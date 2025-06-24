Brad Pitt'in Angelina Jolie ayrılığı sonrası bağımlılık mücadelesi: Çaresiz durumdaydım

Brangelina ikilisi, yıllar önce birlikte olmaya başladıklarında magazin gündemini uzun süre meşgul etmişlerdi. Brad Pitt, Jennifer Aniston ile evliydi, Angelina Jolie ile rol arkadaşıydı ve gönül ferman dinlemedi, çift birlikteliklerini kabul etti. Aniston ve Pitt ikilisi ayrıldı. Biz de uzun bir süre boyunca Angelina ve Brad’in ilişkisini, bol çocuklu kalabalık ailelerini izledik.