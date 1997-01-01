Her kadın anne olmak ister diye yaygın bir düşünüş vardır. Aynı düşünüş kadınların 40 yaşından sonra hamile kalmamalarını da öğütler.

Gelişen tıp teknolojileri sayesinde artık 40 yaş üstü kadınlar için de bebek sahibi olmak artık hayal değil. Çevremizde gün geçtikçe daha çok 40 yaş ve üstü kadının çocuk sahibi olduğunu görüyoruz ve bu annelerle yapılan konuşmalardan anlıyoruz bazı durumlara çok şaşırmışlar. Neler mi?



1- Anneliğin yaşı yok

Çoğu anne doğumdan önce çevresi ve yakınları tarafından yaşı nedeniyle eleştiriye ve olumsuz düşüncelere maruz kalmış. Bu durumun yarattığı sıkıntılar doğum sonrası bir anda kaybolmuş. 35 yaşından sonra yumurta kalitesinde azalma olduğu ve hastalık riskinin çoğaldığı bilinen bir gerçek ama aynı miktarda risk her hamilelik için söz konusu. Toplumun bu önyargısının bir an önce bitmesi dileğiyle.







2- Usta işi annelik

Daha önce çocuk sahibi olmuş ve 40 yaşından sonra tekrar doğum yapan anneler de ise durum farklı işliyor. Bir kere oldukça tecrübeli ve hazırlıklı bir gebelik dönemi geçiriliyor. Ardından doğum ve sonrası süreçlerde önceki tecrübelerin fazlaca görülebiliyor. İlk yaşlardaki bebek bakımı ise artık bir sıkıntı değil usta işi hamlelerle keyife dönüşmüş bir annelik serüveni oluyor.



3- Yadırganmıyor

Toplumun 40 yaş üstü hamileliklere olan garip bakış açısı doğum sonrası bebeğin kucaklara gelmesiyle yok oluyor. Kimse bebeğine sıkı sıkı sarılmış bir annenin mutluluğunu yaşıyla ilgili gereksiz konuşmalarla bozamıyor. O küçücük çocuk yaratılan tüm o sorun yumağının üzerinden dev adımlarla gelip geçiyor. Kısacası kadınlar olarak doğumdan ve diğer süreçlerde korkmaya hiç gerek yok.







4- Hayat devam ediyor

Zaman o kadar hızlı geçen bir şey ki, 40 yaş üstü doğum yapan kadınlarla yapılan konuşmalarda ortak söylenen şeylerin başında “ne çabuk büyüdü” cümlesi duruyor. Bebekler doğumdan itibaren o kadar hızlı büyüyor ve gelişiyor ki 40 yaşında bir anneyken, 50 yaşında bir ilkokul mezunu çocuğa sahip olabilir, 60 yaşında da üniversite mezuniyetinde sevinç göz yaşları dökebilirsiniz. Keyfini sonuna kadar çıkarın.



5- Pişmanlık yok

Yapılan konuşmalarda doğum öncesi az da olsa pişmanlık hezeyanları geçirenlerin olduğu anlaşılıyor ama doğum sonrasında bu pişmanlığın izine bile rastlanmıyor. Anne olunduktan sonraki ilk saniyelerle başlayan dünyanın en güçlü ve kararlı canlısı olma durumu hayatın geri kalanında da sizinle kalacak. Merak etmeyin, şüphe duymayın ve cesur olun.