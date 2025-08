3 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Koç; tam olarak olman gereken yerde olduğunu bilerek güven duy. Her şey zaman zaman yavaş ya da huzursuz görünse bile, atılan her adım hayat yolunu şekillendirmek için atılıyor. Yolculuğunu aceleye getirme ya da sorgulama. Şimdi öğrendiğin her şey seni daha güçlü bir insan yapacak. Mevcut deneyimlerini huzurla kabul et ve sabırla ilerle. Hayat zamanlamasını her zaman doğru yapar. Her şeyi göğüsleme cesaretin var. İnancın yönlendirsin seni, bu anın tadını çıkar.