Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?

2021’in ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi yeni hayaller kurma zamanı. Değişimin en kuvvetlisini istesek de istemesek de yaşadık. Hem hayat şeklimiz hem duygularımız değişti. Sadece yeni bir normalle değil, çoğumuz yeni bir ‘ben’ ile karşılaştı. Hayatımızdan elememiz gerekenleri elediysek, bu süreçten doğru dersleri aldıysak şimdi yeniden yola koyulma ve hikayemizi yeniden yazma zamanı gelmiş demektir. Bu yılın ikinci yarısı her ne kadar ekonomik olarak bizi zorlayacak olsa da manevi dönüşümlerimiz sayesinde kazançlı çıkmamız olası. Yani ilk bilmemiz gereken; her kayıp aslında yeni bir başlangıcın habercisi...

ELELE DERGİSİ / AĞUSTOS 2021

Ünlü astrologlar; Dinçer Güner, Hande Kazanova, Duygu Demir, Olgu Ilgın, Demet Hoşman, Filiz Özkol ve Elif Bozkurter 2021 yılının ikinci yarısını Ağustos ayında Elele Dergisi için değerlendirmişti. Ülkemizi ve dünyayı neler bekliyor?, Pandemi sonlandı mı? Ekonomik kriz kapıda mı?... Sizin de kafanızda onlarca soru olduğuna eminiz. Hazırsanız Hande Kazanova’nın yorumuyla devam edelim.

HANDE KAZANOVA YORUMLADI: 2021'İN İKİNCİ YARISI



HANDE KAZANOVA

@handekazanova

İkizler burcu astrolojide, zihinsel konular, fikir alışverişleri, bilgi, iletişim, seyahatler, kısa yolculuklar, eğitim, sınavlar, gönderiler, bilgi işlem, data, bilgisayarlar, yakın çevre bağlantılarını temsil eder. Bu tutulma zamanı bu konuların öne çıkacağını, yönetici gezegen Merkür’ün gerilemesini hesaba katarsak bu alanlarda sıkıntı ve sorunların görünür olacağını söyleyebiliriz. Teknolojik konularda haberleşmede sorunlar, bilgi hırsızlığı, dolandırıcılık, hack’lenme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kısa yolculuklarda kazalar oluşabilir, yolculuklarda, kısa vadeli planlarda, ticaret hayatımızda haberleşmede aksilikler karşımıza gelebilir. Ayrıca mesajlaşma işlerinde sorunlar görülebilir. Yanlış mesaj yanlış gruplara gidebilir. Elektronik ve teknolojik cihazlarda sorunlara açık olabiliriz. Hırsızlık, korsanlık ve dolandırıcılık artabilir. Ayrıca kısa yolculuklarda kazalara dikkat etmeliyiz.

Yine de genelinden bakarsak, tutulma anında sisli ve puslu gezegen Neptün iş başında olacak. Zorlu açısıyla girişimlerimizde, fikir ve düşüncelerimizde belirsizlikler, yanlış bilgilendirilme, karışıklıklar, sınavlarda karmaşalar, skandallar, zehirlenmeler, şantajlar oluşabilir. Hayat enerjimizde düşüşlere, aldanmalara, aldatılmalara, karşı tarafı idealize etmeye ve taviz vermeye, hayal kırıklıkları yaşamaya açık olabiliriz. Çalışanların haklarında sıkıntılar görülebilir. Fanatizmden, spiritüel insanların peşinden sorgulamadan gitmekten, bir insanı gözümüzde aşırı büyütmekten uzak durmalıyız.

Neptün gezegeni ateşli ve salgın hastalıklarla bağlantılı olduğundan bu dönem bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeli, bilmediğimiz yerlerde yemek yerken dikkatli olmalı ve Korona bulaş ihtimali olan yerlerden uzak durmalıyız. Yine bu tutulma altı ay boyunca etkili olacağı için salgın başka hastalıkların, mutasyona uğramış virüslerin ortaya çıkması muhtemel olabilir. İlaçlar, aşılar bu dönem bazı yan etkilere sahip olabilir. Alerjilere, solunum yolları enfeksiyonlarına, astıma, akciğer ve solunum yolları sorunlarına ve en önemlisi sinir sistemimize bu dönem dikkat edelim.

Bu tutulma zamanı Ay da sınır dışı hareket ediyor. Ay, dünya astrolojisinde toplumu, halkı, kalabalıkları, alışkanlıkları ve dürtülerimizi temsil ettiği için bu dönemde toplumsal konulara vereceğimiz tepkiler dürtüsel ve hareketli olabilir. Bu tutulmadan 5 gün sonra Satürn-Uranüs dik açısı bir kez daha devrede olacak. Depremler, ekonomik zorlanmalar, ödemeler dengesine ekstra özen göstermemiz gereken bir dönem içindeyiz.

