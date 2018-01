Gebelikte en sık görülen hastalıkların başında gelen gebelik diyabeti, insülin eksikliği, insülin direnci veya her ikisi sonucu gelişen glikozun kan düzeyindeki artış ile (hiperglisemisi) ortaya çıkıyor.

Gebelik şekeri mi diyabet mi? Gebelik şekeri ile diyabet arasındaki farklar neler? Tedavi edilmezlerse anne ve bebekte ne tür sorunlar gelişebilir?

Her iki durumda da anne ve bebek sağlığı açısından riskler söz konusu oluyor. Bu riskler arasında düşük, ölü doğum, iri bebek, yenidoğanda şeker düşüklüğü, yenidoğan sarılığı, annede gebelikte tansiyon yüksekliği krizi sayılabilir. Her ikisinde de normal doğum güçlüğünden dolayı sezaryen oranları artmış durumda. Ayrıca bebeğin ileriki yaşamında obezite, diyabet gibi metabolik hastalık gelişme riski daha fazla oluyor. Ancak tüm hamileliklerin yalnızca yüzde birinde görülen hamilelik öncesinden bilinen diyabet, gebelik şekerine göre çok daha yüksek sağlık riskleri taşıyor. Annede şeker koması, erken doğum ve ciddi enfeksiyonlara neden olabileceği gibi, bebekte büyüme geriliği, kalp, böbrek ve sinir sistemi gelişim bozuklukları yapabiliyor.



Gebelik şekerinin tedavisi nasıl oluyor?

Gebelik şekeri tedavisinde düzenli ve sağlıklı beslenme, yüzme, yürüyüş ve yoga gibi orta şiddette düzenli egzersiz, doktorun önerdiği şekilde şeker ölçümleri gerekli oluyor. Hafif olgularda, şeker kontrolünü sağlamak için yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olurken daha ciddi olgularda tıbbi beslenme tedavisi beraberinde insülin kullanılması gerekebiliyor. Hamilelik dışındaki normal diyabetten farklı olarak gebelik şekerinde ağızdan şeker ilaçları bebek üzerinde olası istenmeyen etkileri nedeniyle kullanılmaz. Günlük besin tüketimi, yapılan fiziksel aktivite ve doktorun önerdiği şekildeki şeker ölçümlerinin kaydının tutulması tedavi uyum ve başarısını artırıyor.



Doğumdan sonra gebelik şekeri, diyabet olarak devam eder mi?

Gebelik şekeri olan kadınların yaklaşık yarısında gebeliği takip eden 10 yıl içinde Tip 2 diyabet gelişiyor. Kalıcı şeker hastalığını değerlendirmek için doğum sonrası 4-12’inci haftalar arasında tekrar şeker tolerans testi yapılıyor. Diyabet gelişiminin önlenmesi ve tanınması için ömür boyu takip ve herhangi bir risk faktörü yoksa en az üç yılda bir tarama gerekiyor.



Diyabet hastası anne, hamile kaldığında hastalığının seyri nasıl oluyor?

Daha önceden bilinen Tip 1 ya da Tip 2 diyabetli kadınlarda henüz hamileliği planlama aşamasında anne adayının şeker değerlerinin istenilen aralığa getirilmiş olması, anne ve bebeğin sağlık risklerinin en aza indirilebilmesi açısından son derece önemli. Şeker değerleri uygun aralıkta değilken hamile kalınırsa bebekte erken dönemde organ anormallikleri gelişme riski çok yüksek olabiliyor. Gebelik öncesindeki doktor kontrolünde göz ve böbrek başta olmak üzere diyabete bağlı tüm olası organ tutulumları değerlendiriliyor. Diyabete bağlı göz arkası zarı (retina) hasarı, gebelikte hızlı gelişebileceği için gebelik öncesi, gebelikte her üç ayda bir ve doğum sonrası birinci yıl göz dibi muayenelerinin yapılması gerekiyor. Hamilelik boyunca endokrinoloji uzmanının önerdiği aralıklarda evde kan şekeri ölçümleri yapılıyor. Beslenme, fiziksel aktivite ve insülin tedavisinde gerekli düzenlemelerle şeker değerlerinin istenen aralığın üzerinde (hiperglisemi) ya da altında (hipoglisemi) olmaması sağlanıyor. Diyabetli hamilelerde erken doğum riski ve sezaryen doğum oranı yüksek. Doğum esnasında şeker değerlerinin istenen aralıkta tutulabilmesi için damardan insülin ve glukoz tedavisi veriliyor.



