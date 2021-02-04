Beyaz Akıntı: Hamilelik belirtisi mi, adet belirtisi mi?

Kadınlarda yumurtlama zamanında akıntı miktarının arttığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nermin Köşüş, vajinal akıntıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bu makalede beyaz akıntı hamilelik belirtisi mi? Beyaz akıntı adet belirtisi mi? Beyaz akıntı neden olur? sorularına yanıt aradık. İşte Dr. Nermin Köşüş'ün yanıtları:

VAJİNAL AKINTI DOĞAL BİR DURUMDUR

Üreme çağındaki bir kadında görülen vajinal akıntı fizyolojik yani doğal bir durumdur. Adet döngüsüne bağlı olarak akıntı miktarı ve kıvamı değişiklik gösterebilir. Özellikle yumurtlama zamanında akıntı miktarı artar, daha saydam, daha elastik ve şeffaf bir hal alır. Bu akıntılar kişiye rahatsızlık hissi vermez. Renksiz, kokusuz akıntılar genelde tehlikeli olmayan sağlıklı kabul edilen akıntılardır.

Her kadında akıntı miktarı birbirinden farklıdır, hatta aynı kadında bile bazı aylarda akıntı miktarı ve yoğunluğu değişiklik gösterebilir ama genelde aynı kadın için kendi içinde belli bir düzeni vardır. Bunu kişinin kendisi bilir.

Vajinal akıntı miktarını ve özelliklerini etkileyen bazı doğal nedenler olabilir. Genellikle hamilelik, adet döngüsünde yaşanan hormonal değişiklikler, doğum kontrol hapları gibi ilaçlar ve antibiyotikler akıntı miktarını ve şeklini değiştirirler.

VAJİNAL AKINTILAR ZARARLI MIDIR?

Hayır, her akıntı zararlı değildir. Bunların çoğu fizyolojik yani doğal akıntılardır. Ancak bazı akıntılar patolojikdir, yani normal değildir. Patolojik akıntıların değerlendirmesinde akıntının rengine, kokusuna, miktarına ve beraberinde ağrı olup olmadığına bakılır. Sarı ve yeşil akıntılar, koku, kaşıntı ve ağrı gibi bulgularla beraberse bazı hastalıkların habercisi olabilir. Bunlar genelde genital enfeksiyonlar ve genital sistemden kaynaklanan iyi ve kötü huylu tümörler olabilir. Bu şikayeti olanların bir jinekoloğa başvurarak detaylı bir muayene olması gerekir.

BEYAZ AKINTI HAMİLELİK BELİRTİSİ MİDİR?

Peki, beyaz akıntı hamilelik belirtisi midir? Dr. Köşüş bu soruya şu yanıtı veriyor: "Kadınlarda gebeliğin ilk aylarından itibaren vajinadan gelen beyaz akıntı artış gösterir. Döllenmiş yumurtanın rahim için yerleşmesiyle beraber başlayan hormonal değişiklikler akıntıda bazı değişiklikleri beraberinde getirir. Bu nedenle beyaz akıntılar hamilelik belirtisi olabilmektedir. Fakat bu durum kişinin hamile olduğunu kesin kanıtlamaz. Çünkü hormonal değişikliklerden, ilaçlardan, enfeksiyonlardan dolayı hamile olmayan kişilerde de adet öncesi beyaz bir akıntı görülebilir. Bu yüzden beyaz akıntıya göre hamilelik tanısı konulmaz.

Hamileliğin erken dönemde görülen daha önemli belirtileri vardır. Bunlardan en önemlisi adet döneminin gecikmesidir. Ek olarak baş dönmesi, bulantı, halsizlik, kokulara hassasiyet, sık idrara çıkma gibi semptomlar da olabilir. Ancak bunların hiç birine bakılarak kesin tanı konulmaz. Çünkü bu gibi semptomlar gebelik dışında pek çok şeyden de kaynaklanabilir. Bu yüzden adet gecikmesi olan veya hamilelik belirtilerinin çoğunu taşıyan kadınlar, özellikle korunmasız ilişki yaşamışlarsa test yaptırarak emin olma yoluna gitmelidirler.

BEYAZ AKINTI ADET BELİRTİSİ MİDİR?

Yumurtlama döneminde vücutta oluşan değişiklikler nedeniyle akıntı şekli, rengi ve miktarı değişir. Bundan dolayı adet öncesi beyaz akıntı görülebilir. Yani beyaz akıntılar adetin yaklaştığının haberini verebilir. Öte yandan, akıntılar vajinal enfeksiyonlardan da kaynaklanabilir. Eğer kişide her zamankinden farklı bir akıntı varsa, beraberinde koku, kaşıntı, kasıklarda ağrı, idrarda yanma gibi sorunlar varsa enfeksiyon düşünülür. Böyle durumlarda en doğru kanıya varmak için bir doktora başvurmakta fayda vardır.

ADET OLMAYA YAKIN AKINTI NASIL OLUR?

Vajinal akıntı her kadında farklı miktarda ve şekilde olabilir. Genellikle vajinanın doğal florasına, hormonal duruma, cinsel aktiflik durumuna ve nem dengesine bağlı olarak akıntının özellikleri değişir. Adet dönemine yakın görülen akıntı genellikle beyaz renktedir. Bu akıntı bazen ıslaklık şeklinde bazen de lekelenme olarak kendini gösterir. Akıntının kıvamı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Adet öncesi ve sonrası koyu kıvamda da akıntılar görülebilir. Kokulu, kaşıntılı ve farklı renkte olan akıntılar genelde normal karşılanmaz. Sarı ve yeşil akıntı durumları genital enfeksiyonun habercisidir.

VAJİNADAN GELEN BEYAZ PEYNİRİMSİ AKINTININ NEDENİ NEDİR?

Genellikle normal olan vajinal akıntılar renksiz ve kokusuzdur. Adet öncesi ve sonrası dönemde beyaz bir akıntı gayet normaldir. Ancak akıntının beyaz peynirimsi ya da süt kesiği gibi olması normal değildir. Yine akıntıda koku mevcut ise, köpüklüyse ve rengi sarı-yeşil ise bu normal bir akıntı değildir. Aşırı yoğun süt kesiği akıntıya kaşıntı da eşlik ediyorsa vajinal mantar enfeksiyonlarından şüphelenilir. Mantar enfeksiyonun tedavisi genellikle kolaydır. Tabi ki doğrusunu öğrenmek ve tedavisini gerçekleştirmek için doktora başvurmanız gerekir.

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