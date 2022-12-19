Türkiye'de 2022 yılında anlamı en çok aranan 10 rüya

Arama motoru Google, 2022 yılına ilişkin hem Türkiye hem dünyadaki arama trendlerini duyurdu. Google'ın paylaştığı kategoriler arasında rüyalar da var. İşte Google verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de en çok aranan rüyalar... (Bu makalenin ardından rüya tabirleri sayfamıza da bakabilirsiniz)

2022 YILINDA ANLAMI EN ÇOK ARANAN 10 RÜYA