Tutulma anının haritasını Türkiye’nin haritasının üzerine oturttuğumuzda Türkiye’nin 12. evinde gerçekleştiğini görüyoruz. Hastane, hapishaneler, suçlular, yoksullar, hastalar, tesisler, barınaklar, huzur evleri, ulusal skandallar, gizli faaliyetler, örgütler, suç örgütleri, tarikatlar, uyuşturucu ve illegal maddeler, afetler, salgınlar, kimya, ilaç, petrolle ilgili, doğal gazla ilgili konular öne çıkabilir. Türkiye’ye gizli düşmanlıklar artabilir.

Değişken nitelikte oluşan tutulmalar, tam tutulma zamanı etkilerini göstermeyebilir, gezegenlerin tetiklemesiyle beraber etkileri ortaya çıkar. Yani burada, yukarıda size anlattığım konular, hem tutulma zamanı hem de ağustos ayında ön planda olacak. 23 Ağustos’ta tutulma Merkür tarafından tetiklenecek, bu dönem konuşmalarınızın, fikirlerinizin sonuçlarıyla o dönem karşılaşabilirsiniz. Bir de 29 Ağustos önemli; tutulma anı bu tarihte Mars tarafından tetiklenecek. Olaylar ciddi boyutta hızlanabilir. Yine 7 Eylül Başak yeni ayı, 6-7 Aralık, 11 Aralık, 8-9 Ocak tarihlerine dikkat edelim. Bu dereceler tutulmayı hareketlendirecek.

Not: Bu yazının devamını www.handekazanova.com 10 Haziran parçalı Güneş tutulması yazımdan okuyabilirsiniz.

2021’IN GERİ KALANINDA BAŞKA NELER VAR?

15 Haziran’da devrede olan Satürn-Uranüs zor açısı, 24 Aralık’ta yeniden kesinleşecek ve tüm yıl bu enerjileri içinde barındıracak. Finansal yönden istikrarsızlıkların devrede olacağı bir dönemi temsil eden bu süreçte üretimdeki yatırımlarda zorluklar, bütçe açıklarının artması, üretimdeki sıkıntıların işsizliği daha da arttırması, kendimizi finansal olarak güvende hissedemeyeceğimiz anlamına geliyor. 21 Haziran’da her yıl çıkartılan yaz döneminin sonbahar ekinoksuna kadar değerlendirilmesini öngören yaz dönümü haritasında da Mars Satürn karşıtlığı haritanın 2. ve 8. evlerine düşüyor. Buradan bu yaz döneminde finans ve ekonomik alanda sıkışmaların olacağını görüyoruz. Ağustos başı ve son haftası bu anlamda dikkat çekici görünüyor. 18 Temmuz’dan-21 Eylül’e kadar daha çok ilişkilere, sosyal hayata, diplomasiye, hak, hukuk, adalet ve eşitliğe, sanata, modaya odaklanabiliriz.

21 Eylül’den-16 Kasım’a kadar olan dönemde finansal konulara, bankerlere, bankacılık sektörüne, yoğun krizlere, polisiye ve askeri meselelere, imalat ve seri üretime, borç uzmanları, emlak ile ilgili konulara, şirket birleşmelerine, kredi ve kar paylarına, ödemelere, risk sermayesine, borsaya, geri dönüşüme, yeniden geliştirmeye, yenilemeye ve araştırmalara, terapilere, psikolojik çözümlemelere, miras ve boşanmayla ilgili konulara odaklı olabiliriz. Nükleer enerji, yağ, petrol, genetik mühendisliği, cerrahlık, madencilik, sigorta ve bağış konuları ön planda olacak. Bu alanlarda krizler de ortaya çıkabilir. Finansal yönden bakarsak, en zorlanacağımız zamanlar 21 Eylül-16 Kasım tarihleri arasında olabilir. 2-3 Ekim, 4 Ekim, 16 Ekim, 21 Ekim, 30-31 Ekim tarihlerine dikkat edelim. 2 Kasım, 19 Kasım, 9 Aralık- 23-24 Aralık tarihlerini yine bir kenara not edelim.

