Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'dan romantik tatil pozu
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü ikilinin hayranları paylaşılan fotoğraflara büyük ilgi gösterdi.
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Türk televizyonlarının karizmatik yıldızı Kenan İmirzalıoğlu ve ekranların güzel ismi Sinem Kobal... Biri duruşuyla yıllardır jön tanımının karşılığı, diğeri ise oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren bir isim.
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2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren; 2020 yılında Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan başarılı oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyadaki aktif durumunu sürdürüyor.
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Instagram'da 6 milyon takipçisi olan 37 yaşındaki Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile beraber gittikleri tatilden yeni karelerini paylaştı.
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Kobal, paylaşımlarına; "Haziran dump" notunu düştü.