Özellikle cilt bakımına düşkün bir kadınsanız hamilelik döneminde tüm değişimleri hemen fark edecekseniz; yüzünüz, cildiniz, saçlarınız ve tırnaklarınız günbegün değişecek. Neyse ki çoğu, doğumdan sonra kendiliğinden düzelecek.

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Kadın bedeninde hormonların en hareketliği olduğu dönemlerden biri hamilelik... Bu farklı dönemden psikolojiniz kadar bedeniniz de nasibini alıyor. Yeni bir cana yuva olan vücudunuz her anlamda değişim geçiriyor. Gün geçtikçe büyüyen karnınız kadar dışarıdan görülen bir diğer değişim de cildinizde meydana geliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Sadiye Kuş, ciltte meydana gelen çoğu yeni durumun doğumun ardından birkaç ay içinde kendiliğinden düzeleceğini müjdeliyor. Dr. Sadiye Kuş’a bu dönemde neler yaşanabileceğini ve bu değişimleri en aza indirmenin yollarını sorduk.



Gebelik maskesi

» Neden olur?

Gebelikte cildimiz pek çok değişim yaşıyor. Bu değişimlerin başında yaz aylarında özellikle sıkıntılı hale gelebilen gebelik maskesi, diğer adlarıyla 'melasma' ya da 'kloasma' geliyor. Gebelik maskesi, hamilelerin yaklaşık yüzde ellisinde ortaya çıkıyor. Özellikle alında ya da yanaklarda beliren bu kahverengi lekeler, gebelikte hormonal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan genel bir pigment artışı nedeniyle oluşuyor.



» Nasıl korunulur?

Lekelerin daha da artıp belirginleşmemesi için gebelikte etkili bir şekilde güneşten korunmak önemli. Kimyasal filtrelerin deriden emilebilmesi nedeniyle bu dönemde çinko oksit gibi fiziksel bariyer içeren güneş koruyucular tercih edilmeli. İşi sadece güneş koruyucuya bırakmayıp siperlikli bir şapka ile yüzün direkt güneş ışığına maruz kalması engellenmeli. Parfüm ve parfüm içeren kozmetikler de güneşle birlikte leke oluşumunu artırabileceğinden özellikle gebelik döneminde parfüm içeren ürünlerden kaçınılmalı.



» Nasıl tedavi edilir?

Eğer leke oluşursa tedavi doğum sonrasına ertelenmeli. İyi haber şu ki vakaların yüzde 90’ında lekeler birkaç ay içinde kendiliğinden ve hiçbir iz bırakmadan kayboluyor.



Yağlanma

» Neden olur?

Değişen hormonların etkisiyle ciltte yağ salgısı artıp gözenekler genişleyebilir. Özellikle sıcak yaz aylarında terle birleştiğinde kızarıklık ve yağlanma problemi can sıkıcı bir hal alabilir.



» Nasıl korunulur?

Gebelik sonrası normale dönecek yağlanma sorununu sadece nazik temizleyicilerle yıkayarak geçiştirmeye çalışmak en doğrusu. Cildinizdeki yağı uzaklaştıracak sert ve sıyıcı nitelikteki ürünler, yağ bezlerinden daha fazla yağ salgılanmasına neden olabilir.



» Nasıl tedavi edilir?

Doğumdan sonra cildiniz kendiliğinden eski yapısına kavuşacaktır.



Kızarıklık

» Neden olur?

Gebelikte kan akımı artışından tüm organlar gibi cilt de etkilenir. Gebelikte yüzün daha pembe olması da bundan kaynaklanır.



» Nasıl korunulur?

Ortaya çıkmasını engellemek mümkün değil. Kızarıklığın daha da artmasını engellemek için hamam, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmak gerekir.



» Nasıl tedavi edilir?

Ciltteki kızarıklıklar doğum sonrası normale dönecektir.



Sivilceler

» Neden olur?