19 Kasım tam ay tutulması önemli, çünkü bir geçiş tutulması olarak karşımıza geliyor. Ayrıca derece olarak bu tutulma Algol dediğimiz zor bir takımyıldızla birleşiyor. Medusa’nın kesik başı olarak tasvir edilen Algol takımyıldızı gökyüzündeki en tehlikeli yıldız olarak bilinir. Meteorolojik olaylar yüzünden kitlesel ölümlerle ilişkilendirilir. Şiddet, öldürülme ve idamlarla bağlantısı vardır. Yine Algol dişil ihtirasla bağdaştırılır. Olumlu yönlerinde kararlılık, sabır ve azim verebilir. Boğa burcunda olması bankacılık sektörü, kaynak ve rezervler, yatırımlar ve finansla ilgili konuların öne çıkacağını gösteriyor. Huzurlu ve sakin ortamlarla ilgili olan Boğa’nın zorlayıcı sabit yıldız Algol le birleşmesi bizleri zorlayabilir. Tutulma derecesini İstanbul’a göre çıkarttığımızda ekonominin ve iş dünyasının merkezi olan İstanbul da 19 derece gibi kritik bir derecenin yükseldiğini görüyoruz. Yöneticisi Satürn 8 derece Kova’da bulunuyor. 8. derece olarak finansal konular, ödemeler ve borçlar dengesiyle bağlantılıdır. 1. evde olması halkın bu ekonomik zorlanmalarda sorumluluğu üstleneceğini, kemerlerin biraz daha fazla sıkılacağını anlatır gibi; elektronik eşyalar, ev, beyaz eşyalar, bilgisayar veya cep telefonları, internete ekstra bir vergi gelebilir. Ayrıca yine Uranüs’ün 12 derece Boğa burcunda bir başka ekonomik zorlanma derecesiyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Uranüs’ün haritada dip noktaya yerleşmesi elbette ki deprem ve doğal afet riskini arttırıyor ama Mars’la karşıt açısı piyasaların hem sıkışık hem de çok hareketli olacağını bize gösteriyor. Ay’ın Algol sabit yıldızıyla birleştiğini Vesta’nın güney ay düğümü ile birleşimi, maddi konularda kayıpların devrede olacağı bir dönemi bize anlatıyor. Bu tutulma bir sonraki tutulmaya kadar, yani 30 Nisan 2022’ye kadar etkisini sürdürecek. Boğa hattındaki tutulmalar finansal gelişmeler ve çalkantılarla bağlantılıdır. Louise Mc Whirter teorisine göre bir geçiş dönemidir. Piyasaların aşağıya dönüşü başlar. Buna hazırlık yapılır. Buradan 2022 yılında şartların biraz daha zor olacağını söyleyebiliriz. 22 Kasım, Merkür tutulma derecesini tetikleyecek. İşler burada hızlanabilir. Yine 9 Aralık’ta Mars’ın bu noktayı tetiklediğini görüyoruz. İşte burada olaylar daha net görülebilir.

Gelelim yılı kapatacak olan 4 Aralık 2021 tam Güneş tutulmasına… Bu tutulmanın Türkiye’nin 6. evinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani sağlığı ilgilendiren konular, salgınlar, sağlık görevlileri, hizmet sektörü, memurlar, ordu, silahlı kuvvetler, işçiler, çalışan kesim, sendikalar, belediyeler mercek altında olacak. Yay burcu yabancıların bulunduğu yerler, dini mekanlar, uluslararası işlerle bağlantılıdır. Ayrıca dini konular, inançlar, uzak seyahatler, yüksek eğitim, üniversiteler, profesörler, hukuki konular, uluslararası hukuk, savcı, barolar, uluslararası ticaret, eğitim sistemi, medya, yayıncılık sektörü, misyonerlik faaliyetleri, fanatizm, mülteciler Yay burcuyla ilişkilendirilir. Hava yolları şirketleri, turizm, seyahat sektörüyle yakından bağlantılıdır. Bu alanlarda hızlı, ani gelişmeler, tamamlanması gereken konular, geride bırakmak zorunda olduklarımız önem kazanacak. Bu tutulma bir Metonik seri. 19 yıl önce aynı gün aynı derecede gerçekleşen seriler Metonik serilerdir. Yani bu tutulma 4 Aralık 2002 yılıyla bağlantılı olacak.

Venüs 19 Aralık’ta Oğlak burcunda gerilemeye başlıyor. 40 gün boyunca 31 Ocak’a kadar yatırımlarımız konusunda dikkatli adımlar atmaya çalışalım. Bu dönem elden çıkarmak ve satmak için uygunken, alımlar ve yatırımlar için uygun bir dönem değildir. Yine bu gerileme Aralık 2013- Ocak 2014 dönemlerinde yaşanılan benzer olayları hayatımıza taşıyabilir. Bu bir karma tamamlama dönemidir. 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekliği yansıtmayan piyasalar, spekülatif etkiler çok fazla olabilir.

Evet, sizlere önünüzdeki 5 aylık süreci özetlemeye çalıştım. Burç yorumlarınızda sadece iş, kariyer ve para konularını ele aldım. Herkese farkındalığı yüksek, zorluklardan ve aldanmalardan uzak, gerçeklerle yüzleşeceği ama krizleri fırsatlara çevireceği harika bir dönem dilerim.

