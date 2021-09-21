Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?

2021’in ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi yeni hayaller kurma zamanı. Değişimin en kuvvetlisini istesek de istemesek de yaşadık. Hem hayat şeklimiz hem duygularımız değişti. Sadece yeni bir normalle değil, çoğumuz yeni bir ‘ben’ ile karşılaştı. Hayatımızdan elememiz gerekenleri elediysek, bu süreçten doğru dersleri aldıysak şimdi yeniden yola koyulma ve hikayemizi yeniden yazma zamanı gelmiş demektir. Bu yılın ikinci yarısı her ne kadar ekonomik olarak bizi zorlayacak olsa da manevi dönüşümlerimiz sayesinde kazançlı çıkmamız olası. Yani ilk bilmemiz gereken; her kayıp aslında yeni bir başlangıcın habercisi...

ELELE DERGİSİ / AĞUSTOS 2021

Ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Hande Kazanova, Duygu Demir, Olgu Ilgın, Demet Hoşman, Filiz Özkol ve Elif Bozkurter 2021 yılının ikinci yarısını Ağustos ayında Elele okurları için değerlendirdi. Sağlık, aşk, para, kişisel gelişim, eğitim, kazançlar ve ilişkiler alanlarını her biri ayrı ayrı bizim için yorumladı. Ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor? Pandemi sonlandı mı? Ekonomik kriz kapıda mı?... Sizin de kafanızda onlarca soru olduğuna eminiz.

Hazırsanız Dinçer Güner'in yorumlarıyla başlayalım



DİNÇER GÜNER

@dincerguner

DİNÇER GÜNER: SATÜRN İLE URANÜS’ÜN ÇEKİŞMESİ

SON RAUND ARALIK AYINDA

Bu çekişme dünyada ve hisse senedi piyasalarında finansal istikrarsızlık ortaya çıkacağına ve belki de teknoloji sektörünün yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor olabilir. Eğer Satürn hakimiyeti dikte eden bir hükümet olarak düşünülürse, Uranüs de özgürlük, bağımsızlık ve benlik dürtüsünü temsil eden halk olarak düşünülebilir. Ortaya çıkan uyuşmazlıklar zorlayıcı bir hale gelecektir. Bu durum, hakimiyet sahibi olan mevcut hükümetlere karşı toplu protestolara ve hatta devrimlere sebep olabilir. Bu etkileşimden ötürü halk arasında büyük huzursuzluklar cereyan edebilir ve yenilik (Uranüs, Kova) taleplerine karşı kontrolünü kaybetmek istemeyenler (Satürn) azimle dirayet gösterebilir. Ancak en nihayetinde liderler ya yasalarda istenen veya artık işlemeyen yasa ve anlayışlardaki değişiklikleri kabul edecek ya da oylama sonucu veya cebren görevlerinden alınacaktır. Çünkü Uranüs’ün Satürn’e kare açı gerçekleştirmesi ayrılıklar ve görevden alınmalarla ilişkilidir. Kısacası aralık hem ekonomik depremlere hem de liderlerin değişimine işaret etmekte. Yine işsizliğin tavan yapabileceği zamanlar.

Aralık ayı Uranüs ile Satürn arasındaki çekişme sonucu büyük depremlerin meydana gelmesine zemin hazırlayabilir. Ne yazık ki Uranüs/Satürn etkileşimi hava yolculuklarında sıkıntılar, uçak kazaları, grev gibi konuları da gündeme getirebilir. Yine bu ikili yüzünden bu aylarda nükleer denemeler, kazalar, sızıntılar, atom bombası denemeleri konuşulabilir. Çok büyük yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek oldukça zor durumlar ve elektrik kesintileri söz konusu olabilir.

SATÜRN, 7 MART 2023 TARİHİNE KADAR KOVA BURCUNDA

Astrolojik olarak Satürn; düzen getirme, kısıtlama, sınav, form vermek demektir. 2023 senesinin mart ayına kadar da Satürn Kova burcunda seyahat ederek Kova burcunun sembolize ettiği birtakım konularda sınavlara tabi tutacak bizleri. Astrolojide Kova burcu; özgürlüğü, insan haklarını, ifade özgürlüğünü, bireyselleşmeyi, dahileri, devrimleri, sürgünleri, bilim adamlarını, icatları, objektif olmayı, hümanizmi, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, radyo dalgalarını, uydu yayınlarını, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, ufoları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostlukları, havacılık sektörünü, yüksek zekayı, grevleri, isyanları, asileri, fikir adamlarını, marjinal kişileri, ekip çalışmalarını, toplum düzenini değiştiren kişileri, akıl hastanelerini, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlıkta ise dolaşım sistemini, kalp, tansiyon sorunlarını, bilekleri, bacakları, damarları, icat etmeyi, yenilikçi olmayı, sembolize eder.

Satürn, Kova burcunda yönetici pozisyondadır. Bu da demek oluyor ki, bu burçta oldukça rahat edecek, kendini evinde hissedecek demektir. Pozitif ve gölge tüm yönlerini büyük bir rahatlıkla ortaya koyacağına işaret etmektedir.

