.

Eylül sonu ve ekim ayı boyunca meslek ve kariyer yaşamınızda eski konular gündeme gelebilir. Eski müşteriler veya daha önce çalıştığınız iş yerlerinden haberler alabilirsiniz. Otorite figürleriyle yapacağınız iletişim dilinde yönlendirmekten ve gücü ortaya çıkarmaktan kaçının. Fikirlerinizi dikte ettirmeyin.

Kasım ayı 2022’nin fragmanını göreceğiniz bir dönem. Burada farkındalığınızı yüksek tutun, zira önümüzdeki yıl bu etkilerin uzantısını yaşayacaksınız. Yaratıcı enerjinizi çok çok iyi kullanmalı, yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için var olan koşulları yenilemelisiniz.

Aralık ayında bilinçaltınızda önemli yükselişler ve farkındalıklar kazanmaya başlayacaksınız. Eski değer yargılarınız ve bakış açınız oluşturduğunuz kalıplarla birlikte yıkılmaya başlayacak ve hatalarınızı göreceksiniz. Bu dönem yapacağınız meditasyon, dua zikir ve enerji çalışmalarının faydasını göreceksiniz. Aralık aynını 20’sinden sonra estetik ve güzellik operasyonlarından uzak durun. Kendinizi değersiz veya sevimsiz hissedeceğiniz bu dönem enerjiniz içeri dönecektir. Biraz kendinizle ve iç dünyanızla ilgilenmeli, fiziki ve dış güzelliğinizi yeni yıla bırakmalısınız.

Kovalar yılı kapatırken, yaşamlarındaki büyük dönüşüme odaklanmaya devam edecekler. Hayatınızın hemen her alanında gelen sınavlar sizi büyütüyor ve farklı bir noktaya taşıyor. Fırsatların içinde sınavları, sınavların içinde fırsatları almaya devam ediyorsunuz.

Ağustos ayı ektiğinizi biçme zamanı. Kadersel olarak çift kısmetli olacağınız bu dönem yaşayacağınız en zor şey, kararsızlık olacaktır. Alacağınız kararlarda o mu bu mu derken bir hayli zorlanabilirsiniz. Ancak üstün zekanız sayesinde kendiniz için en doğru şıkkı seçeceğinize emin olun. Bekarsanız, bu dönem ruh eşi veya ikizinizle tanışabilirsiniz. Ailenizden bir kişinin ameliyat kararı gündeme gelebilir. Evliyseniz, eşinizin çalışma ve emeklerinin karşılığını maddi olarak alması sizi de mutlu edecektir.

Eylül sonu ve ekim ayı boyunca epeydir görüşemediğiniz, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızdan haberler alabilir hatta seyahat organizasyonları yapabilirsiniz. Yarım kalan bir eğitiminiz varsa onu tamamlayabilirsiniz.

Kasım ayında 2022’nin fragmanını göreceksiniz. Bu dönem yaşadıklarınıza dikkat edin; zira önümüzdeki yıl bunların uzantısını hissedeceksiniz. Meslek ve kariyer yaşamınızda, toplumsal imajınızda önemli ve büyük değişimlere hazırlanın. İşten ayrılmak, iş değiştirmek, evlenmek, boşanmak, yurt dışına yerleşmek gibi konular hayatınızın bu aşamasında etkilerini hissettirmeye başlayacak.

Aralık, hedeflerinizin bazılarından vazgeçmek zorunda kalacağınız bir ay. Ya da hedefinize gidilen yoldan vazgeçeceksiniz. Her durumda hedef planlarınızda bazı şeyleri değiştirmek ve geride bırakmak zorunda kalacaksınız. Bağlı olduğunuz sosyal çevreden ayrılabilir ve yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız yurt dışı tatil organizasyonları gündeme gelebilir. Aralık ayının 20’sinden sonra, gizli bir ilişki yaşıyorsanız ifşa olabilirsiniz. Sizden saklanan konular ortaya çıkacaktır.

Balıklar yılı kapatırken, kendi kurdukları dünyalarında onları hapseden her türlü düşünceyi özgürleştirmeye devam edecekler. Hayal kurma konusunda eskisi kadar rahat hissetmiyor olabilirler. Ancak bunun amacı elde edilebilir hayal kurmalarını desteklemek aslında. O yüzden hayallerinden vazgeçmeden, daha ayağı yere basan hedefler belirlemeye devam edebilirler.

Balıklar ağustos ayında ev ve aile konularında onları mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirler. Ev alabilir, hayallerindeki kişiyle evlenebilir, aileleriyle birlikte olabilirler. Ailede sağlık problemi varsa iyileşiyor. Eğer sizin bir sağlık sorununuz varsa siz de iyileşeceksiniz. Aile büyüklerinden maddi manevi alacağınız destekler sayesinde hedeflerinize ulaşmanız kolaylaşacaktır. Başka bir deyişle yakınlarınız sayesinde hayallerinize kavuşabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerle bu dönem çatışma yaşasanız da onların kararları sayesinde yakın çevrenizde de güzel gelişmelere tanık olacaksınız. Bu kişiler mesleğinizde pazarlama ağınıza öyle destek olacak, öyle büyük çaba harcayacaklar ki, onlarla zıtlaşsanız bile sonuçtan memnun olacaksınız.

Eylül sonu ve ekim ayı boyunca resmi kurumlardaki işlerinizde gecikmeler yaşanabilir, sorunlar çıkabilir. Ödenmemiş borçlarınız olmamasına dikkat edin. Unuttuğunuz bir vergi veya fatura borcu başınızı ağrıtabilir. Hormonal rahatsızlıklar ve böbrek sorunlarınız varsa, bu dönem kontrol yaptırın. Kullandığınız ilaçlarınız varsa, değişim zamanı gelmiş olabilir. Eski iş yaptığınız kişiler veya ortaklarınızdan parayla ilgili haberler alabilirsiniz. Krediniz onaylanabilir. Eşinizle birlikte ortaklaşa bir yatırım yapmaya karar verebilirsiniz.

Kasım ve aralık ayında kadersel etkilerin süreçlerini hissetmeye başlayacaksınız. Kasım ayında 2022’nin fragmanını görebilirsiniz. O yüzden bu dönem etkilerin farkına varın; zira önümüzdeki yıl bu etkilerin uzantılarını yaşayacaksınız. Yakın çevrenizde, kardeş ve akrabalarınızla onarılamayacak fikir ayrılıkları meydana gelebilir. Öyle ki; herkes fikrinde sabit olacağı ve geri adım atmak istemeyeceği için kopmalar ve ayrılıklar olabilir. Arabanızı elden çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi konulara çok odaklı olacağınız bu dönem, trafikte ve dışarda da bir hayli zaman geçireceksiniz. Bazılarınız için teknolojik ve elektronik aletleri yenileme zamanı gelmiş olabilir.

Aralık ayı, meslek yaşamınız için odak noktası olacak. Emekliye ayrılabilir, kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız alacağı yeni teklifleri değerlendirerek yurt dışına yerleşmek isteyebilir. Yabancı dil eğitimi almak isteyebilirsiniz. Yabancı biriyle yapacağınız evlilik gündeme gelebilir. Aralık ayının 20’sinden sonra, arkadaşlarınızla aranızda sevgi alışverişi yüzünden sorunlar çıkabilir. Onların sevgisini değerini alamayabilirsiniz veya onlar sizinkini hissetmeyebilirler. Bu durum bazı tatsızlıklara neden olabilir. Kendinizi ve başarınızı bir hayli sorgulayacağınız bu dönem. Güveninizi kaybetmeyin, kendinizi daha çok sevin ve değerinizi yükseltin.