Hande Kazanova

Dip. A.S.A, İSAR cap, member of OPA, MAPAİ

Ağustos ayında ortaklı işleriniz ve iş birliklerinizde zaman zaman zorlanmalar oluşabilir. Hemen ağustos başında harcamalarınız yüksek olabilir, riskten kaçının. Ağustos ayında gündelik işleriniz, iş konularınız hızlanırken, iş arayanlar için fırsatların karşılarına geleceği bir dönem başlıyor. Eylül ayı iş fırsatlarının kazanıldığı, özel ilişkilerinizde kendinizi mutlu ve şanslı gördüğünüz bir ay olacak. İşten elde edilen gelirleriniz artarken, beklenmedik yerlerden parasal kazançlar edinebilirsiniz. 10 Eylül’den sonra ortaklaşa giderler ve gelirler alanlarınızda kuşkucu, baskıcı tavırlarınız öne çıkabilir. Yine bu dönem kredi almak istiyorsanız, şartları iyice gözden geçirmelisiniz. Ekim ayında ilişkileriniz önem kazanırken, daha önceden almış olduğunuz, yapamadığınız kararları devreye sokabilirsiniz. 6 Ekim ve sonrasında parasal alanda da daha rahat ilerleyeceksiniz. Kasım ayında parasal işlerinizde, banka işleriniz, borçlarınız, vergi, kredi, nafaka gibi işleriniz, kariyer ve iş fırsatlarınız önem kazanacak. Güçlü, etkili insanlarla tanışabilir, onlardan destek sağlayabilirsiniz. 19 Kasım’da parçalı Ay tutulmasıyla beraber parasal konularda sahip olduklarınızı, yaşayacağınız hızlı olaylarla sorgulayabilirsiniz. Elinize bir miktar para geçebilir. 13 Aralık ve sonrasında iş ve kariyer görüşmeleriniz hızlanırken, ailenizle sorunlarınızı konuşmak isteyebilirsiniz.

Emlak ile ilgili girişimleriniz varsa, ev değiştirmek, satmak, kiralamak, almak istiyorsanız ağustosta oluşacak yeni ay zamanını ve sonrasını kullanabilirsiniz. Ağustos ortasında yeni iş başvurularında bulunabilir, beraber çalıştığınız insanlarla güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. 22 Ağustos’ta iş ve kariyer hayatınızda oluşan dolunay, hem aile hayatınızda, hem de iş alanlarınızda bazı hassaslıkları hayatınıza taşıyabilir. 27 Eylül’de Merkür iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda geriliyor. Gündelik iş hayatınızda bazı iletişim sıkıntıları karşınıza çıkabilir. Yeni bir işe başvurmak ve başlamak, eleman alımı yapmak için uygun bir dönem değil. Ekim ayına iş koşturmalarınız damgasını vuracak. Yeniliklerden ziyade eski işleri bitirme, tamamlama, eskiden tanıdığınız insanlarla işlerinize odaklanmalısınız. 21 Eylül-16 Kasım arasında yatırımlarınız ve parasal işlerinizde dikkatli adımlar atmalısınız. Kasım ayında hızlı bir yükseliş yaşayabilirsiniz. İşlerinizi daha rahat toparlayacaksınız. Zorlanmalar karşısında yılmayacak, özel hayatınıza daha fazla ilgi göstermek durumunda kalacaksınız. Yoksa ilişkide sorunlar baş gösterebilir. 4 Aralık’ta gerçekleşen tam Güneş tutulması hızlı ortak para kararlarınızı hareketlendirecek. Bir borcun altına girebilirsiniz. 19 Aralık’ta oluşan dolunay, parasal konularda sizi hassas kılabilir ama elinize bir para geçerse bu parayı tutmaya özen gösterin.

Yılın ikinci döneminde iletişiminiz hızlı olduğundan, ev konuları, yer değiştirme, kiralama, satma ve satın alma gibi işlemlerinizi yeni ay zamanı, 8 Ağustos ve sonrasında yapabilirsiniz. 21 Eylül’de kariyer ve iş evinizde oluşan dolunay, iş hayatınızda stresli oluşumları hayatınıza taşıyabilir. 6 Ekim’de Plüton düzeliyor. İş arıyorsanız, bir işe başvurduysanız, şimdi sonuçların karşınıza geldiğini göreceksiniz. 30 Ekim’de enerjinizi iş hayatınıza harcamaya başlayacaksınız. Fazla çalışmak sağlığınızı aşırı zorlamanıza neden olabilir. 19 Kasım’da oluşan parçalı Ay tutulmasında, bir işin gizli-saklı yanını öğrenebilir veya iş alanlarınızda problemlerinizin ardında yatan gerçek sebeplerle karşılaşabilirsiniz. 19 Aralık’la beraber ortak para gelirlerinizde sıkıntı ve sorunlar oluşabilir. Bir borcun, ödemenin altına girmeyin. 24 Aralık’ta her tür düşüncenizde, gelecek planlarınızda düzenler değişiyor. Eğitim, seyahat, medya, yabancılarla yapılacak olan işler, ticaret, hukuk ve gelecek planlarınızda yenilenmelere karşı direnç göstereceğiniz bir dönem olabilir.

