'Doğu Ekspresinde Cinayet' oyunu Mayıs ayı tarihleri belli oldu

Tiyatro Ak’la Kara her sezonda olduğu gibi yeni sezonda da ilkleri seyirciyle buluşturuyor. 1933 yılında Agatha Christie’nin İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı, o yıldan günümüze kadar onlarca dile çevrilen, sinema filmi uyarlamaları yapılan kült eseri «Doğu Ekspresinde Cinayet» bu sezon ilk kez Türkiye'de Tiyatro Ak’la Kara’da sahneleniyor. Christie'nin Dünyaca ünlü dedektifi Hercule Poirot ete kemiğe Atilla Şendil'in oyunculuğuyla bürünüyor. Rollerinin yanı sıra oyunun yönetmen koltuğunda tiyatro dünyasının önemli isimleri Atilla Şendil ve Savaş Özdural oturuyor. Oyunun kadrosundaki diğer isimler, Özden Ayyıldız, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun, Kerem Tataroğlu.

TAHMİNLER YANILIYOR

Oyunun konusu; İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi'nde çok farklı karakterlerin yanı sıra Dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot da vardır. Daha ilk gece trende vahşi bir cinayet işlenir. Bir kişi bıçaklanarak öldürülmüştür ve herkes şüphelidir. Üstelik cinayetin işlendiği kompartman gereğinden fazla kanıtla doludur. Poirot hayatında ilk defa sıkıntılı anlar yaşamaktadır. Maktulü kim ya da kimler neden öldürmüştür? Sıradan bir yolcu grubu gibi görünen kişiler aslında bir şeyler mi saklamaktadır. Tren bir dağ başında kara saplanıp mahsur kalınca Poirot polis gelmeden katil ya da katilleri bulmak için zamanla yarışmaya başlar.

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET NİSAN PROGRAMI

5 Mayıs Pazar 16:00 (Matine) (Bursa Akademik Odalar Birliği BAOB Sahne)

5 Mayıs Pazar 20:00 (Suare) (Bursa Akademik Odalar Birliği BAOB Sahne)

8 Mayıs Çarşamba 20:30 (İstanbul Mall Of MOI Sahne)

9 Mayıs Perşembe 20:30 (İstanbul Mall Of MOI Sahne)

11 Mayıs Cumartesi 20:30 (İstanbul Tiyatro Ak'la Kara)

12 Mayıs Pazar 15:00 (İstanbul Tiyatro Ak'la Kara)

18 Mayıs Cumartesi 20:30 (İstanbul Tiyatro Ak'la Kara)

19 Mayıs Pazar 15:00 (İstanbul Tiyatro Ak'la Kara)

22 Mayıs Çarşamba 20:30 (Edirne Edirne Belediyesi Atatürk K.M)

23 Mayıs Perşembe 20:30 (Lüleburgaz - Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi)