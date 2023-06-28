Bir araştırmaya doğum yapmak için en ideal yaş aralığı

Hamilelik ve doğum için ne ideal yaş ne? sorusu her dönem merak konusu olur. Daily Mail'in haberine göre ABD'de 31 binden fazla doğum üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 23 ila 32 yaşları arası doğum kusurları açısından en düşük riske sahip.

Haberde doğum kusurları riskinin, 22 yaş altındaki doğumlarda, yukarıdaki ideal yaş aralığına göre yaklaşık beşte bir oranında arttığı görülmüş. Bu risk, 32 yaşın üzerindeki kadınlarda, optimal yaş aralığındakilere kıyasla ise yaklaşık yüzde 15 yükselmiş.

Habere göre erken annelikle beyin ve omurga gelişimi gibi şeyleri etkileyen merkezi sinir sistemi kusurları olan çocukları doğurma olasılığı daha yüksekken; olgun gebeliklerde baş, boyun, göz ve kulaklarla ilgili sorunlara rastlanmış.

ABD yapılan araştırmaya göre ülkede ilk kez doğum yapma yaşı 1970'te 24, 2000'de 27 ve şimdi ortalama 30. Ülkede anne olma yaşının yükselmesinin nedeni olarak değişen aile değerleri, kariyer, artan yaşam maliyetleri gibi faktörler sıralanıyor.