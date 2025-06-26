Ebru Şahin'den çöl pozları

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, Abu Dabi'de tatil yapıyor. Şahin, çölde develerle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Ebru Şahin'den çöl pozları - Resim : 1

Oyuncu Ebru Şahin, eşi Cedi Osman’ın ağabeyi Caner Osman ve eşi Gülden Osman ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti.

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Ebru Şahin'den çöl pozları - Resim : 2

Ebru Şahin, çölde develerle pozlar verdi.

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Ebru Şahin'den çöl pozları - Resim : 3

Ebru Şahin, tatilinden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Ebru Şahin'den çöl pozları - Resim : 4

Paylaşımına ise "Geç olsun, güç olmasın" ifadesini not düştü.