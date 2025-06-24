Brad Pitt'in Angelina Jolie ayrılığı sonrası bağımlılık mücadelesi: Çaresiz durumdaydım
Brad Pitt, iki yıllık evliliğin ardından Angelina Jolie'den 2016 yılında ayrılmıştı. Ayrılık sonrası bağımlılık tedavisi gördüğünü yineleyen Pitt, "Çaresiz durumdaydım" dedi.
Brangelina ikilisi, yıllar önce birlikte olmaya başladıklarında magazin gündemini uzun süre meşgul etmişlerdi. Brad Pitt, Jennifer Aniston ile evliydi, Angelina Jolie ile rol arkadaşıydı ve gönül ferman dinlemedi, çift birlikteliklerini kabul etti. Aniston ve Pitt ikilisi ayrıldı. Biz de uzun bir süre boyunca Angelina ve Brad’in ilişkisini, bol çocuklu kalabalık ailelerini izledik.
Jolie, ilişki boyunca Pitt'i suçlamış ve ardından 2014'te evlendiği eşine, 2016'da boşanma davası açmıştı. Angelina, kendisine ve çocuklarına karşı kötü davrandığı iddiasıyla, Pitt'i suçlamıştı.
Boşanma davası geçen yıl aralık ayında resmi olarak sonuçlanmıştı. Ancak bu çekişmeli süreçte annelerinin yanında yer alan çocuklardan bazılarının Brad Pitt'in soyadını bıraktığı ve babalarıyla artık düzeltilemez bir ilişki içine girdiği öğrenilmişti.
Son olarak 'Formula 1' filminin başrolünde yer alan yakışıklı oyuncu Brad Pitt, konuk olduğu bir programda, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra bağımlılıkla verdiği mücadeleyi paylaştı.