Çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel gelişimini için beslenmesine dikkat etmelisiniz.

Cipsler, kekler, gazlı içecekler, sosisli sandviç ve tosta dayalı sağlıksız kantin beslenmesi çocukların kalıcı okul ve hayat başarısı en büyük problemlerden.

Dr. Murat Keklikoğlu bu beslenme şeklini “toksik beslenme” dediği bir oksimoron ile ifade ediyor ve özellikle çocuklarda yarattığı etkilere dikkat çekiyor. Keklikoğlu; ‘Obeziteyi teşvik eden bu beslenme tarzı, çocuklarda gizli ya da açık beslenme eksikliklerine yol açmakta. Çocuklarımız doğal gereksinimleri olan nütrient-yoğun besinlerin yetersiz alınması sonucunda daha erişkin yaşa gelmeden ağır kronik metabolik hastalıklar ve vücut yıpranmasıyla karşı karşıya kalıyor.

Çocuklarınızı hiperinsülinemiden korumak için onları şekerli gıdalardan uzak tutun ve fiziksel aktivitelere, koşup oynamaya, spor yapmaya yönlendirin.’ diyor. Keklikoğlu ayrıca, çocuğunuzun vitamin ve mineralleri yeterli ölçüde aldığından emin olamıyorsanız doktorunuza da danışarak EuRho® Vital Multivitamin-Saft şurubu gibi vitamin ve çinko içeren takviye gıdalardan destek alabileceğinizi söylüyor.



