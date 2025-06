25 Haziran 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Şu an bulunduğun yerin doğru yer olduğuna inan. İşler yavaş ya da belirsiz görünse bile bazı şüphelerin olabilir. Ancak yıldızlar şöyle diyor: Şu anki toprağında büyük bir amaç yatıyor. Yavaş ve istikrarlı büyüme; ruhunu ve zihnini besleyen bu anın içinde huzur var. Şu anı olduğu gibi kabul et; başka bir şeyi kovalamaya çalışma. Durgunlukta güzellik, sessizlikte bilgelik vardır. Anı yaşa ve hayatın seni neden buraya getirdiğini fark et.