Hamilelikle ilgili filmler

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Bebeğiniz geldiğinde hayatınız nasıl değişecek merak mı ediyorsunuz? İşte size küçük misafirinizin hayatınıza nasıl etki edeceğine dair ipucu verecek birkaç film önerisi.

Yazı: Neslihan Böle Arslan



Bir bebeğin dünyaya gelişiyle birlikte hayatınız 180 derece değişebilir. Küçücük bir bebeğin kocaman insanların hayatını nasıl değiştirdiğini merak ediyorsanız, konuya eğlenceli bir şekilde yaklaşan bu filmler size ipucu verebilir. Aynı zamanda sinema keyfi yapmak da cabası! Hamilelik ve bir bebek sahibi olmak, macera dolu bir yolculuğa çıkmak gibidir. Hem başınıza ne geleceğini bilemezsiniz hem de heyecandan ölürsünüz. Türlü zorluklarla ama eşsiz deneyimlerle geçen bu dönem, filmlere de ilham oluyor. Şimdi sizin için hazırladığımız listeden bir film seçin, arkanıza yaslanın ve hamileliğinizin tadını çıkarın.



