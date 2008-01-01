Şu sıralar yeni bir kavramla daha tanışmış durumdayız: Doulalık. Bildiğimiz doğum koçlarından değiller. Daha çok doğum destekçisi deniyor onlara.
Yazı: Yaprak ÇETİNKAYA
İlk doğumunu sezaryen ile yapanlar dahi artık normal doğum yapmak istiyor. Ancak kafalara kazınmış öyle hikayeler var ki korku bir türlü tamamen ortadan kalkamıyor. Türkiye’de yeni duyulmaya başlanan doğum destekçileri yani doulalar, anne ve bebeklere hakları olan doğal doğum için destek veriyor. Ebe veya hemşire değiller… Doğumun tıbbi kısmına kesinlikle karışmıyorlar. Çok profesyoneller ama “Doula olunmaz, doğulur” diyecek kadar da duygusal çalışıyorlar.Annelere destek olmak, ihtiyaçları olan kutsal alanı korumak için çalışan, annenin gücüne inanarak yola çıktıklarını söyleyen ve bu amaçla DO-UM adlı merkezi kuran Başak Kutlu Atay ve Nur Sakallı ile görüştük. Nur Sakallı doğuma hazırlık eğitmeni ve yoga eğitmeni, Başak Kutlu ise doğuma hazırlık ve hamile yogası eğitmeni. Onlarla doğal doğumdan doulalığa, babanın doğumdaki rolünden annenin ve bebeğin haklarına kadar pek çok şey
konuştuk.
DO-UM ne zaman ve niçin kuruldu? Neler yapıyorsunuz? Başak: DO-UM bir doğuma hazırlık ve doğum sonrası destek merkezi. 2008 yılında hamilelik,doğum ve ebeveynlik konularında doğal bir yaklaşımla çalışan uzmanları bir araya getirmek ve ailelere ebeveynlik yolculuklarında destek olmak üzere kuruldu. En yaygın hizmetlerimiz arasında doğum ve bebeğe hazırlık eğitimleri, doula (doğum destekçisi) hizmeti, hamile yogası, bebek yogası, hamile masajı, ebeveynlik seminerleri ve destek grupları var.
Nur: Bu konu bizi çok heyecanlandırdığı için yapıyoruz. Annelik yolculuğunda kadınların yanında olmayı çok seviyoruz. Bu kutsal bir dönem ve doğum kutsal bir olay. Bu dönemde kadınlara ihtiyaçları olan destek ortamını sağlamak için uğraşıyoruz. Biz bütün zamanımızı bu konularda ve eğitimlerle kendimizi geliştirmeye devam etmeye adadık.
Doğum koçluğunun tarihçesi nedir? Nur: Aslında doğum koçluğu lafını pek sevmiyoruz. Hem koç kelimesi yapılan işi doğru tarif etmiyor hem de kendilerine doğum koçu diyen ebe ve hemşireler de var. Bizim sunduğumuz hizmet doulalık yani doğum destekçiliği. Doula, 1980’lerde Amerika’da ortaya çıkan bir kavram. Doğum öncesi, doğum anı ve sonrasında doğuran kadınlara ve ailelerine fiziksel,
duygusal ve bilgilendirici destek verecek şekilde tıbbi olmayan eğitim almış profesyonel kişilere doula deniyor.
Başak: Son yıllara kadar Türkiye’de doulalar yok denecek kadar azdı. İlk Türk doulamız Nur bu işi 4-5 senedir yapıyor. Tecrübeli doula arkadaşımız Julia Steils Paçacıoğlu artık DO-UM’da doula eğitimleri veriyor ve doulalarımızın sayısı hızla artıyor.
Doulalık hangi yaklaşımları kapsıyor? Bu konuda kavram kargaşası olduğunu vurguluyorsunuz, bunu biraz açar mısınız? Nur: Doula, ebe veya hemşire değil. Kesinlikle doğumun tıbbi tarafına karışmaz. Doulanın tek görevi anneye destek olmak ve ihtiyacı olan kutsal alanı korumak. Aslına bakarsanız bu desteği doğum yapan kadının bir yakını da sağlayabilir. Ancak profesyonel doula hizmeti sunabilmek için belli bir eğitim almış olmak, belli kişilik özelliklerine sahip olmak gerek. Ebe ve hemşireler de elbette doula olabilir ama bunun için onların da doula eğitimi almaları, çeşitli çalışmaları tamamlamaları gerekiyor. Doula olabilmek için hangi özelliklere ve sertifikalara sahip olmak gerekiyor?
Başak: Doula eğitimi almak şart. Ancak dünyaca ünlü doğal doğum uzmanı Dr. Michel Odent’in dediği gibi aslında doula olunmaz, doula doğulur. Bana göre bir doulanın kişilik özellikleri aldığı eğitimden daha mühim. Doğum destekçisi, kadının bedenine ve doğumun mahremiyetine saygılıdır. Meditatiftir, anda olmak konusunda rahattır ve tüm varlığını doğumunuza getirebilir. Objektiftir ve sizin seçimlerinize saygılıdır; kendi tercihlerinin sizin doğumunuzu etkilemesine izin vermez. Kendi enerjisinin ve doğum ortamına olan etkisinin farkındadır. Kendi içsel çalışmalarını yapmıştır ve doğumunuza getirdiği ‘bagajın’ farkındadır. Yargılamaz, hassastır, sakindir. Ve her şeyden önemlisi yanında kendinizi rahat hissettiğiniz biridir.
“DO-UM bir doğuma hazırlık ve doğum sonrası destek merkezi. Hamilelik, doğum ve ebeveynlik konularında doğal bir yaklaşımla çalışan uzmanları bir araya getiriyor.”