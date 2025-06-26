Ebru Şahin'den çöl pozları
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Abu Dabi'de tatil yapıyor. Şahin, çölde develerle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ın ağabeyi Caner Osman ve eşi Gülden Osman ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti.
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Ebru Şahin, çölde develerle pozlar verdi.
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Ebru Şahin, tatilinden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Paylaşımına ise "Geç olsun, güç olmasın" ifadesini not düştü.