Yalancı sancılar ile gerçek sancıları ayırt edememe korkusu stres yaratıyor. Bedenindeki uyarıları doğru değerlendirmek belirtileri ayırt etmekte rol oynuyor.

Hamilelik döneminin sonuna doğru anne adaylarının stresi doğum belirtileri yüzünden artar. Doğumun yaklaştığını fark etmekte gecikme korkusu panik atağa neden olup yerli yersiz doğum zamanı geldiği yanılgısına düşürebilir. Doğum belirtileri her ne kadar kişiden kişiye farklılık gösterse de temel belirtileri değişmez. Peki bebeğinizin dünyaya gözlerini açmasının vakti geldi mi? Sakin olun ve işaretleri izleyin. Gelin doğumun yaklaştığını nasıl anlayacağınızın ipuçlarına bakalım.



Doğum Belirtileri Neler

Bebeğiniz karnınızda gün be gün büyürken heyecanlı bekleyişiniz de gün geçtikçe artar. Gebeliğin 38 ila 42. haftalarında doğumun gerçekleşeceğini bekleyen anneler yalancı sancılar nedeniyle daha erken vakitlerde de panikleyebiliyor. Doğumun gerçekleşmesi gereken haftalarda ise gergin bekleyiş artıyor. Bu süreçte sakin olmak ve belirtileri dikkatle analiz etmek önemli. Tabi doğum yapmak üzere olduğunuzu hissederseniz emin olmasanız da muhakkak doktorunuzla iletişime geçin. Gelin bu doğum belirtileri neler gözden geçirelim.





İdrara Çıkma Düzeninde Değişiklik

Bebeğin başı doğum kanalına indikten sonra anneler idrara daha sık başlamaya başlar. Doğum yaklaştığındaysa rahim iyice aşağıya doğru indiğinden idrar torbasına baskı azaldığından idrara önceki kadar sık çıkılmaz. Doğum belirtileri arasında en gözden kaçan belirti bu olabilir. Bu yüzden idrar günlüğü tutmanızda fayda var.





Sancıların Sıklaşması

Doğum belirtileri arasında en korkutucu olanı sancılar olabilir. Gebeliğin son haftalarında daha çok karnın alt kısmında ve kasıkta sancılar hissedilir. Bu sancılar düzensiz olarak seyreden yalancı sancılar doğum yaklaştıkça daha da şiddetlenir. Dinlenerek geçen bu sancılara sırtta hissedilen ağrılar da eşlik eder. Sancılar ne zaman düzenli olarak tekrar etmeye başlar ve dinlenerek geçmeyen düzeye gelirse doğumun başladığı anlaşılır. Braxton-Hicks kasılmaları denen bu sancılar 35. haftadan itibaren başlar.







Doğum belirtileri arasında en korkutucu olanı sancılar olabilir. Gebeliğin son haftalarında daha çok karnın alt kısmında ve kasıkta sancılar hissedilir

Kanlı Akıntı

Gebelikte bebeği ve anneyi her tür enfeksiyona karşı koruyan pelte benzeri bir madde rahim ağzını kaplar. Doğum kasılmaları ve rahim ağzındaki genişleme nedeniyle bu madde yerinde duramaz ve dışarı akar. Mukus kıvamında olan bu kanlı akıntıya halk arasında nişan denir. Bu akıntı kimi annede doğum 2-3 gün önce kimilerinde ise doğumdan hemen önce gelebilir.





Doğum Suyunun Gelmesi

En bilinen doğum belirtisi doğum suyunun gelmesi diyebiliriz. Bebeğin bulunduğu bölgedeki amniyon suyunun sancılar ile yırtılan keseden dışarı akmasıdır bu. Anne idrar kaçırıyormuş gibi bir hisse kapılır. Kesedeki yırtılma büyükse daha fazla su gelir. Doğumun başladığının en büyük göstergesi olan suyun gelmesiyle beraber acilen hastaneye gitmeniz gerekir. Bu süreçten en fazla 24 saat sonra doğum gerçekleşir.





Rahim Ağzı Genişlemesi

Doğum yaklaşırken kasılmaların etkisiyle rahim ağzında incelme baş gösterir. Kolay genişleyebilmesi için yumuşama da buna eşlik eder. Doğuma yaklaşırken 1-2 cm genişleyen rahim ağzı doğum sırasında 10 cm kadar genişler.





Yalancı Sancıyı Nasıl Anlarız?

Doğum belirtileri kafa karıştırıcı olmasın istiyorsanız dediğimiz gibi bedeninize iyice kulak verin. Sancılar düzensizse ve şiddetinde bir artış yoksa muhtemelen yalancı sancı çekiyorsunuz. Bu yalancı sancılar daha çok karın bölgesinde hissedilir. Gerçek sancılardaysa sırttaki ağrılar da buna eşlik eder. Sancı, duruşunuzu değiştirdiğinizde ya da yürüdüğünüzde azalıyor veya geçiyorsa doğumun başlamadığını anlayabilirsiniz. Duruşunuzu değiştirmeniz, yürümeniz sancınızı azaltmıyorsa ve hatta ağrı daha sık geliyor ve şiddeti artıyorsa bebeğiniz doğmak üzere diyebiliriz. Elbette yukarıda saydığımız kanlı akıntı ve suyun gelmesi bu sancıya eşlik ediyorsa sakin nefes alıp hazırlanın. Saatler sonra bebeğinizi kucağınıza alacağınızı düşünmek sakinleşmenize yardımcı olabilir.

