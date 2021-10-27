Egemen İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EGEMEN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Egemen

Egemen Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Egemen ismi hem erkek hem kızlar için şu anlamlara gelir: Buyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olmayan.



EGEMEN İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir kelime olan egemen, yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim demektir. Aynı zamanda sözünü geçiren, üstünlük kazanan anlamına da gelmektedir. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Egemen buyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olmayan anlamındadır.

EGEMEN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Egemen ismi güvenilirliği, alçakgönüllülüğü ve kararlılığı çağrıştırır. Aktif, yaratıcı, teşebbüs etmeyi seven ve üretken kişilerdir. Gerçekçilik ve mantığı her türlü ilişkide ve çevrede iyi kullanılır. Çok iyi bir ebeveyn olurlar. Alışkanlıklarına bağlıdır, aile ortamını ve dostlarıyla vakit geçirmeyi çok sever. Uyumlu davranışlar ve düşünceler besleme eğilimindedir.

EGEMEN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Egemen Korkmaz, Egemen Limoncuoğlu

Egemen ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Ahsen, Alperen, Beren, Çelen, Dağdelen, Dikmen, Ege, Emir, Emre, Emirhan, Gökben, Gökmen, Han, Hakan, Kağan, Özgen, Özmen, Sezen, Tüzmen, Ülgen, Yaren (E ile başlayan erkek bebek isimleri ) (E ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA EGEMEN İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Egemen, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde hem kız çocukları hem de erkek çocukları için Müslümanlar tarafından kullanılan isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsmin başında yer alan “E” harfi, kişiye karmik olarak coşkulu ve tutkulu bir yapı kazandırır.

G: İsmin ikinci hecesinde yer alan "G”, kendine güvenmemeyi temsil eder. Mükemmeliyetçi yapılarından ötürü, kendileriyle gurur duymayı ve başarma hissini yüksek çıtalara endekslerinden özgüvenlerini kendi kendilerine düşürebilirler.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, yardımsever ve merhametli kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

M: Bu harfe sahip isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

E: “E” harfi kişiye gençlik aurası katar. Bu harfe sahip kişiler, genç gözüken yenilikçi eğlenceli kişilerdir.

N: “N” harfine sahip insanlar şaşırtıcı derecede idealist olurlar. Bu insanlar çok güvenilir ve anlayışlı insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Egemen İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Web Hizmetler, Ürün Üretimi, Yönetici veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, ilişkilerde, aşıklarına karşı aşırı derecede sevgi dolu ve tutkulu olma eğilimindedir ve bir kez bağlandıklarında onundla derinden bağ kurmak isterler. 4 numaralar derinden aşık olduklarında bir girdaba girerler ve sizi dünyanın geri kalanının kaybolduğu gizli bir alana götürürler. Sadıktırlar, partnerlerinden de aynı sadakati beklerler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler, yeniliklere açık, hayattan keyif almayı bilen, özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. İsmi "N” ile biten kişiler, inatçı ve rekabetçi insanlardır. Bu özellikleri tarafından zaman zaman yanlış anlaşılsalar da bu durum onları daha hırslı hissettirir.

EGEMEN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renk bu kişilerin yüklü olduğu enerjinin düzenlenmesini sağlar. Modern hayatın yüklediği ağır stres yükünü üzerinden atmasına yardımcı olur. Sevgiyi artırır, tüm koşullarda duygularını dengeler ve huzurlu olmasına yardımcı olur.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 4, 11, 24 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.