Gebelikle ilgili merak ettikleriniz...

Sürekli olarak kullandığım alerji ilaçları var ve gebe kalmayı planlıyorum. Gebelikte bu ilaçları kullanmaya devam etmem bebek için bir sorun yaratır mı?

Son adet tarihinden itibaren 31’inci ile 71’inci gün arası bebeklerin organ oluşumunun meydana geldiği dönemdir ve bu dönem ‘teratojen dönem’ olarak adlandırılır. Eğer anne ve bebeğin sağlığını tehdit eden bir durum söz konusu değilse, özellikle ilk üç ay ilaç kullanımından mümkün olduğu kadar kaçınılmalı. Üçüncü aydan sonra ise gebelik kategorisi A ve B olan ilaçlar kullanılabilir. Alerji ilaçlarının birçoğu B kategorisinde olduğundan hamilelikte kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ancak yine de kullanmadan önce ilacın içeriğini mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışmalısınız.

Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gülfem Şişmanoğlu

