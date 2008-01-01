Doulalarla mutlu doğumlar

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Şu sıralar yeni bir kavramla daha tanışmış durumdayız: Doulalık. Bildiğimiz doğum koçlarından değiller. Daha çok doğum destekçisi deniyor onlara.