Hamilelik dönemiyle ilgili aklınıza takılan sorular mı var? Uzmanlara danışmak istediğiniz soruları bebegimle@doganburda.com adresine gönderebilirsiniz.

SORU: "2.5 aylık hamileyim. Yüzümde ve boynumda kahverengi lekeler oluşmaya başladı. Hamilelikte bu tip lekelerin oluşabileceğini biliyordum ancak bu kadar erken olması normal mi?"

CEVAP: Hamilelikte melanin pigmentinde artış olur. Bu artış esmer olanlarda daha fazla görülür. Lekeler genellikle gebeliğin ikinci yarısında ortaya çıksa da gebeliğin ilk aylarından itibaren de oluşabilir. Bazen yüzde o kadar çok koyulaşma yapar ki gebelik maskesi dediğimiz durum meydana gelir. Vücutta koyu çizgiler, karın bölgesinde kaplan derisini andıran koyulaşmış çatlaklar oluşabilir. Meme bölgesi, koltuk altı ve cinsel organ da koyulaşabilir. Hatta benler ortaya çıkabilir. Hamilelik sırasında ortaya çıkan lekelerin çoğu doğum sonrasında kendiliğinden geçer. Ancak dilerseniz hamilelik sırasında da hekiminiz tarafından önerilen özel kremler kullanabilirsiniz.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Süphan Erşahin



SORU: "Altı aylık hamileyim. Diş etlerimde kanama olmaya başladı. Özellikle fırçalarken kanama daha da artıyor. Ne yapmalıyım? "

CEVAP: Hamilelik döneminde diş bakımı ve tedavisi yapılamaz gibi bir düşünce doğru değildir. Hormonal düzenin değişmesiyle beraber vücut ödeme yatkın hale gelir ve diş etleri de bundan etkilenir. Normalde diş etinde kalmayacak besin artığı hamilelikle beraber diş etinde kalır. Bu da daha fazla plak oluşumuna neden olur ve diş eti problemleri başlar. Hamilelik döneminde mide bulantısından dolayı fırçalamayı bırakma veya bakımı eksik yapma da eklenirse diş etleri kızarık, hafif şiş ve iltihaplı bir hal alır. İlk üç ay hamileliğin en hassas dönemidir ancak ikinci üç aylık dönemde kadın doğum doktorunun da bilgisi olacak şekilde diş tedavileri yapılabilir, hatta gerekiyorsa ilaç kullanılabilir. Size tavsiyem kanama olmasına rağmen fırçalamaya devam edin, yumuşak fırça kullanın, diş ipi kullanmaya özen gösterin ve diş hekiminize düzenli olarak kontrole gidin.

Diş Hekimi Emre Kural



SORU: "Hamileliğimin beşinci ayındayım. Bir süredir saçlarım çok çabuk yağlanmaya ve dökülmeye başladı. Bu durum normal mi? Nasıl önüne geçebilirim? "

CEVAP: Hamilelikte salgılanan hormonlarla, saçlarda gürleşme ve sağlıklı saçlar oluşması beklenir. Bu nedenle saçınızda dökülme ve yağlanma fark ettiyseniz sebebinin araştırılması için dermatoloğa başvurmanızda fayda var. Kullanılan ilaçlar, bazı dahili hastalıklar, stres, travmalar, geçirilen ameliyatlar, otoimmün hastalıklar, kansızlık, guatr, mineral ve vitamin eksiklikleri, dışarıdan uygulanan boyalar ve kimyasal işlemler saç dökülmesine sebep olur. Saçlarınızda dökülme fark ettiyseniz bunun patolojik olup olmadığının ayrımı dermatologlar tarafından yapılan ‘çekme testi’ ile anlaşılır. Patolojik bir dökülme varsa sebebinin bulunması gerekir. Testler sonucunda ortaya çıkan duruma göre varsa eksiklik tamamlanır, yoksa fizyolojik bir dökülme olup olmadığına bakılır. Duruma göre vitamin, mineral kullanıp kullanamayacağınıza karar verilir. Sonrasında veya beraberinde PRP veya mezoterapi işlemi yapılabilir. Saçımızda da tüm vücudumuzda olduğu gibi yağ salgılayan bezler vardır. Bunlar bazı durumlarda daha fazla çalışarak yağlanmaya sebep olurlar. Bazı cilt hastalıkları, iklim koşullarında değişimler, saç boyaları, kullanılan yoğun temizleyici ve deterjan içeren şampuanlar saç derisinde normal çalışan düzeni bozup aşırı yağlanma veya tam tersi kuruma ve pullanmaya sebebiyet verir. Düzenin tekrar sağlanması için tıbbı içerikli losyon ve şampuanlarla ortaya çıkan dengesiz durum düzeltilir.

Acıbadem Bahçeşehir Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Arzu Aslan