Hormonal değişime bağlı cildin yağlanmasındaki artış sivilce oluşumuna neden olur. Gebeliklerin yüzde 50’sinde akne görülebilir.



» Nasıl korunulur?

Artan yağlanma nedeniyle cildinizi kurutmayacak nazik bir yıkama ürünüyle günde bir ya da iki kez yüzünüzü yıkamanız iyi olur.



» Nasıl tedavi edilir?

Hormon seviyeleri normale döndüğünde genellikle akne de kendiliğinden geriler. Gebelikte akne tedavisi için dermatoloğunuza danışmadan hiçbir şey kullanmamanız gerekir.



Pişik

» Neden olur?

Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte gebelik ve emzirme döneminde büyüyen göğüslerin altında, karnın kat yerinde ve bacak aralarında sürtünmeye bağlı pişik problemi yaşanabilir. Fazla kilo almak katlantı yüzeyini ve sürtünen alanı artıracağından dengeli bir beslenmeyi gebelik süresince sürdürmek bu nedenle de önemli.



» Nasıl korunulur?

Pişiğin önlenmesi için göğüs altı gibi kat yerlerine ince bir tülbent yerleştirilebilir. Yine pişiği önlemek için ve hafif pişik vakalarında çinko oksit kremler kullanılabilir



» Nasıl tedavi edilir?

Şiddetli vakalarda pişiğe mantar enfeksiyonu eklenmiş olabileceğinden doktorunuza danışarak uygun tedaviyi almalısınız.



Çatlaklar

» Neden olur?

Gebelikte göğüslerde, karında, kalçalarda ve bacaklarda çatlaklar sıklıkla görülür. Bunlar, hızla büyüyen vücuda derinin ayak uyduramaması sonucu ortaya çıkar.



» Nasıl korunulur?

Cildi düzenli nemlendirmek iyi olabilir. Ancak çok etkili bir önleyici yöntem bulunmamaktadır.



» Nasıl tedavi edilir?

Gebelik sonrası fraksiyonel lazer, dermapen ve mezoterapi gibi yöntemlerin kombine edilmesiyle tedavi denenebilir.



Saçlarda değişim

Gebelikte saçlar dökülmez aksine gürleşir. Ancak doğumdan sonra bu durum tersine döner.



» Neden olur?

Normalde saçların genellikle yüzde 85’i büyüme fazında yüzde 15’i ise dökülme fazındadır. Ancak gebelikte hormonların etkisiyle dökülme fazındaki saçların oranı çok azalır. Bu nedenle saçlar bu dönemde gürleşir.



» Nasıl korunulur?

Sadece dokuz ay sürecek bu durumun keyfini çıkarın çünkü doğumdan sonra 2-3 ay içinde hem normalde dökülmesi gereken saçlar hem de şimdiye kadar dökülmesi geciken saçlar döküleceğinden saç yoğunluğu azalır.



» Nasıl tedavi edilir?

Yaklaşık altı ay, en geç bir yıl içinde durum kendiliğinden düzelir. Ancak sizi endişelendiren bir yoğunlukta dökülüyorsa ya da dökülme altı ayı geçtiyse mutlaka dermatoloğunuza başvurun. Altta yatabilecek vitamin ya da demir eksiklikleri ya da tiroid hormonu problemleri gebelik sonrası yaşanan saç dökülmesini daha da şiddetlendirmiş olabilir. Böyle bir durum varsa tedavi edilmesi gerekir.



Tırnaklarda değişim

» Neden olur?

Gebelikteki hormonal değişimler nedeniyle tırnaklar çok hızlı uzadığından daha yumuşak ve kırılgan hale gelebilir.



» Nasıl korunulur?

Tırnaklar gebelikte kırılganlaştıysa daha fazla zarar görmemeleri için deterjanla temasından, suya aşırı maruz kalmasından kaçınmak gerekir.



» Nasıl tedavi edilir?

Gebelik sona erdiğinde 3-6 ay içinde kendiliğinden düzelir.