Ağustos ayında ve 21 Eylül’e kadarki dönemde parasal işlerinizde, kazançlarınızda mücadeleler görülebilir. 1-2-4-7 Ağustos tarihlerinde maddi konularda dikkatli olun. Bu dönem yaşadıklarınız, 8 Ağustos’ta oluşan yeni ayda yeni kararlar almanıza neden olabilir. 22 Ağustos’ta tekrar ortaklaşa para evinizde bir dolunay oluşacak. Bu dolunay önemli olacak, çünkü 1 ay önce oluşan dolunayda aldığınız bazı kararların işlemediğini görebilirsiniz. 27 Eylül’den 18 Ekim’e kadar emlak alım, kiralama veya kontrat işlerinizden uzak durmaya çalışın. 19 Kasım’da devreye giren parçalı Ay tutulmasıyla birlikte ani çevre değişimlerine açık olacağınız gibi arkadaşlarınızın hayatındaki değişimler, fikirlerinizin, vizyonunuzun değişmesi gibi olaylar devrede olacak. 13 Aralık sonrasında çalışma koşullarınızda mücadeleleriniz artacak, kendinizi işlerinize verebilirsiniz. Aralık sonunda ekonominizde istikrar sağlamak zor olurken, yeniliklere karşı direncinizin yüksek olduğunu fark edebilirsiniz. Gelirlerinizde işler değişebilir, bu dönem vereceğiniz kararlarda zorlanabilirsiniz. Bu ay karşınıza güzel fırsatlar gelecek ama bu fırsatlarda özgürlüğünüzün kısıtlandığını, düşünce sisteminizin dışında hareket etmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz.

Ağustos ayında girişimleriniz adına şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu ay atacağınız adımlar, önünüzdeki bir yılı şekillendirecek. O yüzden aynı düzende giden hayatınızdan bir an önce sıyrılın ve fırsatları avantajlara çevirecek ortamlarda bulunmaya bakın. Her tür değişim için destekleniyor olacaksınız. Kişiliğinizin başarıya odaklı yönlerini ortaya çıkarmalı, rekabet etmekten korkmamalısınız. 11 Ağustos itibarıyla da parasal konuları konuşmak, bu konularda daha fazla çözüm üretmek için harekete geçebilirsiniz. Yatırımlarınız için oldukça etkili bir dönem olabilir. Eylül ayı kişisel girişimlerinizin yanı sıra parasal konuları hızlandırdığınız bir ay olacak ama hemen eylül başında maddi yanılgılardan uzak durun. 7 Eylül’deki yeni ayda para kazançlarınız hızlanacak, yeni işlere açık olacaksınız. 21 Eylül-16 Kasım tarihleri arasında, ağırlıklı olarak 2-3-16-21 Ekim tarihlerinde maddi işlerinizde dikkatli adımlar atın. Kasım ayında iş ortamlarınızdaki ilişkilerinize odaklanın. Beraber çalıştığınız insanlara karşı güvensizliklerinizi kontrol edin. Bunu başarırsanız, etkili işler yapacaksınız. Önemli bir iş sorumluluğu karşınıza gelebilir. Aralık başında parasal alanınızın yöneticisi Neptün düzeliyor. Bu işlerde daha rahat ilerlemeler kaydedeceksiniz. Aralık ayında enerjiniz yüksek çalışacak ama ay genelinde sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın.