Bu dönem özellikle hepimizin hem sınavı hem de bizi büyütecek ve geliştirecek ilk alan, elbette bağımsızlık ve özgürlükle ilgili konular olacaktır. Kendini ifade etmenin, özgürlüğün, düşünce özgürlüğünün ne denli önemli ve değerli olduğunu fark edeceğimiz bir dönem bekliyor bizleri. Bireysel olarak belki yetişkin bir tavırla kendi özgürlük alanlarımızı yaratma ve korumanın derdinde olacağız. Ya da öyle sorumluluklar yükleneceğiz ki bu yükler özgürlüğümüzü kısıtlayacak ve hem sorumluluk alıp hem de özgürlük alanını nasıl yaratacağımızı sık sık düşüneceğiz. Bu çeşitli şekillerde deneyimleyebilirsiniz. Örneğin yüksek kredili bir ev alırsınız ve bunun ödemeleri ile uğraşırken sosyal hayatınızda kısıtlamalara gitmek durumunda kalabilirsiniz. Ya da bunu evlilikle, bir ilişki ile deneyimleyebilirsiniz. Çok seviyorsunuzdur ama ilişkiniz size nefes alma alanı bırakmıyordur ve bunu dengelemenin yollarını, çarelerini arasınız. Bu özgürlük bazen de düşünce ve ifade özgürlüğü şeklinde de ortaya çıkabilir. Düşüncelerinizden, fikirlerinizden dolayı arkadaşlarınız sizden uzaklaşabilir ya da belki düşüncelerinizi özgürce ifade ederken yöneticilerinizin canını sıkarsınız ve işten atılırsınız. Örneklemeler çok daha yazılabilir ama günün sonunda temamız özgürlük üzerine olacaktır. Yine insan hakları konusu sıkça dünya gündeminde olacak. Dünya üzerinde insan hakları ihlallerine karşı büyük yaptırımları da görebiliriz. Aynı şekilde kendi kişisel hak ve özgürlüklerimiz konusunda da bilinçleneceğimiz, kişisel hak ve özgürlüklerimizi korumak adına stresli durumlarla uğraşmamız gerekebileceği bir dönem. Bu döneme adını yazdıracak yeni birçok dahi gündeme gelebilir, farklı ve değişik icatlarla döneme damgasını vurabilir, insanlığın gidişatını değiştirebilir. Aslında icatların ne olduğundan çok icatları kimin yaptığı ön plana çıkacak. Bu icatlar teknolojiden tutun, uzaya kadar pek çok alanda yapılabilir. Uçan arabalar, medikal hizmet veren kıyafetler… vs. Sağlık alanında kalp-damar ile ilgili yepyeni icatlar duyabiliriz.

Dünya üzerinde ayaklanmalar, insan hak ve özgürlükleri için yürüyüşler, protestolar gündeme gelebilir. Pek çok toplumda halkı ayaklandıracak, halk ve hükümet arasında gergin durumlar meydana gelebilir. İstikrarı bozan ve değişimi zorlayan, değişime direnen ve kontrol etmek isteyenler ile değişim, reform ve ilerlemek isteyen devrimciler ve ilerleyiciler arasında büyük bir çatışma olması muhtemeldir. Özgürlük, bağımsızlık, insan hakları, eşitlik ve cinsiyet hakları gibi konularda protesto veya isyanlar söz konusu. Bu tarz kişi, olay ve gruplar bu dönem tarihe adını kazıyabilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemeler, kurallar gündeme gelebilir, belki de baskılar artabilir. İnternet dünyasına ilişkin yasal yaptırımlar artabilir. Online baskılar söz konusu olabilir. Online cezalar, fikirlere yazılar cezalar gündeme gelebilir.

Yapay zeka teknolojisinde ve giyilebilir teknolojilerde büyük ilerlemeler kaydedilebilir, yeni icatlar, yeni buluşlar çıkabilir. İnovatif gelişmelerin artacağı bir dönem bekliyor bizleri. Yine bu süreçte düşünce ve fikir liderleri ortaya çıkabilir, hatta bu düşünce ve fikir liderleri dünyanın gidişatında önemli rol oynayabilir.

Yine kuantum ile ilgili daha somut ve ciddi bilimsel çalışmalar yapılarak önemli veriler elde edilebilir. Ya da nesnelerin interneti ile ilgili daha büyük gelişmeler yaşanabilir. Kaç kilometre yaptığınızı gösteren ayakkabıdan akıllı fırınlara, cep telefonları ile yönetilebilen buzdolaplarından hasta olduğunuzu size haber iç çamaşırına, otobüsün nerede olduğunu gösteren dijital otobüs duraklarından siz gelmeden evi sizin için ayarlayan sistemlere kadar daha birçok alanda ciddi gelişmeler söz konusu olabilir.

