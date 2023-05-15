Yengeç burcu kıskandığını nasıl belli eder?

Yengeç burçları su grubunda yer alır bu yüzden kıskançlıkları da aslında direk olarak sizinle tartışmak yerine kendi içlerine çekilmek olur. Peki Yengeç burcu nasıl kıskanır? İşte Yengeç burçlarının kıskançlığını gösteren işaretler...

1. Sessizleşirler

Yengeç burçları sizinle kavga etmek yerine kendi alanlarına çekilirler. Onlar kavga etmeyi tercih etmek yerine kendi alanlarında kalıp durumu sentezlemeyi tercih eder bu da onları sessizleştirir.

2. Trip atarlar

Yengeç burçları ilk başta size trip atabilir hatta sizinle konuşmayı kesebilir. Size açıklama yapmadan konuşmamayı tercih eder bu da sizin ne olduğunu anlamamızda güçlüğe sebep olur.

3. Konuyu sizinle sakince konuşur

Yengeç burçları sakinleştikten sonra konuyu sizinle sakince konuşmayı tercih eder. Size önce kendi gözünden olayı anlatır daha sonra sizden mantıklı bir açıklama bekler. Ayrıca açıklamanıza inanmadıysa o zaman daha da çok şüpheye düşebilir.

4. Sizinle iletişimi kesebilir

Eğer Yengeç burcunu çok kıskandırdıysanız bu onların direk ilişkiyi bitirip sizinle iletişimi keseceğini söyleyebiliriz. Yengeç burçları detaylara önem veren kişilerdir ve onları kıskandırdığınızda bu onların hoşuna hiç gitmeyecektir. O yüzden kıskandırırken onları iki kere düşünün.