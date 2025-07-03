Türkan Şoray'dan aldatılma itirafı: Ben de aldatıldım

Türk sinemasının “Sultan”ı olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray, Doğan Kitap tarafından yayımlanan Türkan ve Hayat isimli kitapla okuyucuyla buluştu.

Gazeteci-yazar Bircan Usallı Silan’ın kaleminden çıkan bu nehir söyleşi, Türkan Şoray ile geçirilen 25 yıllık bir dostluğun, yoldaşlığın ve sırdaşlığın ürünü.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Türkan Şoray, Bircan Usallı Silan'in yazdığı "Türkan ve Hayat" kitabının söyleşinde soruları yanıtladı. Söyleşide bir itiraf da geldi. Usta oyuncu kendisinin de aldatıldığını söyledi.

"Sinema büyüsü' diye bir şey var"

Şoray, geçtiğimiz günlerdr Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliğine katılmıştı.

Şoray, sinema filmleri çektiği dönemlerin kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu belirterek, "Seyircinin beni sevmesi oynadığım karakterlere bağlı. O karakterleri çok sevdikleri, özdeşleştikleri için bizi seviyorlar. 'Sinema büyüsü' diye bir şey var. Onun bende olduğunu biliyorum. Onun ne olduğu belli olmuyor. Güzellikle falan alakası yok. Ben onu samimiyet diye düşünüyorum. Seyirci onu samimi olunca anlıyor." demişti.