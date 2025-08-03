4 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; kuracağınız yeni bağlantılar size neşe ve ilham getirebilir. Birkaç kelimeyle moralinizi yükseltecek taze fikirlere sahip biriyle tanışabilirsiniz. Bu nedenle açık fikirli ve sıcak olun. Enerjiniz, ruhunuzu paylaşan insanları size çekecek. Samimi bir sohbet, anlamlı bir hale dönüşebilir. Bu yüzden özgüveninizi gösterin ama başkalarını da dikkatle dinleyin. Bu yeni bağlar size yaratıcı fikirler ya da gelecek için bazı planlar ilham edebilir. Meraklı olun ve karşınıza çıkanlara kucak açın.