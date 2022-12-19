Türkiye'de 2022 yılında anlamı en çok aranan 10 rüya
Rüyalar ve anlamları her dönem çok merak edilenler arasında. Arama motoru Google'da Türkiye'de 2022 yılına ilişkin arama trendlerini duyurdu. Başlıklar arasında rüyalar da var. Peki, 2022 yılında en çok aratılan rüyalar neler dersiniz? Gelin birlikte bakalım...
Arama motoru Google, 2022 yılına ilişkin hem Türkiye hem dünyadaki arama trendlerini duyurdu. Google'ın paylaştığı kategoriler arasında rüyalar da var. İşte Google verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de en çok aranan rüyalar... (Bu makalenin ardından rüya tabirleri sayfamıza da bakabilirsiniz)
2022 YILINDA ANLAMI EN ÇOK ARANAN 10 RÜYA
- 1. Rüyada deprem olması
- 2. Rüyada erkek bebek doğurmak
- 3. Rüyada yazın kar yağdığını görmek
- 4. Rüyada teyze kızı görmek
- 5. Rüyada mezarlık görmek
- 6. Rüyada görücü gelmesi
- 7. Rüyada su içtiğini görmek
- 8. Rüyada hamile olduğunu görmek
- 9. Rüyada altın toplamak
- 10. Rüyada konsere gitmek