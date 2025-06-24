25 Haziran 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Balık; Bir iyilik, sana kendi değerini hatırlatabilir. Yarın, içten bir davranış ya da yumuşak bir söz seni derinden etkileyebilir. Sen o kadar çok veriyorsun ki, karşılık almayı hiç beklemiyorsun; ama şimdi evren, sana da bir şeylerin geri verilmesini istiyor. Bu sevgiyi ve yardımı kabul et. Ruhunu ısıtsın ve senin de görüldüğünü, takdir edildiğini hatırlatsın. Sandığından çok daha önemlisin. Bu an küçük gibi görünse de şifalı olabilir. O anın güzelliğini tam anlamıyla hissetmene izin ver.