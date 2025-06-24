Cemal Hünal'dan Issız Adam tepkisi: Sokaktaki afişlerden öğrendim
2008 yapımı, izleyiciler üzerinde derin izler bırakan Issız Adam filmi, tekrar beyaz perdeye dönüyor. Başrollerini Cemal Hünal ve Melis Birkan'ın paylaştığı bu unutulmaz yapımın yeniden vizyona gireceği haberi, filmin hayranlarını heyecanlandırdı. Filmin yeniden vizyona gireceğinden haberi olmayan Hünal, tepkisini gösterdi.
1 / 5
2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmi pek çoğumuzda aşk ilişkileri konusunda büyük bir travmaya neden olmuştu.
2 / 5
Alper ve Ada'nın enteresan ilişkisine şahit olduğumuz Issız Adam'da aşk acısı çekenleri de can evinden vurmuştu.
3 / 5
Cemal Hünal, başrolünde yer aldığı yeni filmi “Senden Kalan”ın basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
4 / 5
Usta oyuncu, Melis Birkan ile birlikte rol aldığı ve Çağan Irmak imzasını taşıyan efsaneleşen 2008 yılı yapımı “Issız Adam” filminin yeniden vizyona girmesinden yeni haberdar olduğunu söyledi.