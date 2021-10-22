Ahsen İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

AHSEN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ahsen

Ahsen Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Ahsen isminin anlamı hem erkek hem kız bebekler için aynıdır. Ahsen ismi çok güzel, en güzel anlamına gelir.

AHSEN İSMİNİN ANLAMI

Çok güzel, en güzel anlamına gelir.

AHSEN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ahsen ismi doğrudanlığı, yumuşaklığı ve içgörüyü çağrıştırır. İşbirlikçi, uyumlu, mükemmel bir ortak, nazik, dengeli, arkadaş canlısı, düşünceli ve diplomatiktir. Ahsen ismindekiler çok iyi arkadaşlardır. Oldukça sabırlı ve kibardır, zarif davranışı ve çekici görünümüyle ilgi çekicidir. Seyahat etmekten hoşlanır, rutine ihtiyacı yoktur ve kolay uyum sağlar. Alışılmışın dışında çözümler ve zeka ile zorlukların üstesinden gelebilir.(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü , kız bebek isimleri ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

AHSEN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ahsen Eroğlu, Ahsen Mutlu, Ahsen Almaz

Ahsen ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aysel, Ayşen, Günsel, Ayten, Aden, Aksen, Aşden, Aybelen, Ayben, Aybiken, Aygen, Aysen, Ayseven, Ayşen, Ayten, Bergen, Bezen, Bilgen, Bilsen, Birben, Birsen, Birten, Ceren, Deren, Desen, Diren, Ecren, Elen, Evşen, Figen, Fulden, Fulsen, Gökçen, Gökşen, Gözen, Gülben, Gülçimen, Gülden, Gülderen, Gülen, Gülgen, Gülören, Gülsen, Gülseren, Gülşen, Gülten, Hazen, Helen, Hepşen, Hoşten, İlkben, İlşen, Kardelen, Karen, Karmen, Laden, Müzeyyen, Nursen, Nurseren, Nurşen, Nurten, Nurzen, Özten, Revzen, Ruhişen, Ruhşen, Ruken, Seden, Selcen.

KURAN'DA AHSEN İSMİ GEÇİYOR MU?

Ahsen ismi Kuran’da geçen isimler arasındadır. TDV Ansiklopedisinde şu ifadeler yer almaktadır: “Ahsen-i takvîm” ifadesi, “Ant olsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık” (et-Tîn 95/4) ayetin mealinde geçmektedir. Yaratıkların en mükemmeli olan insandaki güzelliğin kaynağı, bazı ayet ve hadislerde dile getirildiği üzere, Allah’ın onu “tesviye etmesi”, “kendi eliyle” yaratıp ruhundan üflemesi (Sâd 38/72), kendi sureti üzere yaratması (Buhârî, “Eẕân”, 11; Müslim, “Birr”, 32) ve onu yeryüzünde kendine halife kılmasıdır (bk. el-Bakara 2/30). İnsan, bazılarına göre hem ruh hem beden, bazılarına göre ise sadece ruh yönünden yaratılmışların en güzelidir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

S: İsmin ikinci harfi olarak yer alan s harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

E: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

N: İsmin sonunda yer alan n harfi kişiye kıvrak zeka ve öz farkındalık kazandırır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ahsen İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İnsan Kaynakları, Teknoloji, Medya ve İletişim veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

2 sayısının enerjisi, dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapan neşeli bir kişiliğe işaret eder. Başkalarıyla ilişki kurarken duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder. Çok yönlü olurlar. Dürüst, şeffaf, özverili ve adil olduklarından iş hayatında oldukça başarılı olmalarının yanı sıra çok da sevilen biri olurlar. Çevresindeki insanların ideallerine ve hedeflerine kavuşmaları için ellerinden gelen yardımı esirgemezler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 2 sayısı, doğal sezgileri nedeniyle iyi iletişim kuran ve birbirini destekleyen, umut veren bir ilişkiyi simgeler. Rahata ve huzura sahip olmaktan hoşlanırlar, bu nedenle partnerleri rasyonel ve pratik olmalıdır, tutku genellikle ikinci sırada yer alır. 2 sayısı sevildiği ve ilgi odağı olduğu sürece her şey güllük gülistanlıktır ama içine güvensizlik girince şiddetli kıskançlık gösterebilirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar İsimleri N harfi ile bitenler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır.

AHSEN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renkle ilişkili olan Ahsen ismindeki insanlar, kalabalık içinde olmayı ve harika arkadaşlıklar kurmayı severler. Turuncu rengin baskın durumlarda kendilerini daha sıcak ve samimi hissederler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 5, 11, 22 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.