Ağustos ayı geri planda durmanız gereken ama diğer taraftan yapacaklarınızı planlayacağınız bir ay olacak. Bazı noktalarda sorunlar, işlerin ertelenmesi, arkanızdan dönecek dolaplar sizi yorabilir. Fikirsel anlamda kendinizi iyi ifade edeceğinizden, girişimleriniz için sabırsızlık duyabilirsiniz. 16 Ağustos’tan sonra maddi konularda rahat adımlar atabilirsiniz. Ticari faaliyetleriniz hızlanabilir. Kazançlarınıza odaklanın. İşlerinizle, kariyerinizle ilgili alanlarda 23-29 Ağustos tarihlerinde önemli haberler gelebilir. 22 Ağustos dolunayı, iş ve hizmet alanlarınızda önemli kararları, tamamlanmaları karşınıza getirecek. İş alanlarınızda artık önünüzü daha net göreceksiniz. Neyi isteyip, istemediğinizi anlayacaksınız. Eylül ayı sizin ayınız. 15 Eylül itibarıyla parasal alanda girişimlerinizin sonuçlarını alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Maddi konularda mücadeleleriniz artacak. 27 Eylül’den 18 Ekim’e kadar büyük para harcamalarından kaçının, bir borcun altına girmeyin. 22 Ekim’de spekülatif hareketlerden uzak durun. Yanlış bir yatırım veya adım sert tepkiler vermenize neden olabilir. 6 Kasım’la beraber pazarlama, satış, reklam, yayıncılık, teknoloji, öğrenim ve iletişim alanlarınızda rahat ve etkili hareket etmeye başlıyorsunuz. İletişiminiz artacak ve daha çok yakın çevrenizle temas halinde olacaksınız. 19 Aralık’ta bu yılın son dolunayı iş ve kariyer alanlarınızla ilgili alanlarda gerçekleşecek. Bu dolunayda önemli kararlar alacaksınız. 16 Kasım-11 Ocak tarihlerinde yatırımlarınıza, parasal işlerinize ekstra özen gösterin.

1-2-4-7 Ağustos tarihlerinde çevre ilişkileriniz, iş bağlantılarınız ve özel hayatınız sizi zorlayabilir. Spekülatif işleriniz veya yatırımlarınız varsa haziran ayında ilk sinyallerini aldığınız konular 23-29 Ağustos’ta hareketlenebilir. Kendinize ve yapacaklarınıza önem vereceğiniz ağustos ve eylül aylarında kararlı ve istekli olduğunuz işlerinizde güzel sonuçlar alacaksınız. 10 Eylül’den sonra parasal konularda rahatlayacaksınız. 27 Eylül’den 18 Ekim’e kadar yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Önemli girişimlerden uzak durun. 6 Ekim’de sizin burcunuzda bir yeni ay oluşuyor. Yeni ay, hayatınıza dair önemli girişimler ve başlangıçları için sizi atağa geçirebilir. Ama Merkür gerilemesini unutmadan yolunuzda ilerleyin. 30 Ekim ve sonrasında enerji alanlarınız değişiyor. Maddi konularda mücadeleci bir sürece gireceksiniz. İş alanlarınızda parasal karşılık görmek önem kazanırken, harcamalarınız artabilir. 19 Kasım’da gerçekleşen parçalı Ay tutulması, ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Sevdiğiniz insanın para durumunda oluşan bir gelişme sizi hassas kılabilir. 24 Kasım itibarıyla 15 gün boyunca iletişim, satış, reklam, pazarlama, bilgisayar sektöründen birinde çalışıyorsanız bu alanda konuşmalar, görüşmeler ve toplantılar hızlanacak. Aralık ayında emlak, alım satım, yer değiştirme gibi işlerinizi devreye sokabilirsiniz. Dijital işlere, sosyal medyaya, girişimcilik alanınıza önemli yatırımlar devreye girebilir.

Ağustos ayı kariyerinizde ve meslek alanınızda hızlı ilerlemelerle başlıyor. İş alanlarınızda yeni atılımlarınız, planlarınız ve kararlarınızı gündeme getirebilir, bu alanda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yıldızınız yüksek olacağından, gireceğiniz ortamlarda, yapacağınız görüşmelerde herkesin gözü üzerinizde olabilir. Parasal konularda, ödemeler ve alacak dengesi 23-29 Ağustos’ta hareketlenecek. 27 Eylül’de Merkür yılın son gerilemesine hazırlanıyor. Arkadaşlarınızla önemli olayları yeniden ele almak durumunda kalabilirsiniz. Parasal konularda, önemli işlerde hemen harekete geçmeyin. 18 Ekim’e kadar büyük girişimlerden uzak durun. Ekim ayında parasal işlerinizde güzel ayrıntılar yakalayabilirsiniz. Yakın çevre iletişiminize ayrıca dikkat etmelisiniz. 1-8-10-17 Ekim bu anlamda dikkat çekici. 7 Ekim’den sonra para konularında rahatlayacaksınız. 21 Eylül-16 Kasım arasında daha çok kendinize ve yapacaklarınıza odaklanabilirsiniz. Maddi konularda çözümler 24 Kasım sonrası devreye girebilir. Ticari bağlantılar ve işler önem kazanıyor. 4 Aralık’ta oluşan tam Güneş tutulması para evinizde gerçekleşiyor. Bu alanlarda hızlı olaylar etrafınızda cereyan edebilir. Elinize para geçebilir veya yatırımlarınızla ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. 19 Aralık’ta ortaklaşa para alanlarınızda bir dolunay yaşayacaksınız. Alacak ve verecek dengesine bu dönemde dikkat edin. Yine bu süreç içerisinde vergi, kredi kartları, prim, nafaka, miras ve ödemelerle ilgili alanlarda dikkatli adımlar atmalısınız.

Ağustosun yenilikleri ve heyecanı mesleki konularda, profesyonel iş hayatınızda önemli açılımları karşınıza çıkarabilir. İş alanınızda kendinizi rahat ifade edecek, sorunlar karşısında çözümler bulacaksınız. Ortaklık veya iş birliklerini düşünüyorsanız 23-29 Ağustos tarihi bu konular hareketlenebilir. Önemli haberler alabilirsiniz. 7 Eylül’de gerçekleşen yeni ay, kariyer ve iş koşturmalarınızı hızlandırmanız için size göz kırpıyor. İşlerinizde hızlı ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Ekim ayı, gireceğiniz çevrelerde dikkatleri üzerinize çekeceğiniz ve gelirlerinizi arttıracağınız bir ay olacak. Ekim başında kafanız önemli bir işinizde para mevzusuna takılabilir. 5 Kasım’da parasal konular ve maddi alanlardaki ilişkileriniz birkaç hafta boyunca devreye girmeye başlıyor. Bazı zorlanmalarınız olsa bile ticaretle uğraşanlar için güzel bir dönem olabilir. 16 Kasım’dan yeni yıla kadar kendinize, yapacaklarınıza kanalize olacaksınız. Bu dönem işler tam da istediğiniz gibi ilerleyebilir. 24 Kasım ve takip eden 15 gün boyunca planlarınızı ve projelerinizi konuşabileceksiniz. Kendinizi anlatmak, fikirlerinizi insanlara yaymak, önemli görüşmeler ve konuşmalar için harekete geçmek önem kazanacak. 19 Aralık itibarıyla para alanlarınızda Venüs gerilemeye başlıyor. 40 gün boyunca önemli parasal işlerden kaçının. Bir borcun altına girmeyin. Satış işlemleri için uygun ama almak ve yatırım yapmak için uygun bir dönem olmayacak. 4 Aralık’taki tam Güneş tutulması hayatınızda yeni olasılıkları karşınıza getirebilir.

Ağustos ayı zorlayıcı etkilerle başlıyor. 1-2 Ağustos’ta maddi alanda kırılgan bir zemin üstünde yürüdüğünüzü görebilirsiniz. Bu dönem önemli parasal işleriniz varsa büyük beklentiler içine girmemeye çalışın. Yine ilişkilerinizde tutkularınız yüzünden sıkılgan tavırlar sergilemeniz mümkün. Ağustos yeni ayı, ortaklaşa gelir ve giderler alanınızda oluşacak. Vergi, kredi, faiz, sigorta, prim, nafaka gibi konular ön plana çıkabilir. Bu dönem hayatınızı paylaştığınız insanla, ailenizle maddi konularda yeniden düzenlemelerde bulunabilir, bütçenizi ortak değerlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Ağustos ortasıyla beraber kariyeriniz ve iş hayatınız olumlu etkiler altında olacak. İş yükünüz artsa da ilişkilerinizin iyi ve düzgün olması sonucu, şartları lehinize döndürebilirsiniz. Bu dönem terfi, zam, prim gibi istekleriniz varsa istemenin ve bunları dile getirmenin tam zamanı. Önemli iş anlaşmaları gündeme gelebilir. Kendinizi anlatmak, iş ortamınızda güçlü iletişiminizle dikkatleri üzerinize çekmek için harika. 15 Eylül’de enerjinizi ve mücadelenizi iş ve kariyer konularına kaydırmaya başlıyorsunuz. İşinizde kendinizi göstermek isteyecek, girişimlerinizi hızlandıracaksınız. 27 Eylül’den 18 Ekim’e kadar toplum önü işlerinizde yanlış anlaşılabilir, zorlanabilirsiniz. Bu dönem büyük bir işe kalkışmayın. Ekim, iş ve kariyer alanlarınızda hızlı ilerlemeler kaydedeceğiniz, geçmişte yarım kalmış işleri tamamlayacağınız bir ay olacak. 6 Kasım’la beraber organizasyona yönelik işlerinizde, sosyal ortamlarda ve davetlerde, grupsal çalışmalarda yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. 19 Aralık’ta oluşan dolunayda iş alanlarınızda beklenmedik olay ve sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır uğraştığınız bir projeniz varsa, bu proje nihayete erebilir veya sıkıştırmalarla son halini alabilir.

