Hem annenin hem de bebeğin sağlığının korunabilmesi için gerçekleştirilen bu işlem, gebeliğin 24 ila 28. haftaları arasında ortaya çıkan hamilelik diyabetini tespit edebilme amaçlı olarak uygulanıyor.

Her anne adayına şeker yüklemesi yapılır mı? Yoksa belirtiler ve genetik yapıyla mı ilgilidir?

25 yaş altında, normal vücut ağırlığına sahip, ailede bilinen şeker hastalığı öyküsü olmayan, daha önceki gebeliklerinde problem yaşamamış hamileler, gebelik şekeri açısından düşük risklidir ve rutin gebelik takiplerinde şeker tolerans testi yapılmasına gerek yoktur. Bunun dışındaki hamilelerde şeker toleransının değerlendirilmesi gerekiyor.



Şeker yüklemesi nasıl yapılır?

Şeker tolerans testi tek aşamalı ya da iki aşamalı olarak yapılabiliyor. Tek aşamalı testte sabah açlık şekeri ölçümü sonrasında 75 gr şeker (glukoz) içeren bir bardak (250 ml) şekerli su birkaç dakika içinde içiriliyor ve arkasından birinci ve ikinci saatlerde şeker ölçümü yapılıyor.



İki aşamalı testte önce günün herhangi bir saatinde 50 gr şekerli su içirilerek birinci saat şeker ölçümü yapılıyor. Bu ölçüm belli bir eşik değerin üzerinde çıkan gebelerde ikinci aşamada bir başka gün 100 gr şeker tolerans testi yapılıyor. Bu testte sabah aç karnına şeker ölçümü sonrasında 100 gr şekerli su içirilerek birinci, ikinci ve üçüncü saatlerde kan şeker değerlerine bakılıyor.



Son dönemde şeker yüklemesinin anne ve bebek sağlığını etkilediği konusunda siz ne düşünüyorsunuz?

Başta Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa ve Amerika Diyabet ve Kadın Doğum Dernekleri olmak üzere dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşları gebelik şekeri tanısı için şeker tolerans testinin gerekliliği konusunda kırk yılı aşkın süredir hemfikirdir. Tanı koyma duyarlılığı açısından testin tek aşamalı mı, iki aşamalı yapılması gerektiği konusunda ise tam bir uzlaşı yok. Bu test, dünyada ve ülkemizde az önce bahsettiğim şekilde gebelik şekeri riski taşıyan hamilelerde uygulanıyor. Gebelikteki şeker olgularının 10’da dokuzunun gebelik şekeri olduğu ve bu durumun herhangi bir belirti vermediği düşünülürse şeker tolerans testinin önemi daha iyi anlaşılır.



Şeker tolerans testi bazı gebelerde kısa süreli bulantı ya da şeker düşüklüğüne yol açabiliyor. Ancak normal bir öğünde tüketilen 8-10 kaşık beyaz pirince karşılık gelen 75 gr glukozun anne ya da bebeğin sağlığını olumsuz etkilediğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmadığı gibi uluslararası bilim camiasında bu yönde bir tartışma da söz konusu değil.



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