Yine internet güvenliği ile ilgili pek çok sınavlar söz konusu olabilecek, uluslararası düzeyde ses getirecek hacklenme haberleri duyabiliriz. İnsanların kişisel bilgilerinin güvenliği çok azalabilir, güvenlik ağlarının yıkılması söz konusu olabilir. Ya da uzaylılar ile belki bir iletişim ağı kurulur bu sefer Satürn Kova seyrinde kim bilir? Sizce de enteresan ve heyecanlı olmaz mıydı? Koskoca evrende bir tek bizim yaşadığımızı düşünmüyorsunuz umarım. Ya da uzaya yolculuklar artabilir bu dönemde. Uzay turizmi ön plana çıkar belki de…

Kova kasırgalarla da ilgilidir, bu dönem hava muhalefetlerinden dolayı ciddi zararlar ortaya çıkabilir, büyük kasırgalar meydana gelebilir.Avrupa Birliği (AB) 1 Kasım 1993’te, Satürn Kova burcunda iken kurulmuş. Şu an AB bir Satürn döngüsü yaşayacak. Önümüzdeki 2.5 senelik süreçte AB çok kan kaybedebilir ve dağılma noktasına gelebilir.

Satürn Kova burcunda seyahat ederken, 2021 yılında Uranüs ile çok önemli kontaklar yapacak ve aslında 2021’e damga vuracak en önemli açıda bu olacak.

TUTULMALAR

19 Kasım’da meydana gelecek olan Boğa burcunun 27. derecesindeki Ay tutulması, derecesi itibari ile çok önem kazanmakta. Çünkü 27. derece Boğa burcunda Algol isimli çok önemli bir yıldız bulunmakta. Bu yıldız gökyüzünün en zor ve en sert yıldızlarından bir tanesi. Bu yıldız aslında Medusa’nın kesik kafasını sembolize eder. Şiddetle, idamla, elektrik sorunlarıyla, elektrik kesintileriyle, depremlerle, şeytani iş ve konularla, genle ilgili bir yıldız. Kasımda meydana gelecek olan bu tutulmaya 2021 senesinin en zorlu ve stresli tutulması demek yanlış olmaz. İdam konusu gündeme gelebilir, dünyada idam edilen kişilerle ilgili konular sıkça konuşulabilir, elektrikle ilgili sorunlar oluşabilir, depremler meydana gelebilir. Yine gen ile ilgili önemli araştırmalar ve gen üzerine çalışmalar yayınlanabilir.

Kasım itibari ile 18 aylık süreçte dünyada ciddi ekonomik krizler, işsizlik, gıda ve besin ürünlerine ulaşma konusunda büyük sorunlar, krizler meydana gelebilir.

EYLÜL VE KASIM AYLARI

Türkiye açısından ise eylül ve kasım ayları çok ama çok önemli aylar. Plüton gezegeni, Türkiye’nin hem Satürn hem de Merkür’ü ile kare açı yapacak. Eğitim ve sınav sisteminin değişmesi, ikili anlaşmalar, diplomatik ilişkilerin dikkatli yönetilmesi gereken bir zaman dilimi. Yine bu tarihler ekonomik anlamda büyük değişimlerin meydana gelebileceği, ekonomik sistemlerin değişebileceği, faiz oranları, vergiler, bankacılık işlemleri için alınan ücretlerde büyük değişimlerin olabileceği bir dönem. Çok büyük, çok önemli insanların vefatlarını duyabiliriz. Ekonomiyi ilişkilendiren ciddi diplomatik krizler meydana gelebilir. Başka ülkelerden gelen baskılar, yaptırımlar olarak karşımıza çıkabilir. Borsada, piyasalarda çok büyük hareketler, çok büyük dalgalanmalar olabilir.

Eylül-ekim ayı muhalefet açısından önemli bir ay; istifalar, görev değişimleri söz konusu olabilir. Bu sene Balık burcunun yükseldiği bir sene olacak. Balık burcunun yükseldiği seneler; maneviyatın, sezginin, ruhsallığın, yaratıcılığın arttığı ve verimli olduğu senelerdir. Hem Balık burcunun hem de kariyer ve iktidarı gösteren Jüpiter’in 12. evde yer alması, yeni senede erken seçime, iktidar kanadında çözülmelere işaret edebilir. Bu sene siyasette kadın figürlerin güçlenebileceği bir sene olabilir. Hem Güneş’in kriz alanı olan 8. evde yer alması ve bu alanda Terazi burcunda Mars’ın da olması, Güneş’in Satürn ile kurduğu sert kontak ile finansal açıdan dikkatli olunması gereken bir zamana işaret etmekte. Bu sene açılmak, büyümek, yatırımlar yapmak yerine daha çok tasarruf odaklı olunması gereken bir sene olabilir.

2020 YILININ ANA SAYFASI KOVA

2022 senesinde Türkiye yepyeni bir sayfa açacak. Bu sayfanın ana teması ‘Kova’ olacak. Bilim, teknoloji, insan hakları, özgürlüklerle ilgili önemli bir dönem başlayacak. Türkiye’yi çok ama çok büyük değişimler bekliyor. Yine uzay ve teknoloji konularına büyük yatırımlar yapılabilir.

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