Ağustos ayı size yeni seçenekler sunuyor. 11 Ağustos itibarıyla ortaklaşa giderler, harcamalar ve banka alanlarınızda, parasal işlerinizde çözüm odaklı olacaksınız. Kredi, borç almak istiyorsanız, harekete geçebilirsiniz. Eylül ayında parasal konuşmalar ön planda olurken, 7 Eylül ve sonrasında parasal işleriniz için harekete geçebilirsiniz. 10 Eylül’le beraber kendinizi işinizde göstermeyi sevecek ve göz önünde olmaktan mutluluk duyacaksınız. 21 Eylül’de gerçekleşen dolunay sizin maddi alanınızda oluşuyor. Sahip olduklarınız, alacaklarınız ve kazanımlarınız konusunda hassas birkaç gün geçirebilirsiniz veya bu alandaki uğraşılarınız insan ilişkilerine bağlı olabilir. Enerjinizi iş alanlarınıza yoğunlaştırın. Alacak, verecek dengesini iyi kurmaya çalışın. İşlerinizde önemli açılımlar altında olacaksınız. Yine çok güzel bir teklif karşınıza çıkabilir. 23 Ekim’le beraber kariyerinizde hızlı konuşmalar, görüşmeler altında olabilirsiniz. Kontrollü ve sağlam ilerlemeler kaydedebilirsiniz. 6 Kasım’da iletişim gezegeni Merkür, iş ve kariyer alanlarınızda dolaşmaya başlıyor. Bu tarihten sonra iki hafta boyunca iş alanınızda patronlarınız veya üstlerinizle konuşmalarınızı arttırabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi ortaya koyabilir, fikirlerinizle toplum içinde dikkat çekebilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi mutlu edebilir. 21 Eylül-16 Kasım tarihlerinde meslek alanlarınız ve ekonominizde ufak tefek krizlere açık olun. 4 Aralık’ta gerçekleşen tam Güneş tutulması çevre alanlarınızda oluşacak. Çevreniz değişiyor. Yeni ortamlara girebilir, yeni insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Önemli değişimler için destekleneceksiniz. Aralık sonunda her şey sizin karşınızdaymış gibi hissedebilirsiniz. Bir taraftan hayatınız genişliyor, büyüyor, güzelliklerle karşılaşıyorsunuz; diğer taraftan bu hızlı ve yeni düzeni hayatınıza oturtmakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakın ve değişimleri kabullenin.

Ağustos ayında çalışabilir veya gündelik işlerinizin hızlanmasına ayak uydurabilirsiniz. 8 Ağustos’taki yeni ayda, iş alanlarınızda yeni başvurularda bulunabilir, var olan işinize olan ilginiz artabilir. Bu alanda yeni karar ve başlangıçlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Ay ortası alacak verecek işleri öne çıkıyor. Banka, kredi, faiz, nafaka, prim, sigorta konularından fayda görebilirsiniz. İnsanlar bu dönem size fazlasıyla yardım edecekler. Borçlarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Eylül ayında kendinize ve hayatınıza yeni bir sayfa açıyorsunuz. İlişkileriniz sizi dinamik tutarken, diğer taraftan işlerinizin ve parasal meselelerin üzerine eğilebilirsiniz. 27 Eylül’den 18 Ekim’e kadar parasal işlerinizde gözünüzü dört açın. Borç almayın, borcun altına girmeyin, borç vermeyin ve kimseye kefil olmayın. Partnerinizin, ortağınızın parasal sıkıntıları ortaya çıkabilir. Ekim ayında parasal krizlerle, olaylarla daha fazla ilgili olacaksınız. Yeni tanışacağınız bir insan hayatınızda önemli değişimler yaşatabilir. 6 Kasım’dan sonra medya, yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, ticaret, hukuk alanlarınızda önemli iş görüşmeleri ve konuşmaları gündeme gelebilir. Daha az tanıdığınız insanlarla daha rahat anlaşacaksınız. Sosyal medya alanlarınızda dış dünyaya açılmak, daha fazla yeni insanı kendinize çekmek için uygun günler. 24 Kasım itibarıyla kariyeriniz ve iş hayatınızda konuşma ve görüşmeleriniz hızlanıyor. Birden fazla işle uğraşmak önem kazanabilir. Bir arada olduğunuz, iş yaptığınız insanlarla iletişiminiz artmaya başlıyor. Tanıştığınız insanlar kariyerinizde etkili olabilir. 13 Aralık itibarıyla gücünüzü göstereceksiniz. Hayatınızı ilgilendirecek işlerinizde, kariyerinizde ve sorumluluklarınızda artış görülebilir. Kendinizi göstermekten ve mücadele etmekten zevk alacaksınız. Yeni yıla kadar en çok dikkat etmeniz gereken zamanlar 16 Kasım’dan sonrası olabilir.

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