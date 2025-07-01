2 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; Hızlı ve meraklı zihnin en iyi halinde olacak. Bu fırsatı plan yapmak ve önceliklerini belirlemek için kullan. Aşkta dürüst bir konuşma bağları güçlendirebilir. Sessizliğe de yer bırak; bazen söylenmeyenler de çok şey anlatır.