Hamilelere beslenme önerileri

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Hamilelere uyarı: Bol su için, tuz tüketimini azaltın, alkol-sigara kullanmayın.

Hamilelik döneminde beslenme, hem anne hem bebek açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bu dönemde bol su alınmasını ve tuz tüketilmenin azaltılmasını tavsiye ediyor.

Bursa Zübeydehanım Doğumevi'nden Diyetisyen Habibe Ersöz Örenli, gebelikte bağırsak hareketlerini hızlandıracak taze sebze, meyve, kepekli gıdalar, kuru baklagiller tüketilerek

bol su içilmesini önerdi.



TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN

Özellikle tuz tüketiminin azaltılmasını isteyen Diyetisyen Örenli, şu tavsiyelerde bulundu: "Vücudunuzda ödem olduğunda su tüketiminizi kısıtlamayın. Fakat tuz tüketiminizi azaltın.

Yemeklerinizi az tuzlu yiyin, fazla tuzdan kaçının, iyotlu tuz kullanın. Bulantı hissinizi kaldırmak için, kızarmış ekmek, tuzlu kraker, haşlanmış patates yiyin. Mide rahatsızlıklarınızdan korunmak için az az sık sık yiyin. Yemek yeme işini yatmadan 1?2 saat önce yapın. Hazır yiyecekleri tüketmeyin. Günde 10-12 bardak su için."



ÇAY VE KAHVE İÇMEYİN

Süt ve sütten yapılmış gıdaları tüketirken pastörize olmasına, peynirlerin tam mayalanmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Örenli, şöyle devam etti: "Kalsiyum ile zenginleştirilmiş sütleri tüketin. Bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için sebze ve meyveleri iyice yıkayın. Çay, kahve, kola, kakao tüketmeyin. Kafeinli içecekler aşırı tüketildiğinde,

erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek riskini, demir, çinko gibi önemli minerallerin vücutta kullanımını etkileyerek kansızlık riskini ortaya çıkarır. Aşırı yağ sağlığınızı tehlikeye atabilir."



AŞIRI YAĞ KISITLAMASI YAPMAYIN

Demir yönünden zengin olan et ve kuru baklagillerin yanında C vitamini yönünden zengin yiyeceklerin önemli olduğunu belirten Örenli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Folikasit yönünden

zengin olan ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kepekli undan yapılmış yiyecekleri tüketin. Sıvı yağları kullanın, aşırı yağ kısıtlaması yapmayın. Yağların görevlerinden biri de yağda eriyen A, D, E, K vitaminlerinin emilimini sağlamasıdır."



SİGARA VE ALKOL KESİNLİKLE KULLANMAYIN

Sigara ve alkol kesinlikle kullanmayın diyen Örenli, gerekçesini şöyle açıkladı: "Çünkü vitamin ve mineral yetersizlikleri gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Günde bir çay

bardağı kadar fındık, fıstık, badem, ceviz karışımı yiyin. Böylece çinko, magnezyum, kalsiyum, E ve B vitaminlerini almış olursunuz. Haftada 3 gün balık yiyin. Balıktaki omega3 yağ

asitlerinin, bebeğin gelişimi üzerinde olumlu etkileri vardır. Balık tüketemeyenler balık yağı içeren tabletler kullanabilirler. Şeker ve şekerli tatlıların tüketiminde aşırıya kaçmayın. Kilo alımınızı hızlandırır."



(CİHAN)