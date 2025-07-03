Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizleriyle birlikte Bodrum'a gitti

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift, 2024'te ise ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in ebeveynleri olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

İkiz bebekleriyle günlük hayatlarından sıkça kesitler sunan Şefkatli, kısa süre önce oğullarının ilk tıraşlarını olduğunu da takipçileriyle paylaşmıştı. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, sosyal medyadan mutlu aile pozlarını sıkça yayınlıyor.

Çift, bugün yaptıkları paylaşımlarla yine gündeme geldi. İlk olarak uçakta çekirdek ailesiyle birlikte tatile çıktıklarını duyuran Yasemin Şefkatli, Bodrum'a vardıklarında kaldığı otelin manzarasını da göstermeyi ihmal